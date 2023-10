Thu nhập của cô Kristen Calderon vào khoảng 37.000 USD (khoảng hơn 899 triệu)/năm với vị trí là giáo viên mầm non ở thành phố New Haven, bang Connecticut (Mỹ). Số tiền này cao hơn mức lương trung bình cho vị trí này tại bang Connecticut.

Tuy nhiên, do chi phí nhà ở cao nên số tiền đó hầu như không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản. “Hàng tháng, tôi phải luân phiên quyết định xem tôi sẽ không thanh toán hóa đơn nào”.

Tình hình đã được cải thiện. Tháng 10/2023, cô Calderon chuyển đến nhà ở miễn phí do cơ sở giáo dục cô làm việc -Trung tâm Bạn bè nuôi dạy Trẻ em (FCC) cung cấp. Cô sẽ không phải trả tiền thuê nhà mà chỉ trả tiền điện nước.

Cô giáo Kristen Calderon và con trai bên ngoài ngôi nhà tương lai của họ.

Cô Calderon (39 tuổi) và cậu con trai (9 tuổi) sẽ chia sẻ căn nhà này với một gia đình khác. Chương trình của FCC nhằm mục đích cung cấp nhà ở miễn phí cho khoảng 24 giáo viên mầm non và gia đình họ. Những ngôi nhà này là một phần kết quả của thử nghiệm nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của các giáo viên mầm non mà không tăng gánh nặng học phí cho phụ huynh.

Sau các biện pháp phong tỏa do đại dịch Covid-19, các sáng kiến để giúp đỡ giáo viên, đặc biệt giáo viên mầm non, đã được đề xuất để giữ chân lực lượng này tại Mỹ.

“An toàn là cảm giác đầu tiên mà tôi và con trai có được sau một thời gian dài”, cô Calderon nói.

Giáo viên mầm non chịu nhiều thiệt thòi

Các bậc cha mẹ cần một nơi tin cậy để trông chừng và dạy dỗ con cái trong khi ngày càng nhiều giáo viên Mỹ bỏ việc. Trước tình trạng này, các trường mầm non rơi vào thế lưỡng nan khi một mặt, phải trả lương đủ sống cho giáo viên, mặt khác khiến các hộ gia đình không phải trả chi phí quá cao.

Đây là thách thức chung hầu hết các thành phố và tiểu bang tại Mỹ đang phải vật lộn, theo The New York Times. Mùa thu năm 2022, cử tri bang New Mexico đã đồng thuận sửa đổi hiến pháp tiểu bang để “bơm” 150 triệu USD/năm vào giáo dục mầm non.

Tại New York, Thống đốc bang Kathy Hochul đã ký quyết định bổ sung 500 triệu USD vào ngân sách tiểu bang để thưởng và tuyển dụng nhân viên ngành giáo dục. Lãnh đạo thành phố New York cũng sử dụng nguồn tài trợ của tiểu bang để hỗ trợ tài chính cho các phụ huynh.

Tuy nhiên, một số gia đình vẫn đang rời khỏi thành phố và một số trường mẫu giáo, trung tâm chăm sóc trẻ em lâu năm đang đóng cửa. Nguồn tài trợ liên bang trong thời kỳ đại dịch vừa hết hạn vào Chủ nhật (1/10/2023).

Anna Powell, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Việc làm Chăm sóc Trẻ em, ĐH California, Berkeley, cho biết: “Phụ huynh không đủ khả năng chi trả và các trung tâm giáo dục cũng không đủ khả năng trả mức lương phù hợp cho giáo viên”.

Giá thuê nhà tăng nhanh và giá bất động sản tăng cao đang khiến lực lượng lao động trong khu vực công tại Mỹ, gồm cả giáo viên, chật vật xoay xở.

Tại Mỹ, giáo viên mầm non thường được coi là người giữ trẻ (baby sister), theo bà Powell. “Nhưng họ là những bộ phận thiết yếu của xã hội. Chính lực lượng lao động này cho phép mọi lực lượng lao động khác ổn định và tiếp tục tiến về phía trước”.

Giáo viên mầm non, hầu như luôn là phụ nữ, kiếm được ít tiền hơn nhiều so với những giáo viên ở cấp học lớn hơn. Vào tháng 5/2023, mức lương trung bình dành cho nhân viên chăm sóc trẻ em (child care worker) tại Mỹ là 28.520 USD/năm, theo Cục Thống kê Lao động.

Trong khi đó, mức lương trung bình cho vị trí trợ giảng là 30.920 USD; đối với giáo viên mầm non (pre-school) là 35.330 USD và đối với giáo viên mẫu giáo (kindergarten) (5 tuổi) và tiểu học là 61,620 USD.

Giáo viên mầm non cũng được hưởng ít phúc lợi hơn. Ở bang Connecticut, giáo viên từ mẫu giáo đến lớp 12 được giảm 50% giá một số căn nhà dựa trên quy định của Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Mỹ. Giáo viên mầm non hay nhân viên chăm sóc trẻ em thì không.

Mô hình cho toàn quốc

Các sinh viên tốt nghiệp năm thứ nhất tại Trường Kiến trúc Yale đã thiết kế và xây dựng ngôi nhà đầu tiên như một phần trong khóa học bắt buộc tại lớp.

Nhóm thiết kế ban đầu chỉ định dành chỗ cho một lối nhỏ vào trong mỗi nhà. Tuy nhiên, đối với những gia đình có trẻ nhỏ, thiết kế này sẽ khiến việc ra khỏi nhà với xe đẩy và các thiết bị khác là một thách thức.

Vì vậy, các sinh viên đã mở rộng tiền sảnh, tạo không gian cho xe đẩy. Họ cũng làm cho phòng khách chung nhỏ hơn để mỗi hộ gia đình có không gian riêng tư lớn hơn.

Mặc dù vậy, chương trình này chưa thể nhân rộng trên quy mô lớn bởi nguồn tài trợ để thực hiện chương trình này phần lớn đến từ các khoản quyên góp từ thiện.

Giám đốc điều hành của FCC Allyx Schiavone hy vọng ý tưởng này sẽ lan rộng, đóng vai trò là hình mẫu để các quan chức chính phủ tiểu bang và liên bang tham khảo. Họ đang tìm kiếm những cách sáng tạo để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở giá rẻ, đồng thời giữ chân giáo viên mầm non có tay nghề ở lại.

Phân biệt trường mầm non (pre-school) và mẫu giáo (kindergarten) Trường mầm non (pre-school) thiết kế chương trình giáo dục dành riêng cho trẻ từ 2-4 tuổi. Mục đích chính của chương trình là nuôi dưỡng các kỹ năng nhận thức cơ bản, cảm xúc và xã hội thông qua cách tiếp cận dựa trên vui chơi. Trường mẫu giáo (Kindergarten) là năm đầu tiên của giáo dục chính quy, thường được thiết kế dành cho trẻ em từ 5 hoặc 6 tuổi. Trọng tâm chuyển sang hướng học tập có cấu trúc chặt chẽ hơn, bao gồm các môn học như toán học, ngôn ngữ, khoa học xã hội.

Tử Huy