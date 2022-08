Mô hình STEAM giúp trẻ khơi mở tư duy ở trường mầm non Lý Thái Tổ 2

Lợi ích của việc tiếp cận STEAM từ mầm non

STEAM là từ viết tắt của Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering), Toán học (Math) và Nghệ thuật (Art). Giáo dục STEAM giúp trẻ thích thú với việc học tập, khám phá sự vật hiện tượng xung quanh thông qua thực hành thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết. Mô hình giáo dục này đang được áp dụng tại một số trường mầm non chất lượng cao tại Việt Nam.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy quá trình giáo dục giai đoạn mầm non và tiểu học có ý nghĩa lớn đến sự phát triển nhận thức và hình thành hành vi cho trẻ. Chương trình giáo dục STEAM từ mầm non sẽ góp phần khơi dậy tiềm năng, phát triển niềm yêu thích của trẻ với khoa học và khám phá. Đây cũng là xu hướng giáo dục tiên tiến áp dụng ở hầu hết các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Pháp,…

Theo nhiều ý kiến, học STEAM đối với giai đoạn giáo dục mầm non và tiểu học cũng góp phần tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, kích thích phát triển các giác quan, cảm xúc, nhờ đó, trẻ có thể phát triển các kỹ năng từ rất sớm như tư duy logic, tư duy phản biện, chủ động tìm kiếm thông tin, làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ…

Khu chợ nhỏ cung cấp giá đỗ sạch của “tiểu thương nhí” trường mầm non Lý Thái Tổ 2

Đặc biệt, một số nghiên cứu còn cho thấy việc triển khai STEAM sớm còn giúp trẻ hướng nghiệp ngay từ nhỏ. Bởi thông qua các hoạt động thực hành, các em có thể nhận thức và hình dung được công việc, đóng góp của một nghề nghiệp đồng thời nhận thấy năng khiếu và đam mê của bản thân.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy - Hiệu trưởng trường mầm non Lý Thái Tổ 2, quan sát một đứa trẻ khi được trải nghiệm các các hoạt động có ứng dụng STEAM, sẽ thấy trẻ tập trung, say sưa, trí tưởng tượng được khơi mở, trí tò mò được thỏa mãn và hơn hết tình yêu, niềm đam mê với khoa học và công nghệ được nảy sinh. Đây cũng là lý do hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ quyết định đưa chương trình vào giảng dạy ngay từ cấp học mầm non, dành cho trẻ từ 3-6 tuổi.

Trẻ thêm hứng thú với mô hình kết hợp STEAM và tiếng Anh

Chương trình STEAM bắt đầu được áp dụng tại trường mầm non Lý Thái Tổ 2 từ năm học 2022-2023. Điểm nhấn của chương trình chính là kết hợp giữa STEAM và tiếng Anh. Trẻ sẽ được tiếp cận sớm với khoa học công nghệ, tìm tòi, ứng dụng vào thực tế, tăng khả năng thích ứng với cuộc sống; tự tin giao tiếp tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày.

Những dự án học tập gần gũi với các bé như: “Tìm hiểu về muối; Tìm hiểu về các loại hạt họ đậu; Con kiến; Con ốc sên; Quả trứng; Nước… đều được lồng ghép những kiến thức STEAM. Qua mỗi dự án, các bé sẽ thiết kế, tạo ra được những sản phẩm thực tế, hữu dụng trong cuộc sống, tạo cho bé hứng khởi và niềm yêu thích đến trường, yêu thích khám phá tìm hiểu mọi vấn đề trong cuộc sống.

“Tham dự một hoạt động có ứng dụng giáo dục STEAM, tôi không khỏi bất ngờ khi con trai cùng các bạn được tìm hiểu về lợi ích của muối. Sau đó các bé còn tự giã gừng, pha muối với nước ấm, massage chân cho mẹ, tuy còn vụng về nhưng khiến tôi hết sức xúc động”, chị Đàm Thị Thanh Hoài, phụ huynh học sinh trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 chia sẻ.

Chị Thanh Hoài được con trai bày tỏ tình cảm và chăm sóc qua hoạt động ngâm chân nước muối gừng

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục STEAM vào chương trình học, nhà trường đã mời các chuyên gia giáo dục đến tập huấn một cách kỹ lưỡng, bài bản và chuyên sâu cho 100% cán bộ, giáo viên. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục tổ chức chương trình học kết hợp giảng dạy giữa chương trình tiếng Anh quốc tế và chương trình giáo dục Việt Nam.

“Với chương trình giảng dạy tiếng Anh dành riêng cho các bé mầm non, các con sẽ được tiếp xúc và thực hành tiếng Anh trong môi trường quốc tế năng động, cởi mở, giúp hình thành và rèn luyện khả năng phản xạ như một ngôn ngữ thứ hai”, cô Thủy cho hay.

Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 nằm ở vị trí trung tâm khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, thuộc hệ thống giáo dục liên cấp Lý Thái Tổ, là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Vinaconex. Trường sở hữu khoảng sân vườn rộng rãi, khu vui chơi liên hoàn cao su nhập, giúp trẻ vui chơi an toàn. Vào mùa hè, các con được thỏa sức vui chơi ở bể vầy trong làn nước và cắm trại trong vườn trường đầy bóng mát…

Trẻ thỏa sức tung tăng tại khu vui chơi nước ở trường mầm non Lý Thái Tổ 2

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy nhấn mạnh, “Trong một ngôi trường an toàn, thân thiện, với tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau, học sinh của Mầm non Lý Thái Tổ 2 sẽ năng động, tự tin thể hiện mình, biết yêu thương và chăm sóc bản thân… Đó là những kỹ năng thực sự cần thiết góp phần giúp trẻ gặt hái thành quả tốt đẹp trong hành trình học tập của trẻ trong tương lai”.

Ngọc Minh