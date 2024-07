Trước đó, vào tháng 4/2024, TAND TP Hà Nội đã đưa bà Loan cùng các đồng phạm ra xét xử. Tuy nhiên, sau đó tòa đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo cáo buộc, quá trình tham gia đấu giá khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, bà Nguyễn Thị Loan, cựu Chủ tịch Vimedimex đã dùng pháp nhân của 3 công ty đều do mình điều hành hoạt động để tham gia đấu giá, thống nhất với những bị cáo khác bỏ giá các vòng với số tiền như nhau để được bốc thăm và công ty nào trúng đấu giá thì dự án vẫn thuộc về bà Loan.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 4, bà Nguyễn Thị Loan không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng nhiều bút lục ghi lời khai của bà trong hồ sơ là giả, các chữ ký không đúng, nội dung cũng không đúng…

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NP

Do đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung: Giám định chữ ký của bà Loan và xác minh tài liệu liên quan đến điều tra viên; xem xét lại hành vi và tội danh của bị cáo Trần Công Tuyên, Bùi Thanh Huyền và Nguyễn Thị Cẩm Lê; xem xét trách nhiệm đối với một số cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá; làm rõ quy trình thẩm định và ban hành chứng thư thẩm định giá.

Sau khi điều tra bổ sung, các cơ quan tiến hành tố tụng không thay đổi quan điểm truy tố. CQĐT xác định, các biên bản lấy lời khai và biên bản hỏi cung do điều tra viên Bùi Đức Hiếu thực hiện không bị cắt ghép. CQĐT giữ nguyên quan điểm xử lý đối với bị can Nguyễn Thị Cẩm Lê, Bùi Thanh Huyền về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị can Trần Công Tuyên về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Đối với một số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá, CQĐT giữ nguyên quan điểm giải quyết, không xử lý hình sự.