Theo nội dung ký kết, UBND tỉnh Long An và Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ cùng phối hợp triển khai các nội dung trên 3 cột trụ là Hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số.

Cụ thể, về hạ tầng số, MobiFone sẽ hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin phục vụ việc kết nối, triển khai xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số cho tỉnh Long An cũng như cung cấp dịch vụ, giải pháp về an toàn thông tin cho các hệ thống ứng dụng nền tảng của tỉnh Long An; triển khai mạng viễn thông công nghệ 5G và các thế hệ mới.

Về kinh tế số, MobiFone cam kết sẽ hỗ trợ tỉnh Long An phát triển thương mại điện tử cũng như đồng hành cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An chuyển đổi số toàn diện; hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi và sử dụng các nền tảng số.

Về xã hội số, MobiFone sẽ cùng tỉnh Long An thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp cũng như áp dụng các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch nhằm quảng bá hình ảnh tỉnh Long An đối với Nhân dân trong nước và du khách quốc tế.

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên HĐTV của Tổng công ty Viễn thông MobiFone phát biểu tại lễ ký kết: “Long An là thị trường rất lớn của MobiFone và còn là địa phương nằm ở trung tâm ĐBSCL, là Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất, năng động nhất, thu hút đầu tư hàng đầu cả nước. Từ xưa tới nay, các hoạt động của MobiFone tại Long An rất tốt, bên cạnh các hoạt động mở rộng kinh doanh, chúng tôi cũng thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội cũng như chuyển đổi số.

Với việc ký thoả thuận hợp tác này, chúng tôi tin tưởng rằng có sự quyết tâm rất cao của tỉnh cũng như sự sẵn sàng của MobiFone, sự hợp tác giữa tỉnh Long An với MobiFone chắc chắn sẽ có hiệu quả, đưa ranking chuyển đổi số của tỉnh Long An tăng lên trong thời gian tới”.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch tỉnh Long An cũng khẳng định: “Rất mong sau lễ ký kết, chúng ta hãy bắt tay vào triển khai ngay để có những chương trình hành động cũng như lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể. Mục tiêu của tỉnh là tới 2030, kinh tế số sẽ chiếm 15%, sự phối hợp cùng MobiFone được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy tỉnh sớm đạt chỉ tiêu”.

Ông Phạm Tấn Hòa cũng chỉ đạo Sở TTTT tỉnh Long An phối hợp chặt chẽ cùng MobiFone Long An để tiến hành công tác nghiên cứu, khảo sát, đề xuất kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số. Bên cạnh đó, tỉnh Long An khẳng định tạo mọi điều kiện thuận lợi để MobiFone đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng các ứng dụng, dịch vụ để xây dựng, phát triển hạ tầng mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Quỳnh Anh