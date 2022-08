Mỗi đoàn viên thanh niên Quân khu 7 phải thật sự là một chiến sĩ văn hóa

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh, thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, tuổi trẻ LLVT Quân khu đã nêu cao tinh thần tự giác trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, từ đó xuất hiện nhiều mô hình như: “Chi đoàn xung kích huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Ngày học, giờ học thanh niên”, “Giờ học kiểu mẫu”, “Ca gác, ca trực kiểu mẫu”…

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: báo Quân khu 7

Cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) luôn chủ động, tích cực vượt khó, hăng say học tập, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, khả năng thực hành, làm chủ vũ khí trang bị, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống giảm nhẹ thiên tai... Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, với tinh thần: “phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình”, hàng chục ngàn cán bộ, ĐVTN hăng hái xung phong vào tâm dịch.

Hình ảnh người chiến sĩ Miền Đông Nam bộ luôn đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ Nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào đã trở nên quen thuộc, gần gũi và xúc động qua các chương trình, việc làm cụ thể như: “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, "LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, “Xuân chiến sĩ”, “Tết biên cương”, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và bà con Nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.

Tuổi trẻ LLVT Quân khu xung kích trong lao động, xây dựng đường tuần tra biên giới. Ảnh: báo Quân khu 7

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, tuổi trẻ LLVT Quân khu cũng luôn kiên định vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; giữ vững môi trường ổn định để kinh tế phát triển; gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xung kích đi đầu trong phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại đại hội. Ảnh: báo Quân khu 7

"Mỗi đoàn viên thanh niên phải thật sự là một chiến sĩ văn hóa, mỗi chi đoàn phải là một điểm sáng văn hóa; đoàn kết phấn đấu xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu", Chính ủy Quân khu nói.

Để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thời gian qua, Cục Chính trị Quân khu đã triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên LLVT thời kỳ mới, tập trung chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

5 năm qua, Quân khu có 90 tập thể, 229 cá nhân được Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn khen thưởng; 174 tập thể, 258 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng. Đây là những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa thi đua xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ LLVT Quân khu, là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu trong thời gian tới.