Môi trường đào tạo kinh doanh dành cho học sinh sau THPT

Những học sinh cuối cấp THPT, đến tuổi trưởng thành tạo nên trăn trở trong chính bản thân và người thân: làm sao để có hướng đi đúng để thành công, là người tử tế và hạnh phúc với công việc, gia đình, xã hội?

Chọn đúng ngành nghề tương lai và trường tốt nhất để học tập rút ngắn con đường tới thành công, giúp các bạn trẻ thực hiện hoá ước mơ, khát vọng và chung sống hạnh phúc với người thân và cộng đồng.

Chọn đúng ngành, đúng trường để học tập giúp học sinh cuối THPT rút ngắn con đường tới thành công, hạnh phúc

Tạo nền tảng thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân

Công ty cổ phần trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam ra đời hướng đến sứ mệnh “kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc" dành cho học sinh tốt nghiệp THPT.

Môi trường tâm huyết kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Ảnh: CEO Academy

Theo quan niệm của CEO Academy, người thành công phải là người có kỷ luật trong chính nhân cách của mình, chịu được áp lực của công việc đồng thời có trí tuệ khai phóng, làm việc với thu nhập tốt và vẽ được lộ trình cuộc đời cũng như con đường để thực hiện nó. Từ đó, nhà trường đặt ra những thử thách rèn luyện thân kỷ luật với chương trình huấn luyện khép kín theo mô hình quân đội, huấn luyện học viên phát triển cân đối thể lực.

Đại diện nhà trường cho biết, học viên được rèn luyện theo mô hình quân đội, ăn ở tập trung khép kín với 11 khung giờ mỗi ngày từ 5h30-22h30 trong thời gian 1 năm để tạo thói quen tốt, kỷ luật tốt, hành động tốt, chịu được cường độ lao động cao, giữ lời hứa và nỗ lực liên tục.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng khẳng định chú trọng việc học thực tiễn song song với chương trình cao đẳng chính quy. Để cung cấp cho học viên những kiến thức thực tiễn của doanh nghiệp, hiểu sâu hơn về phòng kinh doanh như cách tính lương thưởng, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và tư duy quản trị, sáng tạo ý tưởng,...các giảng viên dạy thực tiễn tại đây đều là những chủ doanh nghiệp, doanh nhân có bài học thành công, có kinh nghiệm thất bại và có phương pháp đạt được mục tiêu tài chính trên thương trường.

Tất cả giảng viên dạy thực tiễn tại CEO Academy là chủ doanh nghiệp, doanh nhân có bài học thành công, có phương pháp đạt mục tiêu tài chính trên thương trường. Ảnh: CEO Academy

Từ năm 2, học viên có cơ hội học thực tiễn ở doanh nghiệp do Tập đoàn CEO Việt Nam Global giới thiệu. Nhà trường định hướng, sau lộ trình 3 năm, học viên chương trình Quản trị kinh doanh - Business Boss có thể xây dựng, đóng gói và vận hành doanh nghiệp Start up thành công hoặc kế thừa doanh nghiệp gia đình; học viên Quản trị kinh doanh - Business One có khả năng trở thành cán bộ điều hành kinh doanh trong mọi mô hình doanh nghiệp.

Học kĩ năng để hạnh phúc

Ngoài kiến tạo những thế hệ doanh nhân thành công, Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam mong muốn học viên được rèn luyện tâm yêu thương nhờ học và hiểu quy luật vận hành của cuộc sống, con người và doanh nghiệp. Từ đó, thấu hiểu các quy luật và ứng dụng chung sống hạnh phúc với gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Thầy Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT tập đoàn CEO Việt Nam Global, người thầy của hàng ngàn chủ doanh nghiệp là người trực tiếp giảng dạy phần Tâm cho học viên CEO Academy

Học viên được học phần Tâm trực tiếp với thầy Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Global, chuyên gia đào tạo, tư vấn của hàng nghìn doanh nhân trên cả nước và thế giới, cùng đội ngũ master về chuyển hoá tâm thức; tham gia phong phú các hoạt động ngoại khoá như cuộc thi thuyết trình “Tình yêu nghề doanh nhân"; giải bóng đá “Học viên CEO Việt Nam khoẻ và trí tuệ"; chương trình Trải nghiệm văn hoá, ẩm thực vùng miền; chương trình “Trò chuyện cùng doanh nhân"; giải chạy học viên “Run for future",....

Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam trực thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn CEO Việt Nam Global, là thành quả tâm huyết sau hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc, tư vấn đào tạo và vận hành doanh nghiệp của ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT tập đoàn CEO Việt Nam Global.

