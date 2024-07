Trường An là đơn vị có 14 năm chuyên sản xuất và kinh doanh xúc xích tươi. Hàng năm, thương hiệu đưa ra thị trường nhiều loại sản phẩm xúc xích hợp xu hướng ẩm thực, mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.

Xúc xích tươi là một món ăn quen thuộc tại Việt Nam. Bên cạnh các công thức chế biến truyền thống từ nguồn gốc Đức, các phiên bản xúc xích tươi hiện nay đã được biến tấu, pha trộn với nhiều loại thực phẩm, gia vị khác nhau tạo nên hương vị bùng nổ, “chiều lòng” gu ẩm thực của người trẻ. Xúc xích phô mai và Xúc xích rong biển mới chính là thành quả sau thời gian dài nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm của Trường An.

Theo đó, Xúc xích phô mai cuốn hút với cảm giác giòn nảy sừn sựt khi ăn lớp vỏ bên ngoài và một chút mềm béo của thịt heo, thịt gà tươi xay thô bên. Hòa cùng mùi phô mai cheddar thơm thoang thoảng, mùi hong khói gỗ sồi… tất cả tạo nên hương vị quyến rũ, hơi béo ngậy nhưng vẫn dễ ăn.

Sự kết hợp giữa thịt heo với vị phô mai tạo nên một “bản hòa nhạc” ẩm thực thú vị khi hương vị Âu - Á kết hợp. Đặc biệt, khi nướng lên, mùi thơm hấp dẫn từ thịt và phô mai sẽ lan tỏa khắp không gian. Xúc xích nướng cuốn hút thực khách, phù hợp để nhâm nhi bia, nước ngọt vào ngày cuối tuần, lúc tụ họp bạn bè.

Trong khi đó, Xúc xích rong biển lại mang hương vị độc đáo từ thịt heo tươi xay thô trộn gia vị và rong biển. Rong biển được trộn với thịt bằng tỷ lệ hợp lý, tạo nên vị độc lạ: vừa thanh mát, vừa đậm đà và hơi thoảng nhẹ “mùi của biển”.

Món này phù hợp nhất để thả vào lẩu hoặc nấu mỳ. Chỉ cần vài khúc xúc xích rong biển ăn cùng mỳ, cả gia đình đã bữa ăn ấm bụng, đủ dinh dưỡng. Vỏ xúc xích làm từ thịt, với khuôn xúc xích nhỏ như ngón tay nên rất dễ chế biến, bảo quản và ăn không bị ngán.

Bên cạnh hương vị thơm ngon bùng nổ, dễ chế biến, xúc xích Trường An còn được lòng người tiêu dùng nhờ đảm bảo chất lượng. Các sản phẩm đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Hiện 2 sản phẩm xúc xích mới của Trường An đã có mặt tại nhiều cửa hàng, siêu thị…

Đại diện Trường An chia sẻ: “Xúc xích phô mai và Xúc xích rong biển mới hứa hẹn “gây bão” bởi hương vị khác biệt và “gây thương nhớ”. Có xúc xích Trường An, bữa ăn sẽ thêm tròn vị, những cuộc tụ họp sẽ thêm vui… Các sản phẩm mới là minh chứng cho nỗ lực của Trường An để mang đến các sản phẩm độc đáo, ngon miệng, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng hiện đại”.

Đậu Linh