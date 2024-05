Việc áp dụng xác thực sinh trắc học sẽ giúp đảm bảo an toàn cho các hoạt động thanh toán trực tuyến trên hệ thống ngân hàng và ví điện tử. Ảnh: PV

Đại diện MoMo cho biết đang hợp tác với các cơ quan chức năng để nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới, nhằm mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn với trải nghiệm thông suốt và an toàn hơn.

Kể từ hôm nay, người dùng đã có thể lên ứng dụng MoMo để cập nhật sinh trắc học từ căn cước công dân (CCCD) gắn chip thông qua NFC một cách đơn giản và tiện lợi tại mục “Ví của tôi".

Nhằm tăng cường an toàn cho giao dịch thanh toán và chuyển tiền trực tuyến trong bối cảnh lừa đảo trên mạng ngày càng phức tạp và tinh vi, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN. Theo quyết định này, các tổ chức tín dụng, ngân hàng và ví điện tử phải áp dụng biện pháp xác thực sinh trắc học đối với một số loại giao dịch trực tuyến.

Cụ thể, các giao dịch chuyển tiền trực tuyến, nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng/lần; hoặc cộng dồn trên 20 triệu đồng/ngày; giao dịch thanh toán trên 100 triệu đồng (trên một lần hoặc trên một ngày); khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thiết bị mới đều phải xác thực bằng sinh trắc học khớp với dữ liệu trong thẻ CCCD gắn chip.

Cam kết đặt an toàn và bảo mật của người dùng lên hàng đầu, MoMo đã nhanh chóng triển khai các giải pháp tuân thủ Quyết định 2345/QĐ-NHNN, đồng thời ứng dụng công nghệ AI tiên tiến để giúp người dùng có thể cập nhật và xác thực sinh trắc học một cách đơn giản và thuận tiện. Ưu tiên hàng đầu của MoMo là mang lại cho người dùng trải nghiệm đơn giản, nhanh chóng, nhưng vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật và giúp bảo vệ tài sản cá nhân ở mức tối đa.

Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập MoMo, chia sẻ: “Việc đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng đối với các giao dịch trên không gian số luôn là ưu tiên số một của chúng tôi vì “đồng tiền là liền khúc ruột”. Việc áp dụng xác thực sinh trắc học sẽ giúp đảm bảo an toàn cho các hoạt động thanh toán trực tuyến trên hệ thống ngân hàng và ví điện tử, đồng thời bảo vệ khách hàng, hạn chế được các rủi ro gian lận trong các giao dịch trên Internet. Để đảm bảo trải nghiệm thông suốt, chúng tôi rất mong quý khách hàng ủng hộ và sớm cung cấp, cập nhật sinh trắc học trên app MoMo ngay từ hôm nay”.

Xác thực sinh trắc học đồng bộ theo dữ liệu cơ sở của Bộ Công an là giải pháp xác thực nâng cao và vô cùng cần thiết giúp bảo đảm an toàn bảo mật cho người dùng, đồng thời phát hiện dấu hiệu giả mạo, lừa đảo và giúp tăng độ tin cậy cho các giao dịch trực tuyến. Công nghệ sinh trắc học là cách thức nhận diện và xác minh cá nhân thông qua các đặc điểm sinh học như dấu vân tay, mẫu mống mắt, giọng nói, hình ảnh khuôn mặt,... được xem là hạn chế tối đa khả năng làm giả và có tính bảo mật cao nhất hiện nay.

Hiện nay, MoMo đang tập trung đầu tư rất mạnh vào các công nghệ mới, đặc biệt là hệ thống cảnh báo phòng chống lừa đảo, tội phạm thông qua công nghệ AI với đội ngũ nghiên cứu bao gồm hơn 200 kỹ sư và chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. MoMo luôn nỗ lực tìm hiểu, không ngừng nâng cấp nền tảng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất để luôn chủ động trước các rủi ro mới trên môi trường mạng, đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn nhất cho người dùng, khách hàng và đối tác.