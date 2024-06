Ngày 17/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hải (SN 1994, ở Thanh Trì) mức án 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, tháng 3/2019, chị L. (SN 1999, Thanh Oai) thuê trọ tại Thanh Trì, làm nhân viên tự do tại các quán Karaoke trên địa bàn huyện. Chị L. vay của anh Nguyễn Hoàng S. (SN 1995, ở Thường Tín) 10 triệu đồng. Sau đó, chị đã trả cho anh S. 6 triệu đồng, còn nợ 4 triệu đồng và không có khả năng trả.

Khoảng 21h30 ngày 25/7/2019, anh S. nhờ bạn chở đến phòng trọ của cô gái tên L. để đòi tiền, nhưng chị L. không có nhà. Vì vậy, S. đã gọi điện cho quản lý của chị L. là anh Nguyễn Hữu Quyết để nói chuyện.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Lúc này, Quyết hẹn anh S. ra ngã ba Ngọc Hồi (Thanh Trì) để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 22h20 cùng ngày, sau cuộc điện thoại trên, Quyết cho rằng anh S. sẽ đưa người đến đánh mình nên đã rủ thêm một số bạn xã hội cùng chuẩn bị hung khí là kiếm, súng tự chế để sẵn sàng “nghênh chiến”.

Đến điểm hẹn, nhóm của Quyết nhìn thấy Trần Quang Đạt đang ngồi ăn cùng Nguyễn Tiến Hải và một số người khác tại quán ăn gần đó. Do quen biết với Đạt, nhóm của Quyết đi vào quán và kể lại mâu thuẫn xảy ra.

Một lúc sau, cả nhóm nhìn thấy anh Nguyễn Đình C. điều khiển xe máy chở anh S. đi đến. Thấy vậy, nhóm của Quyết chạy ra chửi bới đối phương. Khi đó, anh C. điều khiển xe máy chở S. bỏ đi. Được khoảng 50m, anh C. vòng xe lại chỗ Quyết.

Cùng lúc này, Quyết điều khiển xe máy chở Đạt đi ngược đường để chặn đánh anh C. và anh S. Trong khi đó, những người còn lại chia nhau ra vây ráp hai nạn nhân.

Khi thấy anh C. vòng xe lại, người trong nhóm của Quyết lấy súng tự chế giơ lên chờ sẵn, sau đó một người trong nhóm của Quyết là Phạm Minh Tuấn đã nổ súng bắn anh C. và anh S. Bị trúng đạn, cả hai ngã xuống đường. Anh C. cố vùng dậy bỏ chạy thì bị hai người trong nhóm của Quyết cầm súng tự chế đuổi theo. Anh C. chạy được khoảng 50m thì ngã gục xuống đường.

Cùng lúc này, anh S. bị Quyết dùng tay, chân đánh đấm. Anh S. cũng cố vùng dậy bỏ chạy thì bị hai người trong nhóm của Quyết dùng súng tự chế đánh vào đầu, mặt. Khi anh S. chạy về hướng nội thành Hà Nội thì bị một người trong nhóm của Quyết đuổi theo, dùng đầu gối thúc vào mặt, đầu…

Chỉ đến khi anh S. chạy vào một quán ăn đêm thì nhóm của Quyết mới chịu dừng tay.

Hậu quả, anh C. bị 70 vết thủng da tại vùng ngực, vai phải, cánh tay phải và bị tử vong do mất máu cấp. Trong khi đó anh S. bị thương tích ở phổi, cổ, gáy và ngực với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 42%.

Sau khi phạm tội, Quyết cùng đồng phạm bỏ trốn. Sau đó Trần Quang Đạt đã ra đầu thú; Phan Minh Việt bị bắt sau truy nã. Hai người này đã lần lượt nhận án 11 và 12 năm tù về tội Giết người.

Liên quan đến vụ án, Phạm Minh Tuấn cũng ra đầu thú và nhận án tử hình về tội Giết người. Riêng bị cáo Nguyễn Tiến Hải đến tháng 2/2023 đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.