Mới đây, diễn viên Moon Geun Young đăng tải hình ảnh khoe mặt mộc ở tuổi U40. Ngay lập tức, diện mạo tươi trẻ của Moon Geun Young trở thành tâm điểm chú ý trên nhiều diễn đàn.

Nhan sắc hiện tại của Moon Geun Young.

Nhiều người vui mừng trước tình trạng hiện tại của Moon Geun Young. Trước đó, nữ diễn viên cũng thông báo sẽ tham gia bộ phim Hellbound 2, đánh dấu sự trở lại sau 4 năm ở ẩn.

Moon Geun Young hiện đã bước sang độ tuổi U40.

Moon Geun Young từng được xem là một trong những “em gái quốc dân” của màn ảnh châu Á khi vào vai ngày trẻ của Song Hye Kyo trong bộ phim Trái tim mùa thu (năm 2000). Khi đó, Moon Geun Young mới chỉ 13 tuổi nhưng đã chinh phục khán giả châu Á nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng và nhan sắc trong trẻo.

Moon Geun Young đóng vai hồi trẻ của Song Hye Kyo.

Sau Trái tim mùa thu, Moon Geun Young thừa thắng xông lên với nhiều vai diễn nhí khác và trở thành diễn viên được yêu thích tại Hàn Quốc. Đến năm 2008, Moon Geun Young có vai diễn trưởng thành đầu tiên trong bộ phim The painter of wind và tỏa sáng với nhan sắc, diễn xuất không thua kém bất kỳ diễn viên đàn chị nào. Moon Geun Young sau đó tiếp tục khẳng định tên tuổi thông qua bộ phim hot một thời Chị kế của Lọ Lem và Catch the ghost.

Moon Geun Young được xem là "em gái quốc dân".

Những tưởng sự nghiệp của Moon Geun Young sẽ lên như diều gặp gió nhưng đến năm 2019, nữ diễn viên phải dừng hoạt động hoàn toàn sau khi mắc căn bệnh hội chứng khoang cấp tính nghiêm trọng. Moon Geun Young phải phẫu thuật tới 4 lần và sức khỏe của cô bị giảm sút đáng kể. Trong quá trình điều trị, Moon Geun Young còn có thêm vết sẹo rất dài ở cánh tay.

Vết sẹo dài trên cánh tay của Moon Geun Young.

Mặc dù trong phim Hellbound 2, Moon Geun Young chỉ đóng vai phụ nhưng sự xuất hiện của cô được kỳ vọng sẽ giúp tên tuổi của Moon Geun Young một lần nữa vụt sáng. Không ít khán giả cho rằng với diễn xuất ấn tượng và nhan sắc không tuổi, Moon Geun Young có nhiều tiềm năng để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình trong thời gian tới.

Moon Geun Young nổi tiếng nhờ bộ phim 'Trái tim mùa thu':

Hà Vy