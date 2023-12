Omega Plus vừa phát hành cuốn sách Trái đất chuyển mình: Một lịch sử chưa kể về nhân loại - một trong những cuốn sách lịch sử đồ sộ, bao trùm lịch sử trái đất, lịch sử nhân loại và lịch sử môi trường, khí hậu trong 4,5 tỷ năm, được viết bởi giáo sư lịch sử toàn cầu tại Peter Frankopan (Đại học Oxford).

Ông là một trong những sử gia hàng đầu hiện nay và là chuyên gia thành viên của Hiệp hội Lịch sử Hoàng gia Anh, Hiệp hội Nhân học Hoàng gia Anh. Hai cuốn sách trước đó của ông - Những con đường tơ lụa: Lịch sử mới của thế giới và Con đường tơ lụa mới: Hiện tại và tương lai của thế giới - đều được độc giả đón nhận và được trao những giải thưởng danh giá.

Khi vừa ra mắt, Trái đất chuyển mình: Một lịch sử chưa kể về nhân loại đã thuộc top bestseller, 24 quốc gia đã mua bản quyền cuốn sách. Đặc biệt, cuốn sách được một loạt các tờ báo danh giá như Financial Times, The Times, The Telegraph, The Hindu, The Week... đánh giá là sách hay nhất mùa hè năm 2023, đồng thời lọt vào danh sách những cuốn sách năm 2023 của BBC.

Trong Trái đất chuyển mình: Một lịch sử chưa kể về nhân loại, GS. Peter Frankopan đã chỉ ra môi trường tự nhiên là một yếu tố quan trọng, nếu không muốn nói là yếu tố quyết định, trong lịch sử loài người và của cả lịch sử toàn cầu.

Cuốn sách chứa nhiều tư liệu tranh ảnh phong phú, bao gồm: 15 bản đồ, nổi bật như bản đồ thể hiện sự phân tán của con người từ khoảng 200.000 năm trước, bản đồ về sự phân tán của tôn giáo và đại dịch cái chết đen; cùng 38 tranh ảnh in màu có giá trị, như hình ảnh về công trình định cư quy mô lớn từ 2.500 năm trước - cho thấy con người có khả năng xây dựng thành phố lớn như thế nào…

Với 24 chương tương ứng với 24 giai đoạn, cấu trúc của cuốn sách có thể được chia thành 3 phần chính: Lịch sử loài người và môi trường tự nhiên; Sự trỗi dậy và sụp đổ của các đế chế; Một bài học mà nhân loại đã lãng quên.

"Điều đặc biệt của cuốn sách này là tác giả lý giải sự trỗi dậy, sụp đổ và thay thế các đế chế, các cường quốc dưới ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí hậu. Qua hơn 800 trang sách, Peter Frankopan là bậc thầy kể chuyện với những ví dụ sinh động về các sự kiện khí hậu tác động như thế nào đối với lịch sử loài người, mạng lưới giao thương hàng hóa, tương tác giữa các nền văn hóa và cả lan truyền bệnh tật, tôn giáo, chiến tranh, xung đột", nhà hoạt động môi trường Đỗ Vân Nguyệt chia sẻ.

Dịch giả Nguyễn Việt Long khẳng định, điều gây ấn tượng đối với người đọc Việt Nam như ông là trình độ khoa học tiên tiến được áp dụng vào từng trang sách để đưa ra những dẫn liệu cụ thể, chi tiết về nhiệt độ khí quyển và đại dương, thời tiết nóng lạnh, lượng mưa, hạn hán, hoạt động núi lửa, băng hà, cây cỏ, nhân khẩu… của các khu vực trong mỗi thời kỳ; qua đó soi vào lịch sử và thận trọng rút ra kết luận, chứ không phải những nhận xét, giả định, luận thuyết chung chung mà chúng ta vẫn gặp trong việc mô tả lịch sử theo lối mòn quen thuộc.