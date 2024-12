Ngày 27/12, Sở TT&TT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa cho biết, trong năm qua, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng, triển khai hiệu quả, khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông cũng như thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được kết quả tên, Sở TT&TT đã chỉ đạo, hướng dẫn thông tin tuyên truyền đạt kết quả tốt. Các cơ quan báo báo chí, hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài cơ sở, đã có nhiều bài viết phản ánh sinh động, đa dạng, đánh giá sâu sắc, toàn diện những thành tựu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý báo chí được tăng cường, không còn tình trạng đưa tin không chính xác, một chiều. Việc thực hiện tôn chỉ mục đích của báo và hoạt động tác nghiệp của phóng viên được kiểm soát chặt chẽ. Công tác kiểm tra xử lý thông tin báo chí nêu, việc thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí được các đơn vị triển khai kịp thời.

Các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trên địa bàn được triển khai một cách hiệu quả và đồng bộ nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được triển khai trong thời gian qua. 100% các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi sang IPv6. Cổng dữ liệu mở của tỉnh đã được đưa vào triển khai, sử dụng đến thời điểm hiện tại có 293 cơ sở dữ liệu mở, thuộc 16 lĩnh vực đã chia sẻ các dữ liệu mở phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và công khai, minh bạch.

Từ đó, cho góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, góp phần công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Doanh thu từ hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin đạt 838 tỷ đồng (tăng so với cùng kỳ năm 2023 (đạt 584 tỷ). Một số doanh nghiệp có sản phẩm phần mềm được triển khai rộng rãi trong toàn quốc như: Phần mềm quản lý bệnh viện, quản lý cửa hàng dược,… có doanh nghiệp đã từng bước tham gia việc gia công phần mềm cho nước ngoài. Hiện tại, số lượng doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh đạt 615 đơn vị tăng 1,86 lần so với năm 2023.

Sở tiếp tục tham mưu triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh như: Chỉ tiêu thực hiện quyết định số 749/QĐ-TTg, Quyết định số 942/QĐ-TTg, Quyết định số 411/QĐ-TTg, Nghị quyết số 06/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 969/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Một số chỉ tiêu có tốc độ tăng trưởng vượt bậc so với năm 2023 như: Chỉ tiêu về chữ ký số cá nhân tăng trưởng 299% (đạt gần 500.000 chữ ký); tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 94,3 % (tăng 104% so với năm 2023); số xã, phường hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số là 156 đơn vị (tăng 32% so với năm 2023)...

Hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông được đầu tư, mở rộng, chất lượng dịch vụ được nâng lên, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh, cũng như nhu cầu thông tin của người dân. Chất lượng dịch vụ bưu chính nâng cao, từng bước chuyển dịch từ bưu chính truyền thống sang bưu chính số.

Hạ tầng viễn thông từng bước đáp ứng thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã chủ động triển khai phương án hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin được duy trì đảm bảo thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của các cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ông Quyết cho biết, định hướng năm 2025, sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai tốt các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về thông tin và truyền thông. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

