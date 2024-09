Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM hôm nay (25/9) thông tin về một ca tử vong do não mô cầu.

Theo đó, nữ bệnh nhân 52 tuổi được đưa vào bệnh viện lúc 11h ngày 24/9 trong tình trạng thở nhanh, xuất huyết da lan rộng rải rác toàn thân, vài vị trí có hoại tử trung tâm.

Trước đó một ngày, người bệnh đã bị sốt, ớn lạnh, đau nhức cơ thể, đến chiều thì xuất hiện các mảng ban màu hồng tím xuất phát từ cánh tay lan ra toàn thân.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Ảnh: Bạch Dương

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu, sử dụng kháng sinh và thuốc vận mạch. Tuy nhiên do tình trạng nặng, bệnh nhân đã tử vong sau 6 giờ nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc nhiễm trùng do não mô cầu thể tối cấp.

Người phụ nữ này đang sống cùng chồng tại một nhà trọ ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh và làm công nhân tại một công ty ở tỉnh Long An.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh và Trạm y tế xã Đa Phước đến khu vực bệnh nhân sinh sống để điều tra người tiếp xúc, thực hiện các biện pháp xử lý, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định.

Kết quả điều tra ghi nhận có 2 người tiếp xúc gần với người bệnh nhưng chưa có triệu chứng, được nhân viên y tế cấp kháng sinh dự phòng và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã kích hoạt quy trình chia sẻ thông tin dịch bệnh, thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An phối hợp điều tra dịch tễ.

Bệnh do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn não mô cầu gây ra, thường gặp ở lứa tuổi trẻ và có khả năng gây thành dịch. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp, chủ yếu qua việc tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh do hít phải dịch tiết mũi, hầu, họng bắn ra, dễ gây thành dịch lớn. Đây là bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Bệnh có các thể lâm sàng như viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, viêm khớp, viêm màng ngoài tim…, trong đó, viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết thường gặp hơn. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, liệt với tỷ lệ từ 10-20%, tỷ lệ tử vong từ 8-15%.

Trong cộng đồng, tỷ lệ người mang vi khuẩn không có triệu chứng lâm sàng (người lành mang trùng) ở mũi, hầu, họng từ 5-25%. Bệnh thường xảy ra ở nơi tập trung đông người (nhà trẻ, trường học, ký túc xá, doanh trại...), người bị suy giảm miễn dịch hoặc đồng nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Để phòng bệnh do não mô cầu, ngành y tế khuyến cáo người dân trong cộng đồng, đặc biệt tại những vùng có dịch lưu hành thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường; chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.