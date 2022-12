Một nữ doanh nhân Việt trao giải ở cuộc thi sắc đẹp hàng đầu Hàn Quốc

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2022 lần thứ 66 do Global E&B tổ chức đã diễn ra thành công. Với thông điệp "Green Healing Moment - The most beautiful heal started", cuộc thi đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ công chúng. Danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc 2022 đã chính thức gọi tên người đẹp Lee Seung Hyeon (23 tuổi), sinh viên ngành kinh tế tại Đại học Hàn Quốc. Đồng thời, giải Á hậu 1 thuộc về Yoo Si Eun (25 tuổi, sinh viên Khoa Dịch vụ Hàng không, Đại học Yeonsung) và giải Á hậu 2 thuộc về Kim Go Eun (22 tuổi, nhân viên tại Cục Quản lý Hàng không Incheon, tỉnh Gyeonggi).

Lee Seung Hyeon đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2022

Đêm chung kết chứng kiến sự toả sáng của 30 thí sinh xuất sắc nhất với những màn trình diễn đầy tài năng, hấp dẫn và lộng lẫy. Hoa hậu Lee Seung Hyeon ghi dấu với vẻ đẹp quyến rũ cùng gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ.

Bên cạnh những phần dự thi ấn tượng của các thí sinh Hàn Quốc, cư dân mạng Việt Nam còn chú ý đến nữ doanh nhân người Việt là bà Đỗ Diệu Thanh - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Hoa Xinh đại diện trao giải cho các thí sinh trong chương trình sắc đẹp này. Doanh nghiệp này sẽ là cầu nối cho các hoạt động của những thí sinh cuộc thi này ở Việt Nam.

Bà Đỗ Diệu Thanh (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm bên Hoa hậu Lee Seung Hyeon cùng 2 Á hậu Yoo Si Eun và Kim Go Eun

Với mong muốn đưa tên tuổi doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm quốc tế, Hoa Xinh là doanh nghiệp Việt đáng chú ý tại thị trường Hàn Quốc. Đây là đơn vị chuyên nhập khẩu - phân phối các sản phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm bổ sung, điện máy,... từ những thương hiệu Hàn Quốc đến thị trường Việt Nam. Điển hình, nhiều năm qua, Hoa Xinh Group đã hợp tác với các doanh nghiệp, thương hiệu lớn như: Amore Pacific, Aronica, Paseco... Với sự hợp tác thành công với các đối tác Hàn Quốc trong sự kiện, Hoa Xinh càng khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt, góp phần kết nối các doanh nghiệp Việt - Hàn.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, công ty Hoa Xinh không ngừng mở rộng những ngành nghề kinh doanh mũi nhọn, nỗ lực đi đầu trong xu hướng thương mại dịch vụ, tìm kiếm, thu hút và đàm phán thành công với những đối tác lớn từ Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như: xuất nhập khẩu, du lịch, OEM sản phẩm,… Đặc biệt, Hoa Xinh hướng đến trở thành cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng thương hiệu đến thị trường Hàn Quốc.

Hoa Xinh Group là một trong những đơn vị tổ chức Hoa hậu Hàn Quốc 2022

Lấy sự hài lòng của khách hàng là phương châm phát triển, Hoa Xinh đặt chất lượng sản phẩm, dịch vụ là “kim chỉ nam” phát triển của doanh nghiệp. Do đó, Hoa Xinh cam kết đảm bảo tất cả sản phẩm được đăng ký kiểm định, có đầy đủ giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền, đầu tư tem nhãn phụ cho các sản phẩm, tem mã QR và tem chống hàng giả...

Hoa Xinh Group là cầu nối trực tiếp với nhiều tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam

Hoa Xinh Group sẽ tiếp tục phát huy những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp để trở thành đối tác đáng tin cậy tại thị trường Hàn Quốc, đồng hành cùng Global E&B đưa hình ảnh Hoa hậu Hàn Quốc đến gần hơn với người dân Việt Nam - Hàn Quốc”.

Ngọc Minh