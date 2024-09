Ngày 16/9, Công an phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Đào Thị Ngọc Hạnh (44 tuổi, trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi chiếm đoạt hơn 300 tờ vé số của một người khiếm thị.

Đối tượng Đào Thị Ngọc Hạnh tại công an. Ảnh: HD

Trước đó, sáng 15/9, Công an phường Tân An tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ khiếm thị về việc, khoảng 6h45 ngày 14/9, khi đang đứng bán vé số trên đường Chu Văn An (phường Tân An) thì có một phụ nữ đến hỏi mua 1 tờ vé số.

Sau đó người phụ nữ hỏi mua vé số đã dùng một xấp vé số cũ ôm trước đánh tráo lấy 99 tờ vé số trên tay người khiếm thị.

Vào cuộc điều tra, đến trưa ngày 15/9, Công an phường Tân An đã làm rõ đối tượng gây ra vụ việc trên là Đào Thị Ngọc Hạnh.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận, do nhiều lần “nằm mơ” trúng vé số và nợ nần chồng chất nên đã nảy sinh ý định đi chiếm đoạt vé số.

Thủ đoạn của Hạnh là dùng vé số cũ đã mua trước đó đi tìm người khiếm thị bán vé số để giả vờ mua rồi ra tay trộm hoặc tráo đổi. Sau đó, Hạnh mang về nhà dò nếu trúng thưởng sẽ lấy tiền trả nợ.

Ngoài vụ việc trên Hạnh còn khai nhận, trong các ngày 5, 9 và 12/9, Hạnh đã tìm gặp người phụ nữ khiếm thị trên giả vờ mua rồi rút trộm 204 tờ vé số. Toàn bộ 303 tờ vé số này Hạnh khai mang về nhà dò nhưng không trúng thưởng tờ nào.