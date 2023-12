{"article":{"id":"2224241","title":"Một số lính thủy đánh bộ Ukraine không biết bơi","description":"Một binh sĩ Ukraine giấu tên tiết lộ với hãng tin BBC rằng, trong quân đội Ukraine hiện có nhiều lính nghĩa vụ chưa được rèn luyện kỹ càng, thậm chí một số lính thủy đánh bộ còn không biết bơi.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/bbc-vuot-s244ng-dnipro-1-1329.jpg?width=768&s=JUZAoW07q6fPXWRoj1yRaA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/bbc-vuot-s244ng-dnipro-1-1329.jpg?width=1024&s=RSqKUsegFg8ombppB5BBug\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/bbc-vuot-s244ng-dnipro-1-1329.jpg?width=0&s=RRurYGCYl-K1UNmvqz4tlQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/bbc-vuot-s244ng-dnipro-1-1329.jpg?width=768&s=JUZAoW07q6fPXWRoj1yRaA\" alt=\"bbc-vuot-s244ng-dnipro-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/bbc-vuot-s244ng-dnipro-1-1329.jpg?width=260&s=1I7DNbAnN0BiMwsEWdTUOA\"></picture>

<figcaption>Ảnh: BBC</figcaption>

</figure>

<p>Người lính này cho hay: \"Trong số chúng tôi có nhiều chàng trai trẻ. Chúng tôi cần những người đã được đào tạo chứ không phải người mới. Có những người mới được huấn luyện khoảng 3 tuần và bắn súng vài lần. Đó là một cơn ác mộng. Một năm trước, tôi sẽ không nói điều đó, nhưng bây giờ, xin lỗi, tôi đã chán ngấy rồi... Tất cả những người muốn tình nguyện tham gia chiến đấu đã đến từ lâu. Hiện giờ, chúng tôi tuyển cả những người mới. Các bạn có thể cười nhưng một số lính thủy đánh bộ của chúng tôi không biết bơi\". </p>

<p>Hãng BBC đưa tin, người lính trên hiện có mặt ở tiền tuyến. Anh này đã kể lại những nỗ lực của Ukraine trong việc cố gắng bám trụ ở bờ đông của sông Dnipro rộng lớn. </p>

<p>Hàng trăm binh sĩ <a href=\"https://vietnamnet.vn/ukraine-tag18220395140699380479.html\">Ukraine</a> đã tới bờ đông của sông Dnipro như một phần của cuộc phản công được phát động cách đây 6 tháng. Dưới hỏa lực không ngừng của quân Nga, người lính này đã trải qua vài tuần ở phần bờ sông mà Nga kiểm soát khi Ukraine cố tìm cách thiết lập một đầu cầu quanh làng Krynky (chỉ cách Kherson khoảng 40km về phía đông bắc) nhằm tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo vào hậu phương của Nga.</p>

<p>Quân đội Ukraine tuần trước cho biết, các lực lượng nước này đã vượt sông và gây thiệt hại ở hậu phương của Nga. </p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701941349182\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2164802\"><a href=\"/khoanh-khac-linh-thuy-danh-bo-ukraine-pha-huy-xe-phong-khong-nga-2164802.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/7/13/khoanh-khac-linh-thuy-danh-bo-ukraine-pha-huy-xe-phong-khong-nga-822.jpg?width=0&s=iq9gv10oUKsVOgSgxjTi1g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/7/13/khoanh-khac-linh-thuy-danh-bo-ukraine-pha-huy-xe-phong-khong-nga-822.jpg?width=260&s=j7XgjJ9iVVq5HEmLbSUuMQ\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/khoanh-khac-linh-thuy-danh-bo-ukraine-pha-huy-xe-phong-khong-nga-2164802.html\">Khoảnh khắc lính thủy đánh bộ Ukraine phá hủy xe phòng không Nga</a><span class=\"summary__content-desc\">Lữ đoàn lính thủy đánh bộ Ukraine số 36 cho biết, họ đã phá hủy một xe phòng không Buk-M2 của Nga trong cuộc phản công ở tiền tuyến.</span></div>

