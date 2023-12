{"article":{"id":"2226354","title":"MU bị đá khỏi Cúp C1: Cơn ác mộng của nhà giàu","description":"MU tiếp tục chìm trong thất vọng khi thua Bayern Munich 0-1, kết quả khiến họ sớm rời Cúp C1 và thậm chí không được dự Europa League.","contentObject":"<p align=\"justify\"><b>1.</b> Ở thủ đô của Đan Mạch, Copenhagen làm nên lịch sử khi đánh bại Galatasaray. Tại Manchester, thành phố công nghiệp đầu tiên trên thế giới, <a href=\"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-mu-0-1-bayern-munich-vong-bang-champions-league-2226219.html\" target=\"_blank\">cơn ác mộng mà nhiều người dự đoán trước đã xuất hiện với MU</a>.</p>

<p align=\"justify\">Copenhagen lập kỳ tích vào vòng 1/8 Champions League với vị trí nhì bảng A, khiến MU trải qua một trận chiến vô vọng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-bayern-munich-529.jpg?width=768&s=TnnGP5EfgVxCzKReq38Q3A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-bayern-munich-529.jpg?width=1024&s=fLtwxwGdN_sOXHfCPPMu0g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-bayern-munich-529.jpg?width=0&s=VXD5ltq96WhVIbzN0d86wg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-bayern-munich-529.jpg?width=768&s=TnnGP5EfgVxCzKReq38Q3A\" alt=\"mu bayern munich.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-bayern-munich-529.jpg?width=260&s=74TrDP0ku_DPTigUogbCag\"></picture>

<figcaption>MU chia tay Champions League</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Thậm chí chiến thắng cũng không thể giúp MU đi tiếp. Nỗi buồn vô tận lan tỏa khắp khán đài Old Trafford, nơi gần như được phủ kín với hơn 73.000 khán giả.</p>

<p align=\"justify\">Trong lịch sử bóng đá, hiếm khi một CLB quen với những đỉnh cao vĩ đại lại phải lê lết lâu như vậy qua các tầng hầm của giải đấu.</p>

<p align=\"justify\">Sự giàu có - cùng Real Madrid là 1 trong 2 CLB có giá trị nhất thế giới; giá trị đội hình 877,3 triệu euro, so với 66,35 triệu euro của Copenhagen - không giúp ích gì cho \"Quỷ đỏ\" khi dừng cuộc chơi với vị trí chót bảng A.</p>

<p align=\"justify\">Với 4 điểm, đội quân của Erik ten Hag thậm chí không thể giành chiếc vé xuống Europa League.</p>

<p align=\"justify\">MU được biết đến với hình ảnh CLB Anh vĩ đại, là tài sản của người hâm mộ dù nhà Glazer nắm quyền sở hữu, với nét cao quý của riêng mình. Nhưng tất cả những điều đó hiện không được thể hiện, ngoài hình ảnh một kẻ thất bại ở mặt trận châu Âu.</p>

<p align=\"justify\"><b>2.</b> Cuộc chiến giữa MU và Bayer Munich tối 12/12 không đơn thuần là trận đấu vì chiếc vé vòng 1/8 Champions League.</p>

<p align=\"justify\">Giữa hai đội là sự tương phản. MU gặp Bayern là một cách để đối chiếu những mong muốn của đội với thực tế mà chính họ đang trải qua.</p>

<p align=\"justify\">Ước muốn của MU - CLB Anh có nhiều CĐV nhất thế giới - là được giống như Bayern Munich. Có nghĩa là khát vọng về một tổ chức được tôn trọng và yêu mến, không chỉ bởi người hâm mộ mà còn từ những ngôi sao như Harry Kane hay Kim Min Jae.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/harry-kane-mu-bayern-munich-530.jpg?width=768&s=LYNXylHjRdBK5x12WAOl1g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/harry-kane-mu-bayern-munich-530.jpg?width=1024&s=bJ_zY5VLnpMAulSE_i_HHw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/harry-kane-mu-bayern-munich-530.jpg?width=0&s=hlMKiCgFVDvWz8UKvJqsCQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/harry-kane-mu-bayern-munich-530.jpg?width=768&s=LYNXylHjRdBK5x12WAOl1g\" alt=\"harry kane mu bayern munich.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/harry-kane-mu-bayern-munich-530.jpg?width=260&s=xSxvSabXASxngE2do7va8A\"></picture>

<figcaption>Harry Kane và các đồng đội có trận đấu nhẹ nhàng</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Harry Kane cùng Erling Haaland được đánh giá là những \"số 9\" toàn diện nhất thế giới hiện nay. Kim Min Jae nằm trong top 5 trung vệ xuất sắc nhất.</p>

<p align=\"justify\">Trong nhiều tháng liền, MU cố gắng lôi kéo hai cầu thủ này, nhưng họ chọn Bayern Munich. Kane và Kim gia nhập nhà vô địch Đức để khẳng định sự nghiệp của mình, dưới mái nhà của một tổ chức truyền cảm hứng và niềm tin cho họ.</p>

<p align=\"justify\">Thế giới bóng đá là vậy: số phận của các CLB dựa trên uy tín, yếu tố thu hút các đài truyền hình, nhà tài trợ và quan trọng là những cầu thủ bóng đá giỏi nhất mà thị trường có thể cung cấp. Từ đó dẫn đến tiền bạc và danh hiệu.</p>

<p align=\"justify\">Kể từ năm 2013, thời điểm Sir Alex Ferguson nghỉ hưu trên đỉnh vinh quang, MU vẫn kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại đánh mất uy tín và những cầu thủ giỏi.</p>

<p align=\"justify\">Buộc phải thắng để có cơ hội vào vòng knock-out, MU đã <i> \"chơi tốt\"</i> - như cách nói của Erik ten Hag. Ít nhất, đội che đậy được hạn chế và giới hạn của mình trong một số thời điểm.</p>

<p align=\"justify\">Nhưng chỉ tốt như cảm nhận của Ten Hag là không đủ, khi đội thiếu ngôi sao có thể tạo đột biến. Về điểm này, Bayern Munich có thừa.</p>

<p align=\"justify\"><b>3.</b> Kim Min Jae là chốt chặn vững vàng cho một Bayern Munich thi đấu mà không bung hết sức. Họ không còn nhiều động lực khi mục tiêu là đua ngôi đầu bảng Bundesliga với Bayer Leverkusen.</p>

<p align=\"justify\">Sớm đảm bảo ngôi đỉnh bảng, Thomas Tuchel hiểu rằng việc buông sức có thể tạo hệ lụy xấu. Họ thi đấu nhàn nhã, như một chiếc xe kích hoạt chế độ tự động lái.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/erik-ten-hag-mu-bayern-munich-531.jpg?width=768&s=Ogv3pqnLRvleceew4xgiXQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/erik-ten-hag-mu-bayern-munich-531.jpg?width=1024&s=AETJhBn0tBiqhBPM3jNg7g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/erik-ten-hag-mu-bayern-munich-531.jpg?width=0&s=GzEXEP9_R8PR906vBeYTnA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/erik-ten-hag-mu-bayern-munich-531.jpg?width=768&s=Ogv3pqnLRvleceew4xgiXQ\" alt=\"erik ten hag mu bayern munich.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/erik-ten-hag-mu-bayern-munich-531.jpg?width=260&s=yXiA3vwQ4wf8dNbk62YvMQ\"></picture>

<figcaption>Sự bất lực của Erin ten Hag</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Ở Old Trafford, Bayern được định hình bởi bộ tứ Kim, Manuel Neuer, Jamal Musiala và Harry Kane.</p>

<p align=\"justify\">Sự kết hợp giữa những con người này, thông qua các đường chuyền, đưa trận đấu đến bất cứ nơi nào mà họ muốn.</p>

<p align=\"justify\">Khi MU càng đá càng tuyệt vọng, sự khác biệt được tạo ra. Cú chạm thần kỳ của Kane đưa Kingsley Coman thoát khỏi hàng phòng ngự dày đặc và thoải mái đánh bại Andre Onana.</p>

<p align=\"justify\">Một bàn thắng đủ để thể hiện rõ hai đội thuộc về những thế giới khác nhau.</p>

<p align=\"justify\">MU đang không ngừng trôi dạt. Những người chủ của họ - anh em nhà Glazer - không biết nên bán hay tiếp tục đầu tư vào đội; với một HLV gây thất vọng và bảng thành tích đáng buồn.</p>

<p align=\"justify\">Kể từ khi Alex Ferguson rời băng ghế kỹ thuật, đây là lần thứ 3 MU bị loại ở vòng bảng và chưa bao giờ vượt qua được vòng tứ kết Champions League.</p>

Andre Onana được gắn là thủ phạm chính khiến Quỷ đỏ bị loại khỏi Cúp C1.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-pham-chinh-khien-mu-bi-loai-khoi-cup-c1-cai-gia-qua-dat-2226398.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thu-pham-chinh-khien-mu-bi-loai-khoi-cup-c1-cai-gia-qua-dat-541.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226386","title":"Techcombank hướng đến xây dựng một giải chạy mang tính biểu tượng, xứng tầm","description":"Đây là chia sẻ của bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp Thị Techcombank tại Hội nghị Thế giới về Thể thao Cộng đồng (MPW), sau thành công của Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank.","displayType":1,"category":{"name":"Các môn khác","detailUrl":"/the-thao/cac-mon-khac","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/cac-mon-khac","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006Y","000072","00001S","00006T","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/techcombank-huong-den-xay-dung-mot-giai-chay-mang-tinh-bieu-tuong-xung-tam-2226386.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/techcombank-huong-den-xay-dung-mot-giai-chay-mang-tinh-bieu-tuong-xung-tam-506.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226370","title":"MU của Erik ten Hag khiến Ngoại hạng Anh mang tiếng xấu ở Cúp C1","description":"MU của Erik ten Hag khiến Ngoại hạng Anh mang tiếng xấu ở Cúp C1 với kỷ lục tệ hại, sau trận cuối vòng bảng thua 0-1 Bayern Munich.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-cua-erik-ten-hag-khien-ngoai-hang-anh-mang-tieng-xau-o-cup-c1-2226370.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-cua-erik-ten-hag-khien-ngoai-hang-anh-mang-tieng-xau-o-cup-c1-345.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226332","title":"MU mất khoản tiền khủng khi bị loại khỏi Champions League","description":"MU mất khoản tiền lớn sau khi bị hất cẳng khỏi Champions League theo cách đầy thảm hại với trận thua 0-1 Bayern Munich ngay trên sân nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-mat-khoan-tien-khung-khi-bi-loai-khoi-champions-league-2226332.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-mat-khoan-tien-khung-khi-bi-loai-khoi-champions-league-230.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226317","title":"Nhận định bóng đá Dortmund vs PSG: Trông vào Mbappe","description":"PSG phải thắng Dortmund để tự quyết trong cuộc đua giành vé vòng 1/8 Cúp C1, và Kylian Mbappe được kỳ vọng tỏa sáng trên sân khách.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-bong-da-dortmund-vs-psg-vong-bang-cup-c1-2226317.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nhan-dinh-bong-da-dortmund-vs-psg-trong-vao-mbappe-186.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226048","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/12/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-13-12-2023-2226048.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-13122023-758.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226057","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 13/12/2023: MU bật bãi khỏi C1","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 13/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-13-12-2023-2226057.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ket-qua-bong-da-hom-nay-13122023-120.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226064","title":"Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 13/12","description":"Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 13/12: Cập nhật lịch thi đấu đá Cup C1 mùa giải 2023/2024 mới nhất hôm nay tại đây.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-13-12-moi-nhat-2226064.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-1312-801.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226314","title":"MU bị loại khỏi Cúp C1, Ten Hag lớn tiếng thanh minh","description":"MU thua Bayern Munich 0-1 và chia tay Cúp C1, thậm chí rời khỏi đấu trường châu Âu, Erik ten Hag vẫn cố gắng biện minh khó nghe.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/erik-ten-hag-bien-minh-khi-mu-thua-bayern-munich-o-cup-c1-2226314.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-bi-loai-khoi-cup-c1-ten-hag-lon-tieng-thanh-minh-165.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:10:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226312","title":"Copenhagen lập kỳ tích vào vòng 1/8 Champions League","description":"Kết quả bóng đá - Xuất sắc đánh bại Galatasaray 1-0 ở lượt cuối, FC Copenhgen tạo nên cơn địa chấn khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-copehagen-1-0-galatasaray-vong-bang-champions-league-2226312.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/copenhagen-lap-ky-tich-vao-vong-18-champions-league-135.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226256","title":"Tuyển Việt Nam: Quang Hải mang điềm lành, ông Troussier cần thêm gì?","description":"Quang Hải đang trên đường trở lại phong độ đỉnh cao trong màu áo CAHN ở V-League 2023/2024. Tuy nhiên, ông Troussier cần nhiều hơn nữa từ tiền vệ tuyển Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-quang-hai-mang-diem-lanh-ong-troussier-con-can-2226256.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/cahn-2-1233-1625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226219","title":"Thua Bayern Munich, MU bị loại khỏi Champions League","description":"Kết quả bóng đá - MU tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi khi thua 0-1 trước Bayern Munich, qua đó khép lại Champions League với vị trí bét bảng A.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-mu-0-1-bayern-munich-vong-bang-champions-league-2226219.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/truc-tiep-mu-0-1-bayern-munich-coman-xe-luoi-quy-do-h2-122.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190725","title":"Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 2023/24 hôm nay","description":"Bảng xếp hạng Cup C1 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2023-24, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-cup-c1-mua-giai-2023-24-2190725.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/bang-xep-hang-uefa-champions-league-2023-24-651.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T04:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226065","title":"Kết quả bóng đá Cup C1 hôm nay 13/12: MU bị loại","description":"Kết quả bóng đá Cup C1 hôm nay 13/12 - Cập nhật nhanh kết quả bóng đá Cup C1 2023/2024 mới nhất tại đây.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-cup-c1-hom-nay-13-12-2226065.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ket-qua-bong-da-cup-c1-hom-nay-1312-111.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T04:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226310","title":"Nketiah 'nổ súng', Arsenal bị PSV níu chân","description":"Kết quả bóng đá - Tung ra sân đội hình hai, Arsenal chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trên sân PSV ở lượt cuối vòng bảng Champions League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-psv-1-1-arsenal-vong-bang-champions-league-2226310.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nketiah-no-sung-arsenal-bi-psv-niu-chan-59.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T02:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226267","title":"Kết nối tinh hoa Võ thuật tại TPHCM","description":"Sáng 12/12, tại Trung tâm HL & TĐ TDTT TP.HCM diễn ra buổi giới thiệu chương trình Liên hoan Võ thuật TP.HCM 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lien-hoan-vo-thuat-tp-hcm-2023-noi-ket-noi-tinh-hoa-vo-thuat-2226267.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ket-noi-tinh-hoa-vo-thuat-tai-tphcm-1586.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T23:21:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226241","title":"Tin dữ ập đến Chelsea, Reece James nghỉ 4 tháng","description":"Đội trưởng Chelsea - Reece James sẽ phải xa sân cỏ 4 tháng, sau khi dính chấn thương gân khoeo nghiêm trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-du-ap-den-chelsea-reece-james-nghi-4-thang-2226241.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tin-du-ap-den-chelsea-reece-james-nghi-4-thang-1420.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T21:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226220","title":"Giải bóng đá nữ VĐQG 2023: 'Nóng' cuộc đua vô địch","description":"TP.HCM I, Hà Nội l, Than KSVN đều có chiến thắng ở vòng 9 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023, khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-bong-da-nu-vdqg-2023-nong-cuoc-dua-vo-dich-2226220.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/giai-bong-da-nu-vdqg-2023-nong-cuoc-dua-vo-dich-1378.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:50:07","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226209","title":"Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong nỗi nhớ Thanh Thúy","description":"Trần Thị Thanh Thúy vắng mặt, còn Hoàng Thị Kiều Trinh bỏ ngỏ khả năng thi đấu, khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó tại giải vô địch các CLB thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-dau-vakifbank-12h-ngay-13-12-2226209.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-trong-noi-nho-thanh-thuy-1345.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:16:10","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226217","title":"Chelsea bất ngờ thanh lý Conor Gallagher","description":"Chelsea sẵn sàng để Conor Gallagher rời CLB ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, dù tiền vệ người Anh đang chơi tốt và mới đeo băng thủ quân ở trận đấu gần nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chelsea-bat-ngo-thanh-ly-conor-gallagher-2226217.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chelsea-bat-ngo-thanh-ly-conor-gallagher-1324.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226120","title":"HLV Võ Đình Tân từ chức, Khánh Hoà khó chồng khó","description":"Ít ngày sau thất bại 0-2 trước Bình Dương trên sân nhà ở vòng 5 V-League 2023/2024, HLV Võ Đình Tân quyết định rời ghế nóng CLB Khánh Hoà.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hlv-vo-dinh-tan-tu-chuc-khanh-hoa-kho-chong-kho-2226120.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hlv-vo-dinh-tan-tu-chuc-khanh-hoa-kho-chong-kho-983.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225947","title":"Man City vung tiền ký ‘bom tấn’ chuyển nhượng thay Haaland","description":"Man City được loan báo chuẩn bị tiền để tìm người thay Erling Haaland ở chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2024) sau khi chấn sút Na Uy dính chấn thương.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-vung-tien-tim-bom-tan-chuyen-nhuong-thay-haaland-2225947.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/man-city-vung-tien-tim-bom-tan-chuyen-nhuong-thay-haaland-452.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225938","title":"Ba lý do Bayern Munich loại MU khỏi Cúp C1","description":"Sớm giành chiếc vé vào vòng knock-out, Bayern Munich vẫn được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng hất văng MU khỏi đấu trường Cúp C1.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-ly-do-bayern-munich-loai-mu-khoi-cup-c1-2225938.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ba-ly-do-bayern-munich-loai-mu-khoi-cup-c1-385.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225905","title":"Zidane nói thật lý do từ chối dẫn dắt MU","description":"Zidane một lần nữa được đồn đại có thể đến MU thay Erik ten Hag nhưng cựu thuyền trưởng Real Madrid nói thật lý do vì sao từ chối ‘ghế nóng’ ở Old Trafford.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/zidane-noi-that-ly-do-tu-choi-dan-dat-mu-2225905.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/zidane-noi-that-ly-do-tu-choi-dan-dat-mu-303.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

