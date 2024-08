MU phơi áo 0-3 trong trận giao hữu tại Nam Carolina. Tuy nhiên, điều mà HLV Ten Hag quan tâm chính là tình hình sức khỏe của các học trò.

Lão tướng Jonny Evans buộc phải rời sân sớm vì bị ốm. Trong khi Victor Lindelof bị đau nhẹ.

Will Fish phải rời sân trên cáng

Trung vệ 21 tuổi Will Fish được tung vào cũng phải rời sân trên cáng sau một tình huống va chạm mạnh với đối phương.

Sau trận cầu với Liverpool, HLV Ten Hag than thở: "Chúng tôi cần phải xem những gì đã xảy ra. Will Fish bị đau do va chạm.

Tôi cũng buộc phải thay Jonny Evans lúc giữa hiệp vì cậu ấy bị ốm. Lindelof là biện pháp phòng ngừa.

Đúng là có thêm một số ca chấn thương, đội ngũ y tế CLB sẽ xem xét nó tệ đến mức nào."

Trên các trang mạng xã hội, fan Quỷ đỏ khá sốc vì vận đen chấn thương vẫn bủa vây đội bóng họ yêu quý dù mùa giải chưa bắt đầu.

Một CĐV bình luận trên X (Twitter cũ): "Cứ đà này MU chẳng còn người mà đá khi bước vào giải đấu chính thức."

Người khác bày tỏ: "Ten Hag hẳn là HLV đen đủi nhất châu Âu khi đội hình luôn bị tàn phá bởi những ca chấn thương."

Trước đó, MU mất Hojlund 6 tuần vì vấn đề gân kheo. Tân binh Leny Yoro cũng phải ngồi chơi xơi nước 3 tháng do gãy xương bàn chân.