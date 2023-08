Cho đến lúc này, Erik ten Hag hài lòng với việc mua sắm ở chuyển nhượng hè khi mang được về chính những cầu thủ mà ông đích thân chọn để phù hợp với lối chơi cho MU mà ông xây dựng, gồm Mason Mount, Andre Onana và Rasmus Hojlund.

Real Sociedad được cho từ bỏ hẳn việc ký Van de Beek, trong lúc Harry Maguire nhùng nhằng chưa chịu các điều khoản cá nhân với West Ham vì lương bổng

Tuy nhiên, công việc ‘dọn dẹp’ đội hình tại Old Trafford thì không đơn giản chút nào, thậm chí vô cùng nan giải. Để có thể mang thêm tân binh về, với mục tiêu được nhắc đến tiếp theo là tiền vệ Sofyan Amrabat (Fiorentina), Benjamin Pavard (Bayern), MU cần chờ những Fred, Harry Maguire, Van de Beek và thậm chí cả McTominay ra đi.

Có nhiều thời điểm, tưởng như Erik ten Hag đã có thể thở phào, chia tay được cả 4 cầu thủ, với Fred sang Thổ Nhĩ Kỳ, Maguire và McTominay đến West Ham, còn tiền vệ Hà Lan gia nhập La Liga.

Tuy nhiên, lúc này ngoài Fred đã xong (cập bến Fenerbahce) thì MU nguy cơ đổ bể thương vụ Harry Maguire đến West Ham dù đôi bên đã đồng ý khoản phí 30 triệu bảng, trong lúc Real Sociedad được loan báo từ bỏ hẳn việc ký Van de Beek.

Erik ten Hag muốn bổ sung thêm 2 bản hợp đồng nữa, cho hàng thủ và tuyến giữa. Hiện Amrabat chờ để gia nhập MU

Theo The Sun, việc chuyển đến London chơi bóng của Harry Maguire bị nghi ngờ do liên quan các điều khoản cá nhân. Anh đang hưởng lương cao ở MU, lại vừa được tăng tiền do đội trở lại Champions League, nên không muốn chấp nhận các đề nghị về lương của West Ham.

Nguồn trên cho biết, sự chần chừ về lương bổng của Maguire và nếu anh không quyết nhanh thì West Ham tính toán đến các phương án thay thế.

Vài ngày trước, có thông tin để có thể bán được Harry Maguire, MU sẽ phải chấp nhận ‘đền bù’ trung vệ tuyển Anh một khoản khi anh vẫn còn 2 năm trong hợp đồng, và còn số ấy có thể ở mức lên tới 10 triệu bảng.