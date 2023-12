{"article":{"id":"2224923","title":"MU nhận hat-trick giải thưởng, Erik ten Hag làm ngay điều đặc biệt","description":"MU ồn ào nội bộ, nhận hat-trick giải thưởng tháng 11 khiến Erik ten Hag tập hợp ngay toàn đội để làm điều đặc biệt, tuy nhiên vắng mặt Marcus Rashford.","contentObject":"<p>Tin tích cực đến với Erik ten Hag và học trò trước trận tiếp đón Bournemouth lúc 22h tối nay (911) khi Quỷ đỏ nhận hat-trick giải thưởng tháng 11 từ BTC <a href=\"https://vietnamnet.vn/premier-league-tag9966464598526133616.html\"><strong>Ngoại hạng Anh</strong></a>.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/erik-ten-hag-garnacho-harry-maguire-187.jpg?width=768&s=7-Blpq-JDkDu_af9pGEaig\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/erik-ten-hag-garnacho-harry-maguire-187.jpg?width=1024&s=kedEPpSjSMDn3AmYq6YzIw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/erik-ten-hag-garnacho-harry-maguire-187.jpg?width=0&s=aDJ-ghAwgikeTpgiPx6Yxg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/erik-ten-hag-garnacho-harry-maguire-187.jpg?width=768&s=7-Blpq-JDkDu_af9pGEaig\" alt=\"erik ten hag garnacho harry maguire.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/erik-ten-hag-garnacho-harry-maguire-187.jpg?width=260&s=bE7sFShMtRHhky3LmRycWA\"></picture>

<figcaption>MU giành hat-trick giải thưởng tháng 11</figcaption>

</figure>

<p>Cụ thể, Harry Maguire được vinh danh là <em>Cầu thủ hay nhất tháng</em>, trong khi Erik ten Hag nhận giải thưởng <em>HLV của tháng 11</em>, cùng Alejandro Garnacho – chủ nhân <em>Bàn thắng đẹp nhất</em> với cú xe đạp chổng ngược mở tỷ số ở trận MU 3-0 Everton.</p>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/mu-tag14758492395684540921.html\"><strong>MU</strong></a> đã giành 9 điểm tuyệt đối trong tháng 11 với 3 trận thắng Fulham (1-0), Luton Town (1-0) và Everton (3-0).</p>

<p>“<em>Tôi nghĩ rằng việc MU giành 3 giải thưởng này cho thấy cách chúng tôi đang làm với tư cách là một đội. Điều đó thật tốt, giúp chúng tôi có thể tăng niềm tin, cũng có thể lấy đó làm cảm hứng và tin rằng đội đang đi đúng hướng, mang lại năng lượng cho mọi người</em>”, Erik ten Hag cho biết.</p>

<p>Với cú hích tinh thần đầy tích cực đến trong bối cảnh MU dính ồn ào nội bộ lục đục, Erik ten Hag mất kiểm soát hơn nửa phòng thay đồ,… vị thuyền trưởng Quỷ đỏ đã tập hợp toàn đội chụp bức hình đặc biệt vào thứ Sáu (8/12) sau buổi trao 2 giải thưởng.</p>

<p>Có thể thấy trừ một số ngôi sao như Casemiro, Lisandro Martinez, Erik ten Hag, Mason Mount,… vắng mặt do đang trong quá trình hồi phục chấn thương, thì đội hình MU gần như đủ hết.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/mu-giai-thuong-1-204.jpg?width=768&s=3jQOiSCEMWOeA_eWGtNp4g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/mu-giai-thuong-1-204.jpg?width=1024&s=_T2x_TP8Lo6QDwQdpVxlIQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/mu-giai-thuong-1-204.jpg?width=0&s=FvCHEQAqPUkM8Ha_MTgRLQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/mu-giai-thuong-1-204.jpg?width=768&s=3jQOiSCEMWOeA_eWGtNp4g\" alt=\"mu giai thuong 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/mu-giai-thuong-1-204.jpg?width=260&s=Ws-l9WWNe3ZPmBjxoXV_qg\"></picture>

<figcaption>HLV Erik ten Hag đã tập hợp toàn đội chụp bức hình đặc biệt trong bối cảnh họ rất cần cú hích tinh thần lúc sóng gió</figcaption>

</figure>

<p>Tuy nhiên, có thể thấy thiếu vắng Marcus Rashford – đang là tâm điểm những ngày qua, với thông tin được trang web CLB ghi là <em>“do bị bệnh”</em>. Ở trận gần nhất MU 2-1 Chelsea, tiền đạo tuyển Anh bị loại khỏi đội hình xuất phát và chỉ vào sân mấy phút cuối.</p>

<p>Lý do là trước đó, Rashford chơi vật vờ trong chuyến làm khách MU thua 0-1 Newcastle, thiếu cả động lực và tinh thần khiến bị chỉ trích nặng nề. Một số chuyên gia cho rằng, tiền đạo này xứng đáng cho ngồi dự bị dài dài, nếu không mau chóng lấy lại phong độ.</p>

<p>Kể từ đầu mùa, Rashford mới ghi 2 bàn (trong đó 1 bàn từ chấm 11m được Bruno Fernandes 'nhường), sa sút đến không nhận ra so với mùa trước.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/mu-nhan-hat-trick-giai-thuong-erik-ten-hag-lam-ngay-dieu-dac-biet-2224923.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/mu-nhan-hat-trick-giai-thuong-erik-ten-hag-lam-ngay-dieu-dac-biet-202.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/mu-nhan-hat-trick-giai-thuong-erik-ten-hag-lam-ngay-dieu-dac-biet-203.jpg","updatedDate":"2023-12-09T10:30:53","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"09/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224911","title":"Ancelotti tiết lộ tình hình Jude Bellingham, fan nghe mà cảm kích","description":"Phía sau một Jude Bellingham ‘thần hộ mệnh’ của Real Madrid là những khó khăn và cả đau đớn mà tiền vệ tuyển Anh phải chịu đựng, được Ancelotti tiết lộ.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ancelotti-tiet-lo-tinh-hinh-jude-bellingham-fan-nghe-ma-cam-kich-2224911.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ancelotti-tiet-lo-tinh-hinh-jude-bellingham-fan-nghe-ma-cam-kich-148.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:49:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224886","title":"Jadon Sancho xuống đội trẻ MU vẫn vô kỷ luật, đồng đội hết 'cứu' nổi","description":"Jadon Sancho bị đầy ải xuống đội trẻ MU vẫn vô kỷ luật, thường xuyên bỏ tập khiến các cầu thủ cấp cao phải nghĩ lại về việc bênh vực anh.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/jadon-sancho-xuong-doi-tre-mu-van-vo-ky-luat-dong-doi-het-cuu-noi-2224886.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/jadon-sancho-xuong-doi-tre-mu-van-vo-ky-luat-dong-doi-het-cuu-noi-104.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T08:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224636","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/12/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-9-12-2023-2224636.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-9122023-704.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224680","title":"Nhận định Nam Định đấu CAHN: Giữ vững ngôi đầu","description":"Thép xanh Nam Định tự tin giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón CAHN lúc 18h ngày 9/12, tiếp tục dẫn đầu Night Wolf V-League 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-nam-dinh-vs-cahn-18h-ngay-9-12-2224680.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nhan-dinh-nam-dinh-dau-cahn-giu-vung-ngoi-dau-1474.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:30:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224812","title":"Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho Pháo thủ","description":"Aston Villa tiếp đón đội đầu bảng Arsenal trong trận cầu dự báo hấp dẫn ở Villa Park, khi cả hai đội đều đạt phong độ cao.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-bong-da-aston-villa-vs-arsenal-thu-thach-lon-cho-phao-thu-2224812.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/aston-villa-vs-arsenal-thu-thach-lon-cho-phao-thu-1219.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224868","title":"Hạ Napoli, Juventus chiếm ngôi đầu Serie A","description":"Kết quả bóng đá - Juventus thắng tối thiểu Napoli 1-0 nhờ pha ghi bàn của Federico Gatti ở vòng 15, qua đó tạm vượt mặt Inter để chiếm ngôi đầu Serie A.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-juventus-1-0-napoli-serie-a-2023-24-vong-15-2224868.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ha-napolijuventus-chiem-ngoi-dau-serie-a-39.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:11:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2224737","title":"Tuyển Việt Nam mơ World Cup và hiện thực phũ từ V-League","description":"Tuyển Việt Nam đang nỗ lực cho mục tiêu World Cup nhưng những gì đang diễn ra ở V-League và bóng đá nước nhà nói chung thật sự là... quá tầm cho tham vọng ấy.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-mo-world-cup-va-hien-thuc-phu-tu-v-league-2224737.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tuyen-viet-nam-mo-world-cup-va-hien-thuc-phu-tu-v-league-1050.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:04:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224641","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 9/12: Ronaldo giúp Al Nassr thắng, Juventus hạ Napoli","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 9/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-9-12-2023-2224641.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ket-qua-bong-da-hom-nay-912-ronaldo-giup-al-nassr-thang-juventus-ha-napoli-38.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224867","title":"Ronaldo chói sáng, Al Nassr tìm lại nụ cười","description":"Kết quả bóng đá - Cristiano Ronaldo ghi một bàn cùng pha kiến tạo đem về chiến thắng 4-1 cho Al Nassr trước Al Riyadh, ở vòng 16 Saudi Pro League 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-al-nassr-4-1-al-riyadh-ronaldo-ruc-sang-2224867.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ronaldo-choi-sang-al-nassr-tim-lai-nu-cuoi-16.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T04:39:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224781","title":"Maguire và HLV Ten Hag được Ngoại hạng Anh vinh danh","description":"Erik ten Hag nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 11 tại Ngoại hạng Anh, còn học trò Harry Maguire cũng được xướng tên là cầu thủ hay nhất tháng.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/maguire-va-hlv-ten-hag-duoc-ngoai-hang-anh-vinh-danh-2224781.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/maguire-va-hlv-ten-hag-duoc-ngoai-hang-anh-vinh-danh-1116.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T20:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224761","title":"150 triệu đồng tiền thưởng cho nhà vô địch SV Cup 2023","description":"Giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2023 quy tụ 16 đội bóng so tài, diễn ra tại Nha Trang từ 16 đến 27-12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/150-trieu-dong-tien-thuong-cho-nha-vo-dich-sv-cup-2023-2224761.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/150-trieu-dong-tien-thuong-cho-nha-vo-dich-sv-cup-2023-1088.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T19:45:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224624","title":"Thua ngược Thể Công Viettel, HAGL chôn chân ở đáy bảng","description":"HAGL thua ngược Thể Công Viettel 1-2 ở trận đấu sớm nhất vòng 5 Night Wolf V-League 2023/24, chiều 8/12. Kết quả này khiến thầy trò HLV Kiatisuk xếp cuối bảng xếp hạng.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hoang-anh-gia-lai-1-2-the-cong-vong-5-v-league-2023-24-2224624.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/thua-nguoc-the-cong-viettel-hagl-chan-chan-o-day-bang-1043.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T18:56:00","option":66112,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224730","title":"Man City rệu rã: 3 vấn đề của Pep Guardiola","description":"Man City vừa trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết thắng ở Premier League, với 3 vấn đề đến từ sự lựa chọn của Pep Guardiola.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-khung-hoang-3-van-de-cua-pep-guardiola-2224730.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/man-city-reu-ra-3-van-de-cua-pep-guardiola-939.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T18:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222208","title":"Lịch thi đấu vòng 5 V-League 1 2023/24 hôm nay","description":"Lịch thi đấu V-League 2023/24 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 5 Night Wolf V-League 1 mùa giải 2023/2024 nhanh, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-v-league-2023-24-vong-5-2222208.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/lich-thi-dau-vong-5-v-league-1-202324-hom-nay-176.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224734","title":"Bảng xếp hạng V-League 2023/24 vòng 5 mới nhất: Thể Công vào top 3","description":"Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2023/24 - Cập nhật vòng 5 bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia V-League mùa giải 2023/2024, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-v-league-2023-24-vong-5-moi-nhat-2224734.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/bang-xep-hang-v-league-202324-vong-5-moi-nhat-the-cong-vao-top-3-1047.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224693","title":"Arsenal tống khứ Thomas Partey, rước về Palhinha","description":"Arsenal đang xem xét khả năng bán Thomas Partey cho Juventus rồi tái đầu tư vào tiền vệ trung tâm của Fulham - Joao Palhinha.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/arsenal-tong-khu-thomas-partey-ruoc-ve-palhinha-2224693.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/arsenal-tong-khu-thomas-partey-ruoc-ve-palhinha-792.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224690","title":"Erik ten Hag bị bủa vây vẫn quyết không nhượng bộ dàn sao MU","description":"Erik ten Hag bất kể gặp sức ép lớn vẫn quyết không nhượng bộ dàn cầu thủ cấp cao MU yêu cầu có thêm ngày nghỉ, sau khi phàn nàn về khối lượng công việc là lịch tập của đội.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/erik-ten-hag-bi-bua-vay-van-quyet-khong-nhuong-bo-dan-sao-mu-2224690.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/erik-ten-hag-bi-bua-vay-van-quyet-khong-nhuong-bo-dan-sao-mu-786.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224615","title":"Santa Run 2023 - Sải bước yêu thương vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn","description":"Giải chạy thiện nguyện SantaRun 2023 vừa được phát động với mục tiêu toàn bộ tiền bán BIB và “virtual race” sẽ được dành tặng cho công tác thiện nguyện.","displayType":1,"category":{"name":"Các môn khác","detailUrl":"/the-thao/cac-mon-khac","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/cac-mon-khac","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006Y","000072","00001S","00006T","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/santarun-2023-chay-bo-gay-quy-ho-tro-tre-em-kho-khan-2224615.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/santarun-2023-chay-bo-gay-quy-ho-tro-tre-em-kho-khan-675.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224626","title":"MU chiêu mộ Pedro Neto, Chelsea quyết mua Kvaratskhelia","description":"MU muốn chiêu mộ Pedro Neto, Chelsea tăng tốc ký Kvaratskhelia, Milan liên hệ Muller là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 8/12.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-8-12-mu-ky-pedro-neto-chelsea-mua-kvaratskhelia-2224626.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/mu-chieu-pedro-neto-malen-chelsea-quyet-mua-kvaratskhelia-696.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:56:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224510","title":"Bốc thăm Copa America 2024: Argentina hẹn Brazil ở chung kết","description":"Kết quả bốc thăm Copa America 2024 đưa Argentina vào bảng khá dễ, chờ tái ngộ Brazil trong trận chung kết trên đất Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/boc-tham-copa-america-2024-argentina-cho-brazil-o-chung-ket-2224510.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/boc-tham-copa-america-2024-argentina-hen-brazil-o-chung-ket-441.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:35:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224498","title":"Bất ngờ dự đoán Ngoại hạng Anh: MU trượt top 4, kịch tính Man City","description":"Man City sụt giảm cơ hội nhưng tạo kịch tính Ngoại hạng Anh mùa này sau 4 trận liên tiếp không biết thắng, trong khi MU có thể lỡ vé Cúp C1 mùa tới.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-du-doan-ngoai-hang-anh-mu-truot-top-4-kich-tinh-man-city-2224498.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/bat-ngo-du-doan-ngoai-hang-anh-mu-truot-top-4-kich-tinh-man-city-351.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224477","title":"Arsenal dẫn đầu Ngoại hạng Anh: Giá trị Declan Rice","description":"Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với phong độ bùng nổ thời gian gần đây, nổi bật là những đóng góp của bản hợp đồng lịch sử Declan Rice.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/arsenal-dau-bang-ngoai-hang-anh-gia-tri-declan-rice-2224477.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/arsenal-dan-dau-ngoai-hang-anh-gia-tri-declan-rice-305.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:31:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/bar-chart.svg","avatarIconPosition":4,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000E"},{"id":"2224451","title":"Tottenham lập kỷ lục tồi tệ Ngoại hạng Anh, Son Heung Min cạn lời","description":"Tottenham lập kỷ lục tồi tệ chưa từng có ở Ngoại hạng Anh sau khi để thua ngược West Ham 1-2 ngay trên sân nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tottenham-lap-ky-luc-toi-te-ngoai-hang-anh-son-heung-min-can-loi-2224451.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tottenham-lap-ky-luc-toi-te-ngoai-hang-anh-son-heung-min-can-loi-230.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224415","title":"Jon Rahm tạo địa chấn gia nhập LIV Golf, nhận 500 triệu euro","description":"Cơn động đất vừa diễn ra, khi Jon Rahm gia nhập LIV Golf của Saudi Arabia với hợp đồng kỷ lục có thể lên tới 500 triệu euro.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/jon-rahm-tao-dia-chan-gia-nhap-liv-golf-nhan-500-trieu-euro-2224415.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/jon-rahm-tao-dia-chan-gia-nhap-liv-golf-nhan-500-trieu-euro-143.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:43:38","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224129","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/12/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-8-12-2023-2224129.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-8122023-677.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa