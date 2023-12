{"article":{"id":"2224626","title":"MU chiêu mộ Pedro Neto, Chelsea quyết mua Kvaratskhelia","description":"MU muốn chiêu mộ Pedro Neto, Chelsea tăng tốc ký Kvaratskhelia, Milan liên hệ Muller là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 8/12.","contentObject":"<p align=\"justify\"><b>MU bổ sung Pedro Neto cho hàng công</b></p>

<p align=\"justify\">Theo giới truyền thông Anh, MU đang liên vệ với Wolves để quyết về kế hoạch chuyển nhượng cầu thủ đá cánh Pedro Neto vào tháng Giêng 2024.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/pedro-neto-698.jpg?width=768&s=AUf-1-wq1i19fLWjwaKtOw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/pedro-neto-698.jpg?width=1024&s=BZ30rPNP8slB5lZDn1Tmqg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/pedro-neto-698.jpg?width=0&s=jqP9gSv2MlN8DRbtJBoVLA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/pedro-neto-698.jpg?width=768&s=AUf-1-wq1i19fLWjwaKtOw\" alt=\"pedro neto.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/pedro-neto-698.jpg?width=260&s=05j2ZmYl70zj_M5s_MiFQQ\"></picture>

<figcaption>MU đàm phán Pedro Neto</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Pedro Neto là một trong những cầu thủ tấn công biên đa năng ở Premier League. Cầu thủ 23 tuổi đảm nhận được vai trò hai cánh, cũng như khi cần sẽ đá trung phong ảo.</p>

<p align=\"justify\">Hiệu suất tấn công của MU mùa này khá thấp. Jadon Sancho vẫn đang bị kỷ luật, trong khi Anthony Martial và Marcus Rashford không hiệu quả như mong đợi.</p>

<p align=\"justify\">HLV Erik ten Hag cần những cầu thủ tấn công năng động và có tốc độ. Pedro Neto đáp ứng được những yêu cầu này, nên trở thành giải pháp mà các quan chức ở Old Trafford đang cân nhắc.</p>

<p align=\"justify\">Mối quan hệ giữa Pedro Neto với Bruno Fernandes rất tốt. Đây có thể là chìa khóa để MU có cầu thủ người Bồ Đào Nha với giá khoảng 60 triệu bảng.</p>

<p align=\"justify\"><b>Chelsea đẩy nhanh đàm phán Kvaratskhelia</b></p>

<p align=\"justify\"><a href=\"https://vietnamnet.vn/mu-thang-dep-chelsea-erik-ten-hag-va-nha-hat-ky-dieu-2223961.html\" target=\"_blank\">Sau trận thua MU</a>, mặc dù thất vọng nhưng các quan chức Chelsea đồng ý chi tiền cho hoạt động chuyển nhượng để cải thiện hàng công.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kvaratskhelia-osimhen-699.jpg?width=768&s=WfIN3Grd_rg2ASOFRRmA1Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kvaratskhelia-osimhen-699.jpg?width=1024&s=z0n4KnpV2zZjkzJ-AFdxMQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kvaratskhelia-osimhen-699.jpg?width=0&s=CPYSv7uIs8dnMrtu1YUoOw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kvaratskhelia-osimhen-699.jpg?width=768&s=WfIN3Grd_rg2ASOFRRmA1Q\" alt=\"kvaratskhelia osimhen.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kvaratskhelia-osimhen-699.jpg?width=260&s=6uYU3XTqtW2G26uN0CWDfg\"></picture>

<figcaption>Kvaratskhelia và Osimhen được vinh danh ở Gran Gala del Calcio</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Bên cạnh Victor Osimhen, đại diện Chelsea còn liên hệ với CLB Napoli về ý định mua đứt cầu thủ chạy cánh Khvicha Kvaratskhelia.</p>

<p align=\"justify\">Mudryk là nỗi thất vọng lớn bên cánh trái Chelsea, với chỉ 2 bàn ở Premier League và từng đá hỏng trong thế đối mặt Andre Onana trong trận thua MU.</p>

<p align=\"justify\">Chủ tịch Todd Boehly cần sự đột biến cho lối chơi nên chấp nhận chi đậm để có Kvaratskhelia, người được bầu vào đội hình tiêu biểu Serie A mùa trước.</p>

<p align=\"justify\">Kvara không chỉ ghi bàn hay kiến tạo, mà còn ảnh hưởng lên lối chơi. Đây là yếu tố quan trong để Chelsea nỗ lực ký hợp đồng với cầu thủ Georgia - chủ nhân các giải thưởng Cầu thủ giá trị nhất, Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất, và Bàn thắng của năm ở Seria A 2022-23.</p>

<p align=\"justify\"><b>Milan muốn có Muller</b></p>

<p align=\"justify\">Kênh Sky Sports phiên bản Đức cho biết, Thomas Muller sẽ chia tay Bayern Munich vào cuối mùa giải và Milan muốn ký hợp đồng với anh theo dạng <a href=\"https://vietnamnet.vn/the-thao/tin-chuyen-nhuong\" target=\"_blank\"><strong>chuyển nhượng</strong></a> tự do.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/muller-700.jpg?width=768&s=_M3N6fPXFVmEGnooOwhe4Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/muller-700.jpg?width=1024&s=PifQCHmAdDvUd5ElmNFTng\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/muller-700.jpg?width=0&s=W4s2OOisQll-ESOSnsDWXw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/muller-700.jpg?width=768&s=_M3N6fPXFVmEGnooOwhe4Q\" alt=\"muller.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/muller-700.jpg?width=260&s=SfIFeCnu2sWKRLpY9uDxYQ\"></picture>

<figcaption>Milan liên hệ với Muller</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Muller hết hợp đồng với Bayern Munich vào tháng 6/2024. Hai bên hầu như không nói gì đến việc gia hạn.</p>

<p align=\"justify\">Sau MU cùng một số CLB Mỹ và Saudi Arabia, đến lượt Milan mở rộng cánh cửa chào đón Muller, nhà vô địch World Cup 2014.</p>

<p align=\"justify\">Muller vẫn muốn thi đấu thường xuyên ở cấp độ đỉnh cao. Đó là lý do cầu thủ 34 tuổi người Đức vẫn chưa đưa ra lựa chọn chính thức về tương lai.</p>

<p align=\"justify\">Milan thành công với chính xác kết hợp các tài năng trẻ với những cựu binh. Zlatan Ibrahimovic và Olivier Giroud là ví dụ. Giờ đây, Rossoneri hy vọng sẽ có bước đột phá với Muller.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UALW.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

","displayType":1,"options":65536,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/tin-chuyen-nhuong-8-12-mu-ky-pedro-neto-chelsea-mua-kvaratskhelia-2224626.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/mu-chieu-pedro-neto-malen-chelsea-quyet-mua-kvaratskhelia-696.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/mu-chieu-pedro-neto-malen-chelsea-quyet-mua-kvaratskhelia-697.jpg","updatedDate":"2023-12-08T15:38:33","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"08/12/2023","hasCover":false} 