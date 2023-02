MU nhận niềm vui không ngờ chung kết League Cup, Newcastle méo mặt

Newcastle đang rất trông đợi chiếc cúp đầu tiên, kể từ 1955 và họ có cả tuần để chuẩn bị so với MU vẫn còn phải gồng mình đá 2 trận, trước cuộc hẹn ở Wembley.

Bick Pope tai hại để dính thẻ đỏ khiến vắng mặt ở chung kết League Cup

Tuy nhiên, Chích chòe hiện rơi phải tình huống không thể ngờ tới mà có thể khiến họ tan mộng, để niềm vui ấy thuộc về MU.

Cớ sự là từ trận tiếp đón Liverpool đêm qua tại Premier League, không những trắng tay mà còn khiến Newcastle mất cả thủ môn số 1 lẫn số 2 cho chung kết League Cup.

Lý do, Nick Pope bị thẻ đỏ do chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm nên sẽ bị treo giò. Thủ môn Dubravka vào thay thế không để thủng lưới thêm, nhưng anh lại không thể góp mặt ở chung kết League Cup tới đây, do đã chơi cho MU!

Dubravka được MU mượn trong nửa mùa giải và đã góp mặt tại giải đấu này. Do vậy, anh không thể chơi cho Newcastle. Tuy nhiên, dù đội nào thắng thì thủ thành này cũng đều có… huy chương.

Newcastle chỉ còn 2 thủ môn đều không được ra sân 2 năm qua, trong đó có Karius với sai lầm kinh điển khi còn chơi cho Liverpool ở chung kết Cúp C1 thua Real Madrid mùa 2017/18

Với việc Kark Darlow cũng được cho đội Championship, Hull City mượn, HLV Howe chỉ còn lựa chọn giữa Loris Karius hoặc Mark Gillespie để cùng Newcastle đấu MU.

Karius đã không chơi cho một CLB Anh nào kể từ sau sai lầm kinh điển ở chung kết Champions League, khiến Liverpool thua tai hại Real Madrid. Kể từ đó, thủ thành này dạt đến chơi cho Besiktas và Union Berlin.

Nếu được sử dụng thì Karius sẽ chơi trận đầu tiên sau… 2 năm, kể từ khi chơi trận cuối cùng cho Union Berlin vào tháng 2/2021.

Trong khi đó, Mark Gillespie tuy ở Newcastle 3 mùa nhưng cũng chỉ xuất hiện tại League Cup trong mùa đầu tiên và kể từ đó không được ra sân, tính ra cũng… 2 năm.

Một tình huống khiến Newcastle méo mặt, nhưng Quỷ đỏ thì ngược lại!