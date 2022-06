Mua Aji-ngon - túi rủng rỉnh vàng cùng chương trình ‘Quà hết ý dễ trúng tức thì’

Chương trình mang đến hơn 30.000 cơ hội để người tiêu dùng sở hữu những phần quà giá trị khi mua hạt nêm Aji-ngon ® Heo - Đậm thịt ngọt xương. Với mỗi gói hạt nêm Aji-ngon® Heo loại 170 gram, 400 gram hoặc 900 gram được in thông tin và hình ảnh về chương trình khuyến mại này, khách hàng sẽ nhận được mã dự thưởng in bên trong bao bì và được tham gia chương trình quay số trúng thưởng. Khách hàng tham gia có cơ hội sở hữu một trong các giải thưởng cực hấp dẫn, bao gồm: 400 Giải Đặc Biệt: 1 chỉ vàng PNJ 24K; 10.000 Giải May Mắn 1: thẻ cào điện thoại trị giá 20.000 đồng; 20.000 Giải May Mắn 1: thẻ cào điện thoại trị giá 10.000 đồng.

Hơn 400 chỉ vàng và 30.000 giải may mắn từ chương trình “Quà hết ý dễ trúng tức thì”đang chờ chủ nhân

Ngoài ra, nếu chưa may mắn để trúng 1 trong 3 giải thưởng trên, khách hàng sẽ được tặng 1 phần quà là công thức nấu ăn từ Aji-ngon®.

Cách thức tham gia chương trình vô cùng đơn giản, khách hàng chỉ cần tìm mã dự thưởng gồm 12 chữ số in bên trong bao bì và tham gia theo 2 cách: Gửi mã dự thưởng qua tin nhắn SMS đến tổng đài của chương trình. Hệ thống sẽ tự động quay số trúng thưởng và trả kết quả cho khách hàng; Truy cập vào website của chương trình tại https://ajingon.vn/ và nhập mã dự thưởng. Với cách này, khách hàng được tự quay số trên website của chương trình và nhận kết quả ngay.

Cách thức tham gia chương trình đơn giản và nhanh chóng

Ngoài truy cập trực tiếp vào website chương trình, khách hàng cũng có thể quét mã QR code được in trên bao bì sản phẩm để vào website. Để biết thêm thông tin chi tiết cách thức đăng kí tham gia dự thưởng cùng thể lệ chương trình, khách hàng tham khảo tại website chương trình.

Sản phẩm hiện đang được bày bán tại các kênh truyền thống cũng như hiện đại trên toàn quốc

400 Giải đặc biệt là vàng miếng PNJ 24K cùng 30.000 Giải may mắn đang chờ đợi bạn, đến ngay chợ hoặc cửa hàng bán lẻ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua hạt nêm Aji-ngon ® Heo - Đậm thịt ngọt xương và tham gia quay thưởng cùng chương trình “Quà hết ý dễ trúng tức thì” để có cơ hội rinh quà hấp dẫn. Sản phẩm cũng có thể được mua trực tuyến trên các kênh thương mại điện tử như Tiki, Shopee hay Lazada.

Hạt nêm Aji-ngon® Heo - Đậm thịt ngọt xương “đậm đà từ vị đầu, ngon lâu đến hậu vị” nhờ thành phần chính là chiết xuất nước hầm cô đặc từ xương ống, tủy và thịt heo được chọn lựa kĩ lưỡng và hầm chậm trong nhiều giờ.

Sản phẩm giúp giữ được độ trong của nước dùng và không làm thay đổi hương vị tự nhiên của thực phẩm, có thể dùng cho nhiều phương pháp chế biến như chiên, xào, kho, hầm... mang đến những bữa cơm gia đình đầm ấm cùng vị ngon nhân đôi cho từng món ăn.

Thanh Ngọc