Mua căn hộ The Beverly Solari, săn cơ hội nhận xe sang từ Đông Tây Land

“Tậu nhà sang - Rinh xế xịn”

Mới đây Công ty Cổ phần Đông Tây Land đã tung chương trình tri ân khách hàng mang tên “Tậu nhà sang - Rinh xế xịn”. Theo đó, khách hàng đặt mua căn hộ thuộc phân khu The Beverly và The Beverly Solari - dự án Vinhomes Grand Park tại Công ty CP Đông Tây Land, sau khi chuyển cọc thành công sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng giải nhất xe VinFast Lux A2.0, giải nhì xe Vespa Sprint và giải ba là điện thoại Iphone 13. Tổng giá trị các giải thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Đông Tây Land trong lễ ra quân dự án The Beverly Solari

Buổi lễ bốc thăm trao giải sẽ được công ty tổ chức ngay sau khi ra mắt các tòa căn hộ thuộc phân khu The Beverly Solari, dự kiến vào tháng 7/2022.

Ông Nguyễn Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Land cho biết, Đông Tây Land ngoài lựa chọn phân phối dự án tiềm năng từ các chủ đầu tư uy tín hàng đầu để giới thiệu đến khách hàng, đơn vị còn đảm bảo chất lượng cho từng sản phẩm, khiến khách hàng hài lòng, đồng hành lâu dài cũng như giới thiệu công ty đến bạn bè, người thân.

Công ty cũng thường xuyên tổ chức các chương trình tri ân như tặng vàng, tặng xe, điện thoại... khi khách hàng giao dịch các sản phẩm bất động sản tại sàn.

"Chúng tôi nỗ lực để đáp lại sự tin tưởng của khách hàng khi lựa chọn Đông Tây Land thay vì các thương hiệu phân phối bất động sản khác trên thị trường", ông Bình nói.

Sở hữu đội ngũ hơn 700 chuyên viên kinh doanh chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, hệ thống hơn 100 sàn liên kết trải dài khắp cả nước, cùng với sự mở rộng các chi nhánh, văn phòng ở Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, TP.HCM, Phú Quốc,… Đông Tây Land gây ấn tượng bởi dịch vụ tận tâm và mang đến sự thuận tiện cho khách hàng trong việc giao dịch, hỗ trợ tư vấn và tham quan thực tế các dự án công ty phân phối.

Công ty cũng là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Vingroup, từng liên tiếp xác lập các thành tích khủng đối với đại dự án Vinhomes Grand Park như bán sạch giỏ hàng 1.000 căn hộ The Rainbow ngay trong buổi ra mắt đầu tiên, giao dịch thành công 300 căn hộ The Origami chỉ trong vòng 2 tiếng livestream, độc quyền giỏ hàng biệt thự "triệu đô" The Manhattan Glory, các tòa căn hộ vườn Nhật đẹp nhất của The Origami cùng tòa căn hộ cao cấp của The Beverly.

Sống sang kiểu Mỹ tại The Beverly Solari

The Beverly và The Beverly Solari là hai phân khu căn hộ cao cấp phong cách Mỹ ấn tượng tọa lạc ngay trung tâm dự án đại đô thị Vinhomes Grand Park. Hàng ngàn căn hộ kiểu Mỹ của The Beverly đã được tiêu thụ nhanh chóng chỉ trong vài tháng và sức hút này đang tiếp tục được lan tỏa với The Beverly Solari. Phân khu căn hộ cao cấp cuối cùng mang biểu tượng của chim đại bàng oai phong đang chiếm lĩnh thị trường bất động sản, dự kiến sẽ chính thức ra mắt trong tháng 5/2022.

The Beverly Solari kế thừa và phát huy thế mạnh về vị trí, tầm view cùng hệ thống tiện ích nội khu vượt trội so với các phân khu còn lại của đại đô thị. Là phân khu hiếm hoi của dự án Vinhomes Grand Park sở hữu hai mặt tiếp giáp với các trục đường huyết mạch là Vành Đai 3 và Phước Thiện, nằm ngay cạnh TTTM Vincom Mega Mall lớn nhất TP.HCM, bệnh viện Vinmec, trạm depot Vinbus, kết nối nhanh chóng với công viên trung tâm 36ha, đồng thời một mặt phân khu hướng ra sông Đồng Nai mang đến nguồn sống sinh thái, thoáng đãng.

Một góc phối cảnh phân khu The Beverly Solari - Vinhomes Grand Park

Bên cạnh đó, The Beverly Solari cũng sở hữu hơn 70 tiện ích nội khu được thiết kế theo phong cách Mỹ thượng lưu, đáp ứng tất cả các nhu cầu sống của cư dân như công viên, gym, spa, khu thể thao, trường học, khu vui chơi, khu sinh hoạt cộng đồng, thư viện,…

Đặc biệt không thể bỏ qua đại lộ Rodeo dài hơn 500m nhộn nhịp trải dọc qua 3 tiểu khu, quảng trường Golden Eagle độc đáo mang biểu tượng chim đại bàng, cùng với đó là thiên đường nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ nằm ngay dưới thềm nhà với bộ ba bể bơi ngoài trời độc đáo, đồi Beverly Hills, vườn cọ nhiệt đới Honolulu, vườn cọ ánh sáng,… khơi nguồn cảm hứng sống mỗi ngày cho cư dân tương lai của The Beverly Solari.

4 tòa căn hộ thuộc tiểu khu The Oasis sẽ được mở bán đầu tiên với giá và chính sách hấp dẫn, chỉ từ 48 triệu/m2 cho một sản phẩm căn hộ cao cấp thuộc đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM, ngân hàng hỗ trợ cho vay 80 - 100% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 30 tháng và ân hạn nợ gốc 48 tháng. Như vậy, khách hàng mua nhà giai đoạn này có thể nhận nhà vào năm sau, thảnh thơi chuẩn bị tài chính đến hơn 2 năm mới phải trả góp hoặc thanh toán cho ngân hàng.

