Hyundai Santa Fe 2015 từng là một mẫu SUV hạng D rất được ưa chuộng, với bốn phiên bản (2.2 AT, 2.2 AT Full, 2.4 AT và 2.4 AT Full) bán tại Việt Nam, dao động từ 1,13-1,3 tỷ đồng. Bản 2.2 AT Full có mức giá cao nhất và chi phí lăn bánh lên tới 1,46 tỷ đồng.

Sau 9 năm sử dụng, mẫu xe này được giao dịch trên thị trường xe cũ với giá khoảng 600 triệu đồng, mất giá khoảng 860 triệu đồng (59%).

Đây là mức khấu hao tương đối cao, nhưng vẫn nằm trong mức chung của các dòng SUV cỡ D. Đơn cử, Toyota Fortuner TRD 4x2 từng có giá lăn bánh khoảng 1,23 tỷ đồng, giờ chỉ còn 500 triệu đồng (giảm 59,3%). Mẫu KIA Sorento DATH đời 2015 giảm từ 1,15 tỷ đồng xuống còn 520 triệu đồng (giảm 54,8%).

Hyundai Santa Fe đời 2015 vẫn được nhiều khách hàng tìm kiếm trên thị trường xe cũ. Ảnh: Khải Ân

Dù đã sử dụng gần một thập kỷ, Hyundai Santa Fe 2015 vẫn được nhiều khách hàng săn đón, đặc biệt là phiên bản 2.2 AT Full.

Anh Tấn Huy (kinh doanh xe cũ, Tân Bình, TPHCM) cho biết: “Mẫu xe này được ưa chuộng nhờ động cơ dầu bền bỉ, tiết kiệm và trang bị tiện nghi, phù hợp trong phân khúc SUV cũ tầm giá 600 triệu đồng".

Thiết kế vẫn bền dáng, tiện nghi tương đối đầy đủ

Về thiết kế, Hyundai Santa Fe 2015 vẫn giữ được vẻ ngoài bền dáng, không quá lỗi thời dù so với mẫu xe mới ra mắt tháng 9/2024, thiết kế của mẫu xe đời 2015 đã có sự khác biệt rõ rệt.

Với người tiêu dùng, việc thay đổi thiết kế quá nhanh của Hyundai là một yếu tố lo ngại, vì xe có thể trở nên lỗi thời so với các mẫu đời mới. Tuy vậy, Santa Fe 2015 vẫn được đánh giá cao về tổng thể, với những trang bị như đèn pha xenon tích hợp rửa đèn tự động, cảm biến gạt mưa và đèn tự động, đèn hậu LED và mâm xe 18 inch,...

Ngoại hình vẫn bền dáng theo thời gian. Ảnh: Khải Ân

Nội thất của Hyundai Santa Fe đời 2015 được trang bị ghế bọc da chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, màn hình cảm ứng trung tâm và cửa sổ trời toàn cảnh.

Thiết kế nội thất phần nào lỗi thời ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Khải Ân

Dù sở hữu 7 chỗ ngồi nhưng không gian trong xe không quá rộng rãi. Hàng ghế thứ hai chỉ đủ thoải mái, thậm chí kém hơn một số mẫu SUV hạng B đời mới như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross.

Không gian bên trong của Santa Fe đời 2015 chỉ phù hợp cho 5 người ngồi dù có 7 ghế. Ảnh: Khải Ân

Hàng ghế thứ ba có không gian hẹp, phù hợp cho trẻ em hoặc những chuyến đi ngắn. Anh Hữu Đông (chủ sở hữu xe Santa Fe 2015, ngụ quận 8, TPHCM) cho biết, anh đã gập hàng ghế thứ ba để tăng thể tích chứa đồ vì không gian quá nhỏ.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn

Hyundai Santa Fe 2.2 AT Full đời 2015 sử dụng động cơ dầu 2.2L, công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 440Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Điều này giúp Santa Fe 2015 có khả năng vận hành mượt mà, phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Hyundai Santa Fe 2.2 AT Full chỉ sử dụng dẫn động bốn bánh toàn thời gian cơ bản. Ảnh: Khải Ân

Tuy nhiên, với các xe đã qua sử dụng 9 năm và thường chạy hơn 100.000 km, động cơ dầu có thể bị hao mòn, làm giảm hiệu suất vận hành so với lúc mới.

Hệ dẫn động bốn bánh trên Hyundai Santa Fe 2015 không có tính năng phân bổ mô-men xoắn thông minh như hệ thống HTRAC trên các sản phẩm sau này. Điều đó khiến khả năng đi địa hình phức tạp của xe không thực sự nổi trội, phù hợp hơn với việc sử dụng trên đường phố hoặc địa hình nhẹ.

Về an toàn, Santa Fe 2.2 AT Full đời 2015 được trang bị các hệ thống cơ bản như phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, trợ lực điện, hỗ trợ xuống dốc, camera lùi và cảm biến va chạm. Tuy nhiên, xe thiếu các công nghệ an toàn chủ động hiện đại như phanh tự động khẩn cấp hay hỗ trợ giữ làn,...

Tầm giá 600 triệu có đáng mua?

Sau 9 năm sử dụng, dấu hiệu xuống cấp của Hyundai Santa Fe 2015 không thể tránh khỏi. Lớp sơn ngoại thất có thể bạc màu hoặc nứt nẻ nếu không được chăm sóc kỹ. Bên trong, các chi tiết bọc da như ghế ngồi, vô lăng và bệ tỳ tay dễ bị nhăn và phai màu tại những vị trí tiếp xúc thường xuyên.

Các xe động cơ dầu chạy hơn 100.000 km thường cần đại tu động cơ và thay thế các bộ phận bên trong để duy trì hiệu suất. Đây là chi phí bổ sung mà người mua cần cân nhắc khi mua xe cũ.

Chi tiết da ghế có dấu hiệu nhăn nhúm, xuống cấp theo thời gian. Ảnh: Khải Ân

Mặc dù có một số nhược điểm, Hyundai Santa Fe 2015 vẫn là một lựa chọn đáng xem xét trong tầm giá 600 triệu đồng. Xe đáp ứng được yêu cầu về tính đa dụng, không gian tương đối rộng cho gia đình 5 người và trang bị tiện nghi đầy đủ.