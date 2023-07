XEM CLIP:

Sáng nay (30/7), một trận mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài khoảng 1 giờ đã khiến hàng chục ngôi nhà ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ bị tốc mái, tôn bay xa hàng chục mét sau khi bị hất tung. Cây trồng của người dân bị hư hại.

Nhiều trụ điện đô thị bị lốc xoáy làm ngã đổ, cây xanh ven đường bị quật gãy.

Nhiều ngôi nhà ở thị trấn Đất Đỏ bị tốc mái, gạch rơi vương vãi xuống nền nhà. Ảnh: L.S

Trưa nay, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ Đỗ Thị Hồng cho biết, theo thống kê ban đầu, có khoảng 40 căn nhà của người dân trên địa bàn bị tốc mái, nhiều cây xanh, trụ điện bị ngã đỗ… do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và lốc xoáy xảy ra khoảng 9h10 hôm nay.

“Chính quyền địa phương đã xuống từng nhà dân để hỏi thăm, cùng khắc phục hậu quả. Những trường hợp bị ảnh hưởng nặng, huyện sẽ bố trí sắp xếp chỗ ở tạm thời để ổn định cuộc sống”, bà Hồng nói.

Nhiều trụ điện bị ngã đổ, hư hỏng. Ảnh: L.S

Để hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do mưa giông, lốc xoáy gây ra trong mùa mưa bão, chính quyền huyện Đất Đỏ khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp như: Tăng cường kiểm tra an toàn các thiết bị điện, hàng hóa, vật tư; tổ chức thu hoạch trước các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đã đến thời vụ, bảo vệ, di chuyển vật nuôi, gia súc, gia cầm đến khu vực an toàn.

Hàng loạt cây xanh đô thị trên đường bị ngã đổ. Ảnh: L.S

Chấp hành lệnh sơ tán, di dời của chính quyền địa phương đến nơi tạm cư an toàn. Người dân cần cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập, nước chảy xiết, hạn chế ra đường khi có mưa to, giông lốc lớn, chủ động bảo vệ tài sản, phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng trời mưa to, ngập úng để trộm cắp, cướp giật tài sản…