Thông tin với PV trưa nay, ông Vũ Đức Duy, Chủ tịch UBND phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế ) cho biết, một người dân trên địa bàn được phát hiện tử vong khi đi đánh bắt cá.

Nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên-Huế. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 13h ngày 13/10, ông Đặng Văn B. (51 tuổi, trú tổ 10 phường Thủy Châu) đến cánh đồng rộc ông Tròn (thuộc tổ 7, phường Thuỷ Lương) để đánh bắt cá bằng lưới.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, gia đình thấy ông B. chưa về nên đi tìm. Khi đến trước số nhà 83 đường Vân Dương, có người phát hiện 1 đôi dép và một số tay lưới của ông B. để ở trên bờ nhưng không thấy người.

Đại diện chính quyền địa phương đến chia buồn với gia đình ông B. Ảnh: CTV

Gia đình sau đó kêu gọi bà con lối xóm và lực lượng dân quân, công an xã tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 22h45, các lực lượng tìm thấy ông B. tại khu vực mương nước dẫn ra đồng trong tình trạng đã tử vong.

Tại huyện Quảng Điền, một lãnh đạo UBND thị trấn Sịa cho biết, trên địa bàn có một người dân bị tử vong do đuối nước.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông H.Đ.T. (SN 1977, trú tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h tối 13/10, khi đang trên đường về nhà, anh Phan Công N. (trú thị trấn Sịa) phát hiện tại đường Nguyễn Cảnh Dị (thị trấn Sịa), ông T. nằm trong tư thế úp mặt xuống nước.

Khi lại gần kiểm tra, anh N. tá hỏa phát hiện ông T. đã tử vong.

Được biết, thời điểm phát hiện sự việc, trên địa bàn huyện Quảng Điền nhiều nơi bị nước lũ dâng cao, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Khu vực ông T. gặp nạn nước lụt ngập khoảng 0,4m.

Lực lượng chức năng cứu nạn thành công mẹ con chị Ánh bị nước lũ cuốn. Ảnh: UBND xã Quảng Phước

Cũng trong chiều nay, thông tin từ UBND xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời cứu thành công 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào lúc 6h20 sáng cùng ngày, 2 mẹ con chị Trương Thị Ánh (ở xã Quảng An) di chuyển trên đường liên xã Quảng Phước - Quảng An bị ngập nước thì không may bị cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân cùng với lực lượng Đội xung kích Phòng chống thiên tai xã kịp thời ứng cứu.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ vật lộn với dòng nước lũ, đến hơn 8h cùng ngày, lực lượng chức năng cứu nạn thành công, đưa mẹ con chị Ánh lên bờ an toàn.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, từ 19 giờ ngày 12/10 đến 7 giờ ngày 14/10, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 200-450mm, có nơi cao hơn như Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) 505mm.

Kè bờ biển tại xã Phú Diên bị sạt lở. Ảnh: CTV

Đặc biệt, mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh những ngày qua đã làm sạt lở, hư hỏng các tuyến giao thông, gây tình trạng sạt lở bờ biển, đường dân sinh tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang.

Dự báo từ hôm nay đến ngày 17/10, tại tỉnh này có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.