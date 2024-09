Tại ngầm tràn bản K Ai (xã Dân Hóa) và ngầm CuPi, Tà Cổ (xã Trọng Hóa), huyện Minh Hoá nước dâng cao khoảng 0,5 - 1m khiến người và phương tiện không qua lại được.

Các đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai,Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp chính quyền địa phương cắm biển báo, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết.

Một số ngầm tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa bị chia cắt do mưa lớn. Ảnh: BĐBP cung cấp

Trong đêm qua (18/9), Đồn Biên phòng Cà Xèng, Đồn Biên phòng Ra Mai đã phối hợp với địa phương vận động tổ chức di dời 105 hộ với 506 khẩu thuộc các xã Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Lực lượng BĐBP cùng chính quyền địa phương cắm biển báo, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết. Ảnh: BĐBP cung cấp

Để ứng phó với bão số 4, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình duy trì 42 tổ nắm tình hình địa bàn, phối hợp với địa phương tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa phòng, chống bão, không đánh bắt cá ở các sông suối. Tiếp tục kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để cập nhật phương án sơ tán người dân…

Cây xanh bị đánh bật gốc trên tuyến đường Võ Thị Sáu, thành phố Đồng Hới. Ảnh: CTV

Theo dự báo, do ảnh hưởng bão số 4, từ ngày 19 đến đêm ngày 20, ở Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cũng đã có thông báo đến các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ chiều nay. Tại các khu vực dự báo có nguy cơ ngập lụt, các trường học đã di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, đến nơi an toàn.