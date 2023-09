Trao đổi với PV VietNamNet vào sáng 21/9, ông Lâm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết, hôm nay trên địa bàn xã có mưa to đến rất to, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Đặc biệt, mưa to kéo dài đã gây sạt lở 5 điểm trên quốc lộ 70, trong đó có một điểm sạt lở lớn đoạn qua thôn Nậm Choỏng với khối lượng lớn.

"Mưa lũ đã làm sập 1 nhà, ngập 3 nhà dân, làm vỡ một số ao nuôi cá. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng đến hỗ trợ các hộ khắc phục hậu quả mưa lũ", ông Tuấn cho biết.

Một điểm sạt lở tại quốc lộ 70. Ảnh: Văn Tuấn.

Theo ông Tuấn, hiện nay lượng mưa đã giảm, chính quyền địa phương đã cho máy múc vào điểm sạt lở trên quốc lộ 70 để dọn đất đá, nhằm sớm thông đường trở lại.

Mưa lớn sáng 21/9 gây ngập lụt ở nhiều điểm dân cư xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng.





Đất sạt vào khu vực nhà dân. Ảnh Văn Tuấn.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn đã gây 5 điểm sạt lở trên đoạn đường từ Km 183 - Km 185; đặc biệt, có 2 điểm sạt lở lớn tại Km 184+700 gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý, bảo trì quốc lộ 70 và chính quyền địa phương đã đến hiện trường, cắm các biển cảnh báo; khuyến cáo người dân không nên đi qua vị trí sạt lở do tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.