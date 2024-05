Tesla Cybertruck là mẫu xe điện đầy tai tiếng của Elon Musk, mở bán chính thức vào cuối năm 2023 với giá khởi điểm từ 57.390-96.390 USD cho 3 phiên bản (RWD, AWD và Cyberbeast). Chiếc xe này không chỉ chậm tiến độ giao hàng mà còn xuất hiện các sự cố với khách mua xe.

Đã có những khách hàng nhận lô hàng đầu tiên nhưng không phải ai cũng gặp may mắn và có được trải nghiệm thú vị với mẫu xe bán tải điện hiệu suất cao này.

Tesla Cybertruck bàn giao khách hàng vào cuối năm 2023. Ảnh: Carscoop

Chia sẻ trên nền tảng X, chủ tài khoản Lamar MK nói rằng: "Chiếc Tesla Cybertruck của tôi đã bị hỏng sau chưa đầy hai tuần được bàn giao. Chiếc xe cảnh báo lỗi hệ thống lái tương tự như nhiều người khác gặp phải và một số các mã lỗi khác".

Ngay sau đó, khách hàng này đã mang xe đến trung tâm dịch vụ của Tesla để kiểm tra và sửa lỗi. Ngoài ra, chiếc xe của khách hàng "số nhọ" này còn bị một số vấn đề phiền toái khác như gối tựa đầu bị rũ xuống, không cố định, ghế lái cọ sát với khu vực điều khiển trung tâm và có một vết kẻ dài trên kính chắn gió,... Điều này khiến chiếc Cybertruck của Lamar MK phải nằm trong xưởng dịch vụ nhiều tuần liền.

Tuy nhiên, sau khi được xưởng dịch vụ bàn giao thì chiếc xe lại tiếp tục gặp lỗi điều hoà, dù đã được khắc phục nhanh chóng nhưng tình trạng lỗi điều hoà vẫn tái diễn khoảng một tuần sau đó.

Ở thời điểm này liên tục nhận chiếc xe bị lỗi, sự tức giận của Lamar MK đã lên tới đỉnh điểm và anh đòi Tesla phải đổi cho anh một chiếc Cybertruck hoàn toàn mới.

Tesla Cybertruck từng bị chậm bàn giao, nghi do lỗi bàn đạp ga. Ảnh: Carscoop

Tuy nhiên, nhiều người theo dõi Lamar MK trên nền tảng X cũng cho rằng có lẽ vì anh sử dụng chiếc Cybertruck này để cho thuê trải nghiệm nên nhiều khách hàng thuê xe không giữ gìn, dẫn đến hư hỏng.

Lamar MK cho thuê chiếc Tesla Cybertruck với giá lên tới 1.500 USD/ngày và nếu chọn chuyến đi ngắn kéo dài khoảng 30 phút, anh chàng này thu của khách hàng 150 USD.

Dù vậy, không chỉ riêng Lamar MK gặp tình trạng này khi sử dụng xe, nhiều chủ xe Tesla Cybertruck cũng đã gặp vô số lỗi khác nhau. Những khách hàng này đang lên án về dịch vụ hỗ trợ khách hàng cực kỳ kém của Tesla sau khi bán được xe.

Ngược lại, vẫn có một số khách hàng "cuồng" thương hiệu Tesla, sẵn sàng bỏ qua các lỗi nguy hiểm mà không quan tâm tới sự an toàn của bản thân.

Jordan Schiefer là chủ sở hữu Cybertruck từng chia sẻ trên Out of Spec Reviews rằng: "Chiếc Tesla Cybertruck thật sự có vấn đề về an toàn, chiếc đai ốc đã bị rơi ra khi di chuyển, cần gạt nước của xe bị lỏng lẻo và dễ gây ảnh hưởng cho kính chắn gió". Dù vậy, Jordan Schiefer vẫn luôn tin rằng Cybertruck là một phương tiện tuyệt vời.

Vào hồi đầu tháng 4, Tesla cũng đã gửi thông báo đến khách hàng về việc chậm bàn giao xe Cybertruck so với thời gian dự kiến. Một số người dùng nghi ngờ việc chậm trễ này liên quan tới lỗi bàn đạp ga, khiến chân ga bị trượt do các chất bôi trơn bên trong cơ cấu của bàn đạp gây ra. Dù vậy, Tesla cũng không đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Theo Carscoops

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!