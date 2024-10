Thay vì bỏ số tiền lớn để mua xe mới, nhiều khách hàng lựa chọn mua những mẫu SUV cỡ nhỏ, đã qua sử dụng với giá thành dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng.

Trong số các mẫu xe cũ hiện nay, Peugeot 2008 bản Active và Hyundai Creta bản tiêu chuẩn là hai mẫu xe đang được khá nhiều khách hàng quan tâm tìm hiểu. Đây đều là hai mẫu xe SUV có nhiều ưu điểm nổi trội, thiết kế hiện đại và vận hành bền bỉ, rất đáng cân nhắc lựa chọn.

Giá bán: Peugeot 2008 đời 2022 giá cao hơn Hyundai Creta 2022

Peugeot 2008 ra mắt tại Việt Nam vào tháng 12/2020 với hai phiên bản (Active và GT Line), giá từ 739-829 triệu đồng. Năm 2022, để sở hữu bản Active, khách hàng cần chi khoảng 830 triệu đồng, nhưng sau 2-3 năm, giá xe cũ còn khoảng 600 triệu đồng, mất 27,7% giá trị.

Hyundai Creta ra mắt tháng 3/2022 với ba phiên bản (tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp), giá từ 620-730 triệu đồng. Phiên bản tiêu chuẩn lăn bánh khoảng 710 triệu, sau hơn 2 năm giá xe cũ còn 550 triệu, mất 22,5% giá trị.

Peugeot 2008 Active Hyundai Creta tiêu chuẩn Giá lăn bánh 2022 830 triệu đồng 710 triệu đồng Giá xe cũ 2024 Khoảng 600 triệu đồng Khoảng 550 triệu đồng Tỷ lệ mất giá Khoảng 27,7% Khoảng 22,5%

Peugeot 2008 bản Active không chỉ giá cao hơn mà còn mất giá nhiều hơn so với Hyundai Creta bản tiêu chuẩn.

Kích thước: Hyundai Creta 2022 có khoảng sáng gầm cao hơn

Xét về kích thước tổng thể, Hyundai Creta nhỉnh hơn đôi chút so với Peugeot 2008. Cụ thể, Creta dài hơn 15mm, rộng hơn 20mm và cao hơn 110mm. Riêng khoảng sáng gầm của Creta cao hơn 25mm nên sẽ đi địa hình gồ ghề tốt hơn.

Mặt trước Peugeot 2008 và Hyundai Creta

Mặc dù Hyundai Creta 2022 có kích thước nhỉnh hơn so với Peugeot 2008 đời 2022 nhưng sự chênh lệch không quá lớn.

Ngoại thất: Hyundai Creta kém hấp dẫn so với Peugeot 2008

Peugeot 2008 có thiết kế hiện đại, theo phong cách SUV coupe với phần mui xe hạ thấp, tạo dáng năng động, thể thao,... phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng. Trong khi đó, Hyundai Creta có thiết kế tổng thể hơi hướng SUV khoẻ khoắn hơn.

Góc trước Peugeot 2008 và Hyundai Creta

Dù là phiên bản thấp nhưng Peugeot 2008 Active 2022 được trang bị mâm sơn đen, giúp tổng thể cân đối và phong cách hơn so với mâm sơn bạc trên Hyundai Creta tiêu chuẩn.

Bề ngang Peugeot 2008 và Hyundai Creta

Peugeot 2008 Active sử dụng đèn LED cho cụm đèn trước nhưng không có đèn LED định vị và đèn pha tự động. Trong khi đó, Hyundai Creta tiêu chuẩn trang bị cụm đèn Bi-Halogen, có đèn LED định vị và đèn pha tự động. Cả hai mẫu xe đều có gương chỉnh/gập điện, nhưng Peugeot 2008 Active có đèn hậu LED, trong khi Hyundai Creta thì không.

Nội thất: Peugeot 2008 thiết kế hiện đại, Hyundai Creta rộng rãi

Về mặt hình thức, thiết kế không gian nội thất Peugeot 2008 hiện đại và sang trọng hơn với khu vực điều khiển hướng về người lái. Hyundai Creta tiêu chuẩn có không gian nội thất tương đối gọn gàng, cân đối nhưng phối màu chưa được cao cấp.

Nội thất Peugeot 2008 và Hyundai Creta

Dù vậy, Creta 2022 được đánh giá cao về mặt không gian khi hàng ghế trước và sau khá rộng rãi, thoải mái cho 5 người ngồi. Ngược lại, Peugeot 2008 có không gian tương đối chật, đặc biệt ở hàng ghế sau không quá rộng rãi, hơi bí bách.

Hyundai Creta tiêu chuẩn có màn hình trung tâm 10,25 inch, điều hòa chỉnh cơ, 6 loa, khởi động từ xa và có cửa gió hàng ghế sau. Trong khi đó, Peugeot 2008 Active trang bị màn hình 7 inch, điều hòa tự động 1 vùng, 4 loa, ghế lái chỉnh điện nhưng không có khởi động bằng nút bấm và cửa gió hàng ghế sau.

Vận hành: Peugeot 2008 vượt trội về hiệu suất

Về khả năng vận hành, Peugeot 2008 Active trang bị động cơ xăng tăng áp 1.2L, công suất mạnh hơn 18 mã lực và 86Nm so với Hyundai Creta tiêu chuẩn khi sử dụng động cơ xăng 1.5L.

Góc sau Peugeot 2008 và Hyundai Creta

Ngoài ra, mẫu xe thương hiệu Pháp còn sử dụng hộp số tự động 6 cấp và 4 chế độ lái khác nhau, giúp trái nghiệm lái thú vị hơn so với mẫu xe đến từ Hàn Quốc, khi trang bị hộp số tự động vô cấp.

Công nghệ an toàn

Ở khía cạnh trang bị an toàn, cả hai mẫu xe này chỉ được trang bị những hệ thống an toàn cơ bản nhưng Peugeot 2008 bản Active có tới 4 túi khí, nhiều hơn so với Hyundai Creta tiêu chuẩn (2 túi khí).

Kết luận

Hyundai Creta tiêu chuẩn và Peugeot 2008 Active đều có ưu, nhược điểm riêng. Creta có khoảng sáng gầm cao, không gian rộng rãi, phù hợp cho gia đình 4-5 người. Peugeot 2008 có thiết kế trẻ trung, hiện đại và vận hành mạnh mẽ hơn nhưng không gian nội thất chật hơn.

Cả hai mẫu xe đời 2022 đều chưa nâng cấp và vẫn giữ nguyên thiết kế cũ nên không lo bị lỗi thời. Mua Peugeot 2008 Active cũ, khách có thể tiết kiệm khoảng 180 triệu đồng so với xe mới, còn Hyundai Creta tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng.