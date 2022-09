Mưa xối xả, nhiều ô tô chết máy trên đường ở Hà Tĩnh

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an đã bắt tạm giam Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke số 231 phố Quan Hoa, nơi xảy ra cháy ngày 1/8 khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh.