Muốn giảm nếp nhăn quanh mắt hãy uống 3 loại nước ép này đều đặn!

3 loại nước ép giảm vết nhăn

1. Nước ép dứa:

Nước ép dứa có chứa nguồn dinh dưỡng khá lớn, hàm lượng Bromelain – một dạng tự nhiên của AHA (Axit Alpha-Hydroxy) ở bên trong nó có tác dụng tuyệt vời trong việc chữa nếp nhăn quanh mắt, làm chậm đi quá trình lão hóa một cách không ngờ. Đó là lý do vì sao muốn có được làn da trẻ trung, không nhăn nheo thì bạn nên bổ sung một ly nước ép dứa hằng ngày vào trong thực đơn của bạn.

2. Nước ép cà chua:

Không phải ngẫu nhiên mà các chị em phụ nữ, dù già hay trẻ đều ưa chuộng đắp mặt nạ bằng nước ép cà chua. Thật ra, bên trong thành phần của nó có chứa chất chống oxy hóa, giúp trẻ hóa làn da, vậy nên nếu muốn giảm nếp nhăn vùng mắt thì các bạn nên ăn cà chua hay uống nước ép cà chua đều đặn hơn mỗi ngày.

3. Nước chanh:

Bên trong loại quả này có chứa thành phần dinh dưỡng cao nhất đó chính là vitamin C và acid nitric khổng lồ, rất tốt cho việc là làm da đẹp hơn, giảm đi nếp nhăn, do vậy không có lý do gì để bạn quên việc đắp mặt nạ chanh cả. Bạn có thể kết hợp chanh pha loãng với nước lọc hay kết hợp với một số loại quả khác để đem lại cho bạn làn da căng mịn mỗi ngày.

Ngoài ra, bạn cần tham khảo các loại nước ép chống lão hóa da không nên bỏ qua

Để làm đẹp da và ngăn chặn sự lão hóa từ bên trong, bạn đừng quên uống 10 loại nước ép chống lão hóa da dưới đây. Thời gian lý tưởng nhất để bạn uống nước ép chống lão hóa da là giữa buổi sáng hoặc buổi tối. Nếu có thể, bạn nên uống nước ép mỗi ngày hoặc 3 ngày/tuần để đạt hiệu quả như mong đợi.

Sinh tố xoài, dưa leo và cải bó xôi

Xoài giàu chất chống oxy hóa làm giảm sắc tố melanin, đốm đồi mồi cũng như những dấu hiệu lão hóa nổi bật trên da. Ngoài ra, vitamin A có trong quả xoài hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên hỗ trợ da loại bỏ các yếu tố gây sạm, nám.

Dưa chuột giúp da giảm thiểu tàn nhang. Trong khi đó, cải bó xôi có chức năng thanh lọc máu, giải độc cơ thể. Nó có khả năng giúp da điều trị và ngăn chặn mụn trứng cá.

Sự hòa trộn của các thành phần giàu dưỡng chất này là lựa chọn hoàn hảo cho làn da tươi sáng tự nhiên.

Cách làm: Bạn chỉ cần gọt vỏ xoài, vỏ dưa chuột, cắt thành khối nhỏ, bỏ vào máy xay sinh tố cùng với cải bó xôi đã cắt nhỏ rồi xay nhuyễn mọi thứ. Rót thành phẩm ra ly rồi thưởng thức.

Sinh tố dưa lưới, cà rốt, cần tây

Sự hòa trộn giữa nước ép cà rốt, cần tây và dưa lưới tạo ra loại sinh tố giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và beta carotene.

Dưa lưới có khả năng hydrat hóa mạnh mẽ giúp duy trì độ đàn hồi, mềm mại, dẻo dai cho da. Hàm lượng axit folic và vitamin C dồi dào thúc đẩy quá trình sản xuất collagen.

Hàm lượng vitamin A và C cao trong quả cà rốt là yếu tố không thể thiếu trong việc ngăn chặn sự hình thành nếp nhăn trên da. Trong khi đó, cần tây có khả năng đặc biệt giúp cơ thể loại bỏ độc tố.

Cách làm: Bạn cắt dưa lưới và cà rốt thành khối nhỏ vừa phải. Cần tây cũng cần cắt thành khúc nhỏ rồi cho tất cả vào máy xay sinh tố. Tiếp đó, bạn cho thêm nửa cốc nước vào hỗn hợp trên rồi xay nhuyễn tất cả trong vài phút để có ly nước ép trẻ hóa làn da.

Sinh tố rau diếp cá, dưa leo và bạc hà

Nhiều người thường dùng rau diếp cá giã nát rồi đắp lên mặt để chữa mụn, thâm. Người ăn kiêng cũng tích cực bổ sung diếp cá vào khẩu phần của mình.

Thực tế, 6 chiếc lá diếp cá có khả năng cung cấp đủ 100% lượng vitamin A cơ thể cần mỗi ngày để tái tạo tế bào da. Ngoài ra, dưỡng chất kali trong rau diếp cá còn giúp cơ thể cải thiện quá trình lưu thông oxy đến các tế bào để chúng hoạt động tốt hơn.

Bạc hà hoạt động như một chất làm sạch da tuyệt vời để làm giảm và ngăn chặn mụn trứng cá.

Hàm lượng nước dồi dào trong quả dưa leo giúp da có thêm điều kiện để mềm mại.

Sự kết hợp của 3 thành phần này không chỉ tạo nên loại nước ép chống lão hóa da hoàn hảo mà còn là thức uống giải khát tuyệt vời trong những ngày nóng bức.

Cách làm:

Gọt vỏ dưa leo, cắt thành khối nhỏ

Diếp cá và bạc hà cắt nhỏ

Cho tất cả vào máy xay sinh tố cùng với nửa cốc nước lọc và vài giọt nước chanh

Xay nhuyễn trong vài phút

Rót ra ly. Nếu bạn thích có thể cho thêm vài viên đá lạnh vào để thưởng thức.

Sinh tố bông cải xanh, cải xoăn và cam

Chế độ ăn uống chống lão hóa không thể thiếu vitamin C. Trong khi đó, bông cải xanh, cải xoăn và cam là những loại rau quả dồi dào hàm lượng vitamin C. Nó giúp cải thiện kết cấu da cũng như phục hồi lượng collagen sụt giảm do tuổi tác.

Các loại rau họ cải như cải xoăn hoặc bông cải xanh cung cấp lượng chất chống oxy hóa cần thiết để da hình thành lớp màng bảo vệ mỏng manh nhưng vững chắc chống lại sự xâm nhập của các yếu tố ngoại cảnh khắc nghiệt như bụi bẩn, tia UV, ô nhiễm.

Khi từng tế bào da được cải thiện theo chiều hướng tích cực sẽ cho ra kết quả là làn da trẻ trung, săn chắc. Bạn chỉ cần thử uống loại sinh tố này trong 7 ngày liên tục để thấy được sự thay đổi kỳ diệu của làn da và sức khỏe tổng thể của mình.

Cách làm:

Gọt vỏ cam, tách lấy thịt và loại bỏ hạt

Cắt nhỏ bông cải xanh và cải xoăn

Xay nhuyễn tất cả cùng với lượng nước vừa đủ

Rót ra ly rồi uống.

Nước ép chống lão hóa da từ củ dền, táo đỏ và dưa leo

Uống nước ép củ dền là một trong những cách chống lại nếp nhăn và lão hóa da hiệu quả. Củ dền chứa nhiều folic, carotenoid và vitamin A giúp da cải thiện sức khỏe, tăng lưu lượng máu lưu thông để trở da nên hồng hào, tự nhiên. Lycopene có trong nước ép củ dền duy trì độ đàn hồi của da.

Sự kết hợp giữa củ dền với táo và dưa chuột làm cho loại nước ép này tăng thêm thành phần dưỡng chất để mang đến bạn làn da hoàn hảo.

Cách làm:

Rửa sạch và gọt vỏ củ dền và dưa leo (không gọt vỏ táo đỏ)

Cắt tất cả các nguyên liệu thành hình khối nhỏ

Xay nhuyễn mọi thứ cùng 1/2 cốc nước lọc

Rót ra ly thưởng thức cùng một ít hạt chia.

Sinh tố lê, chanh và dưa leo

Các loại trái cây như lê, táo chứa nguồn chất xơ dồi dào. Đây cũng là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho da vì nó kiểm soát đường – yếu tố làm hỏng collagen tự nhiên. Nó cũng tham gia vào nhiệm vụ giữ vững kết cấu da mịn màng và làm chậm sự xuất hiện của nếp nhăn, đồi mồi.

Nước chanh giúp da loại bỏ độc tố cũng như các loại tạp chất ra khỏi máu để thanh lọc cơ thể. Điều này gián tiếp giúp da tươi sáng dần lên theo thời gian.

Cách làm:

Gọt vỏ lê, loại bỏ hạt và cắt thành từng khối có kích thước vừa phải

Cắt dưa chuột thành khối

Vắt lấy nước cốt từ 1 quả chanh tươi

Đổ tất cả vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn

Đổ ra ly và thêm vài viên đá lạnh rồi thưởng thức.

Công thức chống lão hóa da không hề khó và cũng không đòi hỏi nhiều sự đầu tư về tiền bạc. Nếu bạn thường xuyên sử dụng những loại nước ép chống lão hóa da này trong chế độ ăn uống hàng ngày, chắc chắn bạn sẽ có được diện mạo trẻ trung hơn rất nhiều so với độ tuổi thật của mình.

Theo Gia đình và Xã hội