MV 'There’s no one at all' của Sơn Tùng bị xóa sổ trên YouTube

'There's No One At All' ra mắt từ 28/4 đã gây phản ứng dữ dội.

Ngay khi được Sơn Tùng M-TP tung ra tối 28/4, MV There's No One At All đã gây tranh cãi dữ dội. Ca từ và hình ảnh tiêu cực trong MV này, đặc biệt là hình ảnh Sơn Tùng M-TP nhảy xuống từ một tòa nhà vì quá bế tắc trong cuộc sống bị chỉ trích nặng nề. Ngay sau đó, Cục Phát thanh và Truyền hình (Bộ TT&TT) đã phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTT&DL) để xử lý MV này. Tối 29/4, Sơn Tùng đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân và thông báo ngưng phát hành MV There’s no one at all nhưng chỉ khóa MV tại thị trường Việt Nam.

Ngày 5/5, đại diện của nam ca sĩ đã tới làm việc với thanh tra Bộ VHTT&DL tại Hà Nội. Sau buổi làm việc thanh tra Bộ VHTTDL ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng đồng thời yêu cầu công ty của Sơn Tùng tiêu hủy MV; nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình của MV There's no one at all dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

'There's no one at all' vẫn xuất hiện trên Spotify vào sáng 7/5.

Đến tối 6/5, nhiều người khi truy cập đường link cũ của MV trên đã nhận thông báo MV này không hoạt động. Hiện tại There's no one at all đã hoàn toàn biến mất khỏi YouTube, chỉ còn tồn tại trailer dài hơn 40 giây quảng bá MV do Sơn Tùng đăng tải trước đó trên kênh YouTube chính thức. Tuy vậy trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify vẫn còn tồn tại bản audio của There's no one at all.

An Na