Theo thông tin từ MVI Life, khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm là bà Nguyễn Thị T., (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) - bà của Người được bảo hiểm là cháu M., người không may bị tai nạn đuối nước vào tháng 5/2023.

Khách hàng từng tham gia bảo hiểm với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam (nay đổi tên là MVI Life) và đã có hợp đồng đáo hạn cho riêng mình. Sau đó, khách hàng tiếp tục tham gia bảo hiểm cho cháu từ tháng 11/2019 qua kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance). Khách hàng từng được cán bộ Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bắc Giang và chuyên viên tư vấn bảo hiểm của MVI Life tư vấn tham gia gói sản phẩm bảo hiểm Chọn An Vui. Trong đó, tổng quyền lợi bảo hiểm tử vong thông thường và tử vong do tai nạn là 1,115 tỷ đồng.

Bà T. cho biết: “Tôi đã từng tham gia một số hợp đồng bảo hiểm với Aviva, nay là MVI Life. Tôi nghĩ ai tham gia bảo hiểm cũng là để có cảm giác yên tâm hơn phần nào, thực ra không ai mong đợi có ngày rủi ro xảy ra để rồi nhận bồi thường, chi trả quyền lợi cả. Nhưng rủi ro không tránh né riêng ai”.

Đại diện MVI Life cho biết, ngay sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, căn cứ vào hợp đồng đã ký, MVI Life đã đánh giá vụ việc và xác nhận rằng bà T. đã kê khai thông tin đầy đủ, trung thực của về tình trạng sức khỏe của cháu M khi mới tham gia bảo hiểm. Do đó, công ty quyết định chi trả tổng số tiền 1,115 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình bà T.

Ảnh: MVI Life

Theo đại diện của MVI Life, công ty luôn nỗ lực chăm sóc khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp, đã thiết kế sản phẩm toàn diện để đảm bảo tính năng bảo vệ trước rủi ro và tối ưu hóa tính năng tiết kiệm. Từ đó, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thể phát huy khả năng bảo vệ nếu rủi ro không may xảy ra với khách hàng hoặc mang lại khoản tiết kiệm đều đặn, an toàn khi khách hàng may mắn, bình an.

Thế Định