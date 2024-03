Hôm 29/2, Mỹ tuyên bố mở cuộc điều tra rủi ro an ninh tiềm ẩn trên ô tô thông minh do Trung Quốc sản xuất. Chính quyền Mỹ cho rằng các cảm biến, camera và phần mềm trên xe có thể bị dùng cho hoạt động theo dõi hoặc mục đích xấu khác.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh xe hơi Trung Quốc ngày càng bành trướng trên toàn cầu, xuất khẩu hàng loạt mẫu xe công nghệ cao và đặt ra những thách thức mới cho các đối thủ phương Tây. Dù chưa phổ biến trên đường phố Mỹ, chúng đang trở nên phổ biến hơn ở châu Âu, châu Á và các thị trường khác.

Các hãng xe Trung Quốc như BYD của Trung Quốc đang mở rộng thị phần trên toàn cầu. (Ảnh: Tada Images)

Tổng thống Biden đã so sánh ô tô hiện đại với điện thoại thông minh, nói rằng chúng thu thập và chia sẻ một loạt dữ liệu về các tài xế và việc đi lại hàng ngày của họ với đám mây.

“Những chiếc xe này kết nối với điện thoại của chúng ta, với hệ thống định vị, với cơ sở hạ tầng quan trọng và với các công ty làm ra chúng. Xe thông minh từ Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm về công dân và cơ sở hạ tầng của chúng ta và gửi dữ liệu này trở lại Trung Quốc", ông Biden nói trong một tuyên bố. "Những phương tiện này có thể được truy cập hoặc vô hiệu hóa từ xa... Tại sao các phương tiện thông minh từ Trung Quốc lại được phép hoạt động ở nước ta mà không có biện pháp bảo vệ".

Trả lời tờ The Washington Post, các quan chức giấu tên tiết lộ cuộc điều tra do Bộ Thương mại Mỹ dẫn đầu sẽ không đặt ra bất kỳ hạn chế tức thời nào đối với hoạt động nhập khẩu hoặc bán ô tô do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ có thẩm quyền cấm hoặc hạn chế bán hàng nếu phát hiện rủi ro nghiêm trọng.

Nhiều phương tiện bị đặt câu hỏi là ô tô điện, nhưng lo ngại không nằm ở động cơ điện mà ở phần mềm, máy ảnh và cảm biến công nghệ cao có thể bị khai thác để thu thập dữ liệu hoặc phá hoại phương tiện, các quan chức cho biết.

Các hãng xe Mỹ đã bày tỏ lo ngại trước cạnh tranh dữ dội từ xe hơi Trung Quốc. CEO Ford Jim Farley nhận định các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD đặt ra mối đe dọa lớn nhất trên thị trường xe điện mới.

Gần đây, có thông tin BYD và các công ty đồng hương đang tìm kiếm địa điểm nhà máy ở Mexico, càng làm tăng lo ngại đối với các hãng xe Mỹ. Họ lo ngại những chiếc xe sản xuất ở đây có thể nhập khẩu vào Mỹ với ít hạn chế thương mại hơn theo Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico (USMCA).

Trong tuyên bố của mình, ông Biden nhấn mạnh mong muốn bảo vệ các nhà sản xuất xe hơi nội địa. “… Chúng ta sẽ bảo đảm tương lai của ngành công nghiệp ô tô sẽ được thực hiện ở đây, tại Mỹ với người lao động Mỹ”.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết cuộc điều tra sẽ giúp họ xác định xem có nên hành động theo sắc lệnh hành pháp từ thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không. Theo bà Raimondo, cuộc điều tra được tiến hành trước khi các phương tiện do Trung Quốc sản xuất đổ bộ Mỹ và “có khả năng đe dọa an ninh quốc gia”.

(Theo Washington Post)