Mỹ nam át vía cả 'tài tử quốc dân' Hyun Bin trong 'Đặc vụ xuyên quốc gia' là ai?

Đặc vụ xuyên quốc gia (Confidential Assignment 2: International) - là một bộ phim hài - hành động quy tụ dàn diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, ngoài Hyun Bin còn có hai "cực phẩm" khác xuất hiện, hứa hẹn gây bão rạp Việt thời gian tới.

Câu chuyện phim ghi lại hành trình đặc vụ Triều Tiên Lim Cheol-ryung (Hyun Bin) quay trở lại phía Nam để tác chiến cùng cảnh sát Hàn Quốc (Yoo Hai Jin) nhằm đánh sập tổ chức tội phạm quốc tế. Phần hai của bộ phim bổ sung thêm một nhân tố mới là đặc vụ FBI Jack (Daniel Henney), màn gặp gỡ của “bộ ba oan gia” đã biến cuộc điều tra thành một phi vụ quốc tế quy mô lớn và bùng nổ hơn.

Không chỉ làm mãn nhãn người xem với những pha hành động giật gân, phim còn thể hiện mức đầu tư “khủng” khi quy tụ dàn sao hàng đầu Hàn Quốc gồm Hyun Bin, Yoo Hai Jin, Lim Yoon A, Daniel Henney... tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ kéo khán giả đến rạp.



Hyun Bin - xả thân đánh đấm, được đo ni đóng giày với loạt vai người Triều Tiên

Hyun Bin xuất hiện trong Đặc vụ xuyên quốc gia với vai Lim Cheol-ryung - đặc vụ Triều Tiên quay trở lại Hàn Quốc để truy bắt tên tội phạm quốc tế đang bị truy nã. Tại đây, anh “giả vờ” hợp tác cùng cảnh sát Hàn Quốc Kang Jin-tae để điều tra manh mối về nơi ẩn náu của Jang Myung-jun (Jin Sun Kyu).

Đây là lần đầu tiên Hyun Bin trở lại với công chúng kể từ sau đám cưới thế kỷ cùng Son Ye Jin. Dành nhiều tâm huyết cho vai diễn trở lại, Hyun Bin thống trị màn ảnh với những pha hành động mãn nhãn, thể hiện sự phi thường của nhân vật trong những “nhiệm vụ bất khả thi”.

Hyun Bin là nam tài tử quen mặt với khán giả trên toàn châu Á, có cộng đồng fan lớn tại Việt Nam nhờ loạt tác phẩm “gây bão” - Hạ cánh nơi anh (Crash Landing On You), Khu vườn bí mật (Secret Garden),... Nếu là một “mọt phim” Hàn Quốc, hẳn ai cũng dễ dàng nhận ra điểm trùng hợp thú vị khi Hyun Bin luôn được chọn hóa thân thành những “con cưng” Triều Tiên. Từ đại uý Ri Jung Hyuk trong Hạ cánh nơi anh đến đặc vụ xả thân trong cả phần 1 và 2 của Đặc vụ xuyên quốc gia, đã chứng minh sức hút của nam tài tử qua loạt vai người hùng, liêm minh, chính trực.

Yoon A - 'cây hài' mới của điện ảnh Hàn

Yoon A gây chú ý trên màn ảnh nhỏ thời gian qua khi thủ vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Big Mouth. Xuất hiện trong Đặc vụ xuyên quốc gia, Yoon A đảm nhận vai Park Min-young - cô em vợ thất nghiệp của cảnh sát Kang Jin-tae, mỗi ngày chỉ kiếm được 10 xu với công việc YouTuber. Dù chỉ đảm nhận tuyến nhân vật phụ nhưng chính Min-young đã “gánh” phần hài hước trong phim bởi phản ứng hóa học thú vị mà cô tạo ra trong mối tình tay ba đầy ảo tưởng cùng Lim Cheol-ryung và Jack.

Trước đây, khả năng diễn xuất của Yoon A nhiều lần bị hoài nghi hưng nỗ lực của cô đã được khán giả công nhận từ sau thành công của vai nữ chính trong Exit - phim điện ảnh xô đổ kỷ lục phòng vé năm 2019. Thời điểm hiện tại, Yoon A là nữ idol được nhiều đạo diễn săn đón, từng bước trở thành gương mặt bảo chứng phòng vé tại Hàn bằng sự chăm chỉ của mình trong sự nghiệp diễn xuất.

Daniel Henney - đặc vụ FBI phong cách chuẩn Mỹ, visual lấn lướt cả Hyun Bin

Daniel Henney sinh năm 1979, đảm nhận vai đặc vụ FBI Jack - một nhân tố hoàn toàn mới tham gia vào phần 2 của Đặc vụ xuyên quốc gia. Vừa xuất hiện trong trailer, Daniel Henney đã khiến khán giả bấn loạn, thậm chí vai diễn của anh còn được mong ngóng hơn cả màn tái xuất của Hyun Bin. So với một Hyun Bin bụi bặm, Daniel Henney có phần lấn át khi xuất hiện với diện mạo chuẩn Mỹ, đốn tim chị em bởi kỹ năng thả thính mượt mà, những màn đối thoại phóng khoáng và cợt nhả cùng các cộng sự.

Daniel Henney được mệnh danh là “hoàng tử lai” tại nền điện ảnh Hàn Quốc xuất thân từ hai dòng máu Mỹ - Hàn. 17 năm qua, Daniel Henney hoạt động ở rất nhiều thị trường, cả Hàn Quốc, Trung Quốc lẫn Hollywood,... Tại Hàn, anh chủ yếu đóng phim điện ảnh và làm người mẫu. Ở Hollywood, hoạt động nổi bật nhất của anh phải kể đến vai đặc vụ Matthew Simmons trong phim truyền hình Criminal Minds: Beyond Borders. Cách đây 17 năm, hai tài tử Hyun Bin và Daniel Henney đã có dịp gặp gỡ trong bộ phim My Name Is Kim Sam Soon, sự tái hợp thú vị của cặp bài trùng này trong Đặc vụ xuyên quốc gia hứa hẹn tạo nên những pha hành động không thể rời mắt.

Yoo Hai Jin - 'trai xấu quốc dân' trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều đạo diễn

Yoo Hai Jin vào vai cảnh sát Hàn Quốc Kang Jin-tae với đặc tính sợ vợ và đang chật vật kiếm sống tại Hàn Quốc sau khi bị chuyển sang Tổ Tội phạm mạng vì sự nhầm lẫn trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, để được trở về Tổ Trọng án, Kang Jin-tae đã tình nguyện trở thành đồng đội của Lim Cheol-ryung dựa vào sự chỉ huy của cấp trên, dù rằng gia đình anh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sở hữu visual “lép vế” hoàn toàn trước hai đại diện đến từ Triều Tiên và Mỹ nhưng Kang Jin-tae vẫn toả ra sức hút khó cưỡng bởi sự thông minh và khả năng nhạy bén trong phi vụ điều tra.

Rõ ràng Yoo Hai Jin không có ưu thế ngoại hình, thậm chí khán giả và truyền thông còn đặt cho anh biệt danh "trai xấu quốc dân" vì ngoại hình kém bắt mắt. Nhưng kỹ năng nhập vai đa dạng giúp anh trở thành lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn. Yoo Hai Jin thuyết phục người xem bằng chính nét duyên hiếm có của mình. Các tác phẩm có sự góp mặt của Yoo Hai Jin không chỉ được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn mà còn đạt doanh thu phòng vé đáng nể như Veteran, A Taxi Driver...

Đặc vụ xuyên quốc gia vừa có suất chiếu ra mắt phim tại Việt Nam, ghi nhận nhiều phản ứng bùng nổ của khán giả với độ giải trí đủ combo hài, hành động, visual. Phim hứa hẹn sẽ lập nên nhiều thành tích phòng vé doanh thu như Bỗng dưng trúng số đã làm được. Đặc vụ xuyên quốc gia sẽ có suất chiếu đặc biệt tại Việt Nam vào 22-23/10 và khởi chiếu chính thức từ ngày 28/10/2022.

Quỳnh An