Heart of Stone là bộ phim hành động điệp viên lấy cảm hứng từ các bom tấn dòng phim điệp viên như: 007, Mission: Impossible. Trong phim, Gal Gadot vào vai Rachel Stone - một đặc vụ thuộc đơn vị MI6 ưu tú do đặc vụ chính Parker (Jamie Dornan) đứng đầu. Điều mà nhóm MI6 không biết là trong thực tế, Rachel Stone làm việc cho The Charter - một tổ chức gìn giữ hòa bình bí mật, sử dụng công nghệ tiên tiến để vô hiệu hóa các mối đe dọa toàn cầu.

Gal Gadot vào vai Rachel Stone - một đặc vụ thuộc đơn vị MI6 ưu tú.

Bộ phim sẽ được ra mắt trên Netflix toàn cầu vào 11/8 tới đây. Trước đó, diễn viên phim Nữ thần chiến binh đã có buổi giao lưu với truyền thông. Cô chia sẻ về vai diễn, quá trình sản xuất bộ phim và cả những bạn diễn.

Gal Gadot cùng đoàn phim mất 6 tháng quay phim ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. Heart of Stone là một bộ phim có nhiều pha hành động nguy hiểm ở trên không, ngoài biển… Gal Gadot chia sẻ với VietNamNet: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một dự án với tư cách một nhà sản xuất phim - một niềm đam mê khác của tôi ngoài diễn viên. Tôi đã được mở rộng tầm mắt ở vai trò này.

Đây rõ ràng là một bộ phim có nhiều pha hành động nghẹt thở. Chúng tôi được đào tạo, luyện tập và đã có sự chuẩn bị hàng tháng trời trước khi quay. Có thể nói Heart of Stone là bộ phim có nhiều pha hành động nhất tôi từng tham gia. Tôi hiểu điều đó và luôn tự nhủ không sao để có thể hoàn thành bộ phim tốt nhất gửi đến khán giả”.

Gal Gadot quay nhiều pha hành động nguy hiểm trong phim mới.

Nói về vai diễn, Gal Gadot bày tỏ Rachel Stone là một phụ nữ đặc biệt, có nhiều mâu thuẫn và luôn hành động theo bản năng.

Trong phim, Gal Gadot có nhiều cảnh quay phối hợp với các bạn diễn Alia Bhatt và Jamie Dornan. Chia sẻ về các bạn diễn, sao Nữ thần chiến binh cho hay, họ có thời gian quay chung phim khá lâu nên rất thân thiết và hiểu nhau.

“Chúng tôi đã quay phim ở nhiều địa điểm khác nhau như: Anh, Iceland, Italy, Ma-rốc và Bồ Đào Nha. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy đã cùng nhau đi khắp thế giới. Đó là một trải nghiệm tôi sẽ trân trọng mãi mãi.

Alia Bhatt là một nữ diễn viên đa năng. Cô ấy rất hoàn hảo cho vai Kayla. Alia Bhatt đã mang đến nhiều sự tinh tế và hài hước tuyệt vời khi tham gia bộ phim. Tôi thực sự thấy thú vị và thích làm việc với cô ấy. Jamie là một chàng trai thông minh, siêu tài năng và luôn hài hước.

Sự kết hợp giữa các pha hành động chúng tôi có trong bộ phim này thật kinh ngạc bởi mọi người đều đến từ những nền văn hóa khác nhau, những nơi khác nhau. Từ sự khác nhau đó, chúng tôi góp mặt trong bộ phim này. Thật may là chúng tôi có phản ứng và hợp tác tuyệt vời”, Gal Gadot nói.

Vẻ đẹp hơn người của sao phim "Nữ thần chiến binh".

Khi được hỏi bộ phim sẽ có sự khác biệt như thế nào so với những phim khác về điệp viên? Nữ diễn viên cho biết đó là một câu hỏi hóc búa với cô. “Tôi rất tôn trọng tất cả các bộ phim khác thuộc thể loại này nhưng chúng tôi cố gắng làm một bộ phim có cốt truyện ly kỳ và sự kết nối các nhân vật sâu sắc thú vị. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim”, nữ diễn viên bày tỏ.

Gal Gadot sinh ra và lớn lên ở Israel. Cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Israel năm 2004. Năm 2009, Gal Gadot được mời tham gia loạt phim Fast & Furious với vai Gisele. Thành công trong loạt phim đưa Gal Gadot tới vai diễn siêu anh hùng Wonder Woman (Nữ thần chiến binh) của vũ trụ điện ảnh DC.