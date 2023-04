Mới đây, nữ diễn viên Park So Dam thu hút sự chú ý khi đăng ảnh tập pilates lên trang Instagram. Người hâm mộ vui mừng khi thấy Park So Dam đã lấy lại được vóc dáng sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Park So Dam.

Mỹ nhân của Ký sinh trùng từng chia sẻ cô đã đăng ký một lớp pilates để rèn luyện cơ thể sau ca đại phẫu điều trị ung thư tuyến giáp thể nhú. Sau thời gian dài tập luyện, giờ đây Park So Dam đã có một vóc dáng săn chắc với các đường cong khiến ai cũng ước ao.

Park So Dam sở hữu vóc dáng săn chắc sau thời gian dài tập luyện.

Sự linh hoạt và vóc dáng của nữ diễn viên đã được cải thiện đáng kể trong gần 1 năm luyện tập pilates. Dù vẫn đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật nhưng Park So Dam vẫn chăm chỉ làm việc và nỗ lực cống hiến. Gần đây, Park So Dam quay trở lại màn ảnh với bộ phim Phantom cùng các bạn diễn: Lee Honey, Park Hae Soo, Sol Kyung Gu…

Hành trình tập luyện pilates của Park So Dam.

Vào cuối năm 2021, Park So Dam gây bất ngờ khi thông báo mình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú. Cô đã quyết định tiến hành phẫu thuật theo lời khuyên của bác sĩ. Hiện nữ diễn viên vẫn đang trong quá trình trị liệu và phải đối mặt với một số di chứng về da cùng rối loạn nội tiết tố hậu phẫu thuật.

Park So Dam là một trong những diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc.

Park So Dam sinh năm 1991 là một trong những gương mặt triển vọng của làng điện ảnh Hàn Quốc. Mặc dù tham gia diễn xuất từ năm 2013 nhưng đến khi đóng phim Ký sinh trùng (2019), Park So Dam mới thực sự được nhiều người biết đến. Sự thành công của Ký sinh trùng giúp Park So Dam một bước trở thành sao hạng A tại xứ kim chi.

