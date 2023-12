Belindé Schreuder được kỳ vọng sẽ mang về chiến thắng đầu tiên cho Nam Phi tại Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2023. Người đẹp sở hữu mái tóc vàng, làn da trắng mịn và nhan sắc tựa 'nữ thần'.

Người đẹp Nam Phi được khen ngợi bởi khí chất tự tin và năng lượng tích cực tại các hoạt động của cuộc thi. Belindé chia sẻ với VietNamNet, Hoa hậu Trái đất 2023 hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí, định hướng của cô. "Tôi lớn lên tại một trang trại ở vùng nông thôn Nam Phi và đã chứng kiến ​​những tác động tốt và xấu mà con người đã gây ra cho Trái đất. Tôi hy vọng được trở thành một phần của tổ chức Hoa hậu Trái đất để cùng truyền tải thông điệp tích cực đến thế giới và giáo dục giới trẻ", cô nói.

Trong đêm thi bán kết, Belindé tỏa sáng với thần thái cuốn hút và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, cô cho biết: "Điểm mạnh lớn nhất của tôi là khả năng kết nối. Tôi là con người cầu tiến, luôn phấn đấu để vượt qua khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, sự quyết tâm này đôi lúc cũng là điểm yếu của tôi".

Belindé năm nay 27 tuổi, cao 1,76m là chủ doanh nghiệp nhỏ, nghệ sĩ trang điểm và sinh viên truyền thông năm thứ 3 tại Đại học Nam Úc. Người đẹp có thói quen tập thể dục để duy trì cuộc sống lành mạnh cho thể chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, cô còn ghi điểm bởi hình thể quyến rũ, săn chắc. "Tôi tin chắc rằng việc sống đúng với chính mình rất quan trọng. Nếu cứ bận tâm đến ý kiến ​​của người khác, chúng ta sẽ đánh mất sự sáng suốt trong suy nghĩ và lý tưởng. Vì vậy, cần phân biệt những lời chỉ trích mang tính xây dựng với những lời chê bai tiêu cực", cô chia sẻ với VietNamNet.

Người đẹp có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi từng đạt hơn 90% điểm số môn Toán và tiếng Anh trong kỳ kiểm tra nâng cao ở tiểu học. Năm 2008, cô đạt giải thể dục nhịp điệu cấp tỉnh. Belindé cũng đã xuất bản sách thiếu nhi và đang biên soạn cuốn sách thứ 2 về việc bảo tồn voi cho trẻ em.

Cô cũng là đại sứ của 'Ambassador for Adventures and The Rory Hensman Conservation' - tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về hành động tàn bạo đối với tê giác và voi.

Chia sẻ về sự khác biệt của bản thân, cô cho biết: "Tôi có bề dày kinh nghiệm dự thi sắc đẹp, tự tin trong giao tiếp, sự đĩnh đạc và kỹ năng trình diễn tốt. Tôi tin rằng niềm đam mê của tôi đối với môi trường, cùng sự tham gia của tôi vào công tác bảo tồn thiên nhiên là sức mạnh giúp tôi tạo ra sự khác biệt tại cuộc thi".

Chân dài không phải là gương mặt quá xa lạ với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Cô từng dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018, Siêu mẫu Thế giới 2017 và đạt thành tích Á hậu 4 tại Hoa hậu Liên lục địa (Miss United Continents) 2018.

Năm 2019, cô đại diện Nam Phi dự thi Hoa hậu Hòa Bình (Miss Grand International) 2019 tại Venezuela và dừng chân tại top 20 chung cuộc.

Hoa hậu Trái đất Nam Phi sở hữu những đường cong nóng bỏng.

Người đẹp tiết lộ từng bắt đầu tập catwalk khi chỉ mới ba tuổi. "Ngoài vẻ hào nhoáng, tôi còn là một cô gái nông dân thực thụ. Tôi hạnh phúc nhất khi được bao quanh bởi các loài động vật của Châu Phi. Sau một ngày dài, tôi trở về nhà mà không có những lớp trang điểm chỉ có bụi và mồ hôi", cô bộc bạch.

Người đẹp có tính cách thân thiện, hòa đồng và yêu động vật.

"Tôi mong muốn sử dụng cuộc sống của mình để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và tôn trọng mọi sinh vật trên Trái đất. Bạn hãy dành nhiều thời gian với những người tạo động lực cho bạn trong cuộc sống, học hỏi từ họ và phát triển thành phiên bản tốt nhất của chính bạn", người đẹp chia sẻ với VietNamNet.

Hiện tại, ước mơ lớn nhất của cô là đội được chiếc vương miện danh giá Miss Earth 2023 và truyền tải thông điệp, tìm ra những giải pháp hiệu quả cho môi trường.

"Dù cuộc sống có nhiều biến đổi nhưng việc duy trì thái độ tích cực sẽ giúp bạn chạm đến thành công", người đẹp cho biết.

Với dự án cộng đồng ấn tượng, Belindé sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chiến thắng tại mùa giải thứ 23 của cuộc thi.

Đỗ Phong