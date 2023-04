Mỹ Tâm hát 'Ước gì' khi xuất hiện trong suất chiếu 'Người giữ thời gian' tối 11/4 tại Hà Nội

Mỹ Tâm đang ở Hà Nội để tham gia cinetour gặp gỡ khán giả sau các suất chiếu Người giữ thời gian. Tối 11/4, nữ ca sĩ xuất hiện sau suất chiếu dành cho báo giới và chia sẻ về bộ phim.

Cô cho biết bộ phim này được làm trong 2 năm, riêng dữ liệu của phim là 70.800 file, gần 5.000 file dữ liệu của 2 liveshow tại TP.HCM và Hà Nội, 445 file từ điện thoại của Mỹ Tâm, 4.258 file từ các camera thông thường. Tổng cộng ê-kíp phải xử lý hơn 80.368 file dữ liệu "Làm phim này xong là không bao giờ làm phim tài liệu nữa", Mỹ Tâm cười nói.

Mỹ Tâm cho hay với Người giữ thời gian, cô không nhớ đã sửa bao nhiêu lần bản phim trước khi ra rạp cũng như không biết đã xem bao nhiêu lần bộ phim này. "Có nhiều tình huống khắc nghiệt và hay nhưng đôi khi không thể đưa vào phim vì phải tôn trọng kịch bản theo một câu chuyện hợp lý", Mỹ Tâm chia sẻ. Do vậy khi dựng phim, Mỹ Tâm phải cắt nhiều chi tiết dù hay đến mấy để cố gắng 105 phút của Người giữ thời gian thực sự cuốn hút khán giả.

Mỹ Tâm nói về đạo diễn Huỳnh Phúc Điền và chuyện nghiện game

Trả lời câu hỏi của VietNamNet về lý do tại sao lại nhắc tới cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền trong liveshow Tri âm và đưa chi tiết đó vào phim Người giữ thời gian, Mỹ Tâm nói liveshow Yesterday and Now của cô gần 20 năm trước là do Huỳnh Phúc Điền đạo diễn.

Mỹ Tâm xuất hiện ở một loạt rạp chiếu tại Hà Nội tối 11/4 để gặp gỡ báo giới và người hâm mộ.

"Anh Điền gần như là người thân trong gia đình nên Tâm có cảm giác gần gũi. Trong các show Tâm làm đều nhắc đến anh Điền. Để làm một bộ phim riêng thế này mà nhắc đến tất cả mọi người là rất khó, nhất là khi nhắc đến anh Điền, làm sao để mọi người tiếp nhận điều đó mà không lệch ra khỏi câu chuyện. Rất may nó nằm ngay trong phân đoạn mà mình có thể nói và khán giả thấy hợp lý", Mỹ Tâm nói. Cô chia sẻ thêm, sau khi đạo diễn Huỳnh Phúc Điền mất, cô đều tự làm liveshow mà không mời đạo diễn nào khác.

Hình ảnh Mỹ Tâm chơi game xuất hiện trong phim 'Người giữ thời gian'.

Khi VietNamNet hỏi về việc chơi game của Mỹ Tâm, cô chia sẻ bản thân cũng bất ngờ về việc này. Mỹ Tâm nói lúc rảnh chơi game rất dễ bị nghiện nên đã bỏ 1 thời gian. Tuy nhiên khi dịch Covid-19 quay trở lại nên Mỹ Tâm lại tìm đến game.

"Trong quá trình làm phim mình cần phải trung thực nên không thể giấu diếm những gì mình có. Thực sự Tâm cũng không muốn các bạn noi gương mình đâu nhưng rõ ràng mình có sao nói vậy", Mỹ Tâm tâm sự. Cô cho biết cũng có nick ảo nhưng thông báo hiện tại đã hết nghiện game.

Mỹ Tâm nói về 'người ấy'

Cũng trong buổi chia sẻ với báo giới Hà Nội tối 11/4, Mỹ Tâm cho biết nếu khi làm phim Người giữ thời gian chỉ nói về công việc thì không đúng lắm. "Nhưng trong góc khuất nào đó Tâm cũng có người để chia sẻ và tâm sự nên Tâm đã để dành 1 phân đoạn để nói về việc mình cũng được những người xung quanh quan tâm và cũng có người ấy để chúc ngủ ngon để mọi người thấy rằng Tâm cũng là người bình thường chứ không cao siêu gì mà cũng biết tham lam, sân si, giận hờn, ích kỷ chỉ có điều cũng tỉnh táo để biết mình là ai. Phân đoạn cuối phim Tâm muốn nói trong tất cả những việc mình làm thì Tâm cũng là con người bình thường thôi", cô nói.

Mỹ Tâm cũng tiết lộ đến thời điểm này cô và 'người ấy' vẫn còn nhắn tin chúc nhau ngủ ngon.