Kết quả kiểm toán ghi nhận doanh thu hợp nhất của Vietjet đạt hơn 40.141 tỉ đồng, trong đó doanh thu vận tải hàng không đạt 33.077 tỉ đồng, lỗ sau thuế 2.261 tỉ đồng, chênh lệch không đáng kể so với báo cáo tự lập.

Đại diện Vietjet cho biết, trong năm 2022, chi phí nhiên liệu bay tăng hơn 60%, bình quân ở mức 130 USD/ thùng; chi phí kỹ thuật, động cơ bay tăng hơn 20% do chuỗi cung ứng toàn cầu bị chậm và do thiếu nguồn nhân lực đã ảnh hưởng lớn đến chi phí vận hành, dẫn tới kết quả kinh doanh của Vietjet không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên, Vietjet luôn đặt mục tiêu an toàn bay lên hàng đầu với độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,06%.

Trong năm 2022, Vietjet thực hiện được 116.000 chuyến bay, vận chuyển 20,5 triệu lượt hành khách trên 103 đường bay nội địa và quốc tế. Trong đó, vận tải hành khách nội địa là nhân tố dẫn dắt sự phục hồi với hơn 99.000 chuyến bay và 17,8 triệu lượt khách. Tổng số chuyến bay và lượt khách năm 2022 của Vietjet đạt 115% kế hoạch năm.

Số liệu công bố của Vietjet cho hay: Tài sản dài hạn của hãng ghi nhận tăng hơn 200 triệu USD. Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 68.000 tỉ đồng với chỉ số nợ vay dài hạn/vốn chủ sở hữu 0,7 lần và chỉ số thanh khoản 1,3 lần, nằm ở mức tốt của ngành hàng không. Tổng giá trị đóng góp ngân sách Nhà nước thông qua các khoản thuế, phí, lệ phí trực tiếp và gián tiếp của Vietjet trong năm 2022 đạt 4.350 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, hãng đã bắt đầu có lãi từ vận chuyển hàng không trong quý I/2023, dự báo tiếp tục kinh doanh tích cực trong các quý còn lại của năm.

Vietjet đã có các hoạt động tích cực trong các tháng đầu năm 2023, kỳ vọng tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những tháng còn lại của năm. Ảnh: Tài Nguyễn

Ngay trong những ngày đầu năm 2023, Vietjet chào đón thêm thành viên mới - tàu bay thân rộng A330. Đến ngày 8/4, Vietjet khai trương đường bay TP.HCM - Melbourne (Úc) bằng tàu bay A330, chính thức chinh phục các đường bay thương mại xuyên lục địa.

Năm 2022, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, bên cạnh việc khôi phục lại tất cả các đường bay nội địa, Vietjet đã tiên phong mở các đường bay quốc tế mới tới Ấn Độ, Kazashtan, góp phần thúc đẩy giao thương quốc tế, hồi phục kinh tế sau dịch.

Mở rộng mạng bay quốc tế, Vietjet góp phần thúc đẩy phát triển giao thương, kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch. Ảnh: Tài Nguyễn

Dự kiến trong tháng 4 và tháng 6/2023, Vietjet tiếp tục khai trương các đường bay từ TP.HCM tới 2 thành phố khác của Úc là Sydney và Brisbane. Hãng cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn và các sản phẩm, dịch vụ mới, phục vụ hành khách đi nghỉ trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và kỳ nghỉ hè tới.

Đại diện Vietjet chia sẻ, năm 2023, hãng tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao về doanh thu nhờ vào việc mở cửa thị trường Trung Quốc và đưa vào khai thác các đường bay tới các thị trường quốc tế mới như Úc, châu Âu, cùng với các thị trường trọng tâm gồm Ấn Độ và Kazashtan; đồng thời triển khai mạnh mẽ chương trình khách hàng thân thiết Vietjet Skyjoy với nhiều tiện ích, ưu đãi.

Thu Loan