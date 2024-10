Global Banking and Finance Review (GBAF) là tạp chí quốc tế uy tín hàng đầu của Anh, có lượng độc giả lớn trên toàn thế giới với hơn 12,2 triệu lượt truy cập mỗi năm, hơn 100.000 người đọc trên 200 quốc gia. Các giải thưởng của GBAF được độc giả là các chuyên gia kinh tế, các định chế tài chính lớn và các ngân hàng trung ương của 190 quốc gia tham gia bình chọn. Các giải thưởng của Global Banking and Finance Review được coi là chuẩn mực khẳng định uy tín, giá trị, hiệu quả hoạt động mà các ứng dụng tài chính số mang lại cho khách hàng doanh nghiệp

Do đó, giải thưởng Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam 2024 là minh chứng cho hoạt động kinh doanh hiệu quả, ổn định, an toàn và minh bạch trong hành trình 32 năm phát triển bền vững của Nam Á Bank.

Theo đó, Nam A Bank đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chí khắt khe của hội đồng bình chọn về hệ thống quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế trước bối cảnh thị trường kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng gặp nhiều thách thức. Hoạt động quản lý rủi ro của ngân hàng đã bắt kịp và phục vụ hiệu quả, an toàn cho các hoạt động kinh doanh của Nam A Bank.

Nam A Bank được Global Banking and Finance Review vinh danh là Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam 2024

Nam A Bank là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế như: Basel III, Basel Reform, Basel II nâng cao… Mới đây nhất, ngân hàng này cũng đã hoàn thành báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS).

Việc hoàn thành dự án IFRS sẽ góp phần giúp Nam A Bank nói chung và các ngân hàng nói riêng cải thiện quy trình quản lý tài chính và kiểm soát nội bộ, cải thiện khả năng so sánh báo cáo tài chính với các doanh nghiệp khác trên toàn cầu, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong báo cáo tài chính.

Đồng thời, dự án này cũng góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu của ngân hàng, làm tiền đề cho việc triển khai các dự án quan trọng khác như: quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu hay số hóa hoạt động ngân hàng…

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Việc tiên phong triển khai áp dụng các thông lệ quốc tế như Basel III, Basel Reform, Basel II nâng cao, IFRS… sẽ giúp Nam A Bank nâng cao công tác quản trị rủi ro và quản trị tài chính trong hoạt động ngân hàng. Đồng thời với sự minh bạch và lành mạnh các thông tin báo cáo tài chính khi áp dụng các chuẩn mực quốc tế sẽ góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Nam A Bank trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tính đến tháng 8/2024, lợi nhuận trước thuế lũy kế của Nam A Bank đạt hơn 75% kế hoạch năm. Tỷ lệ ROE đạt mức 21,46%, ROA là 1,65%, cho thấy ngân hàng không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn đạt hiệu quả sinh lời cao. Tỷ lệ NIM của Nam A Bank tiếp tục được cải thiện lên mức 3,8% (so với 3,6% tại cuối quý II), dự kiến NIM từ nay cho tới hết năm 2024 sẽ duy trì trong khoảng 3,5-3,8%.

Nhờ vào những kết quả trên, Nam A Bank đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: Ngân hàng xanh tốt nhất Việt Nam 2024 (Best Green Bank in Viet Nam 2024) do Global Brands bình chọn, Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2024 - Corporate Excellence Award 2024 do Enterprise Asia bình chọn… thể hiện bước phát triển vững chắc, bền vững của Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.

Huỳnh Như