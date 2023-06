Nhóm nhạc The 1975 vừa có buổi biểu diễn tại Lễ hội NorthSide ở Đan Mạch. Khi đang biểu diễn bài Robbers, Matty Healy - bạn trai tin đồn của Taylor Swift - bất ngờ quỳ gối và hôn môi nam bảo vệ. Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến nam ca sĩ vấp nhiều ý kiến trái chiều. Trước đó, trong một sự kiện âm nhạc khác, Matty Healy từng hôn một người hâm mộ nữ.

Matty Healy hôn nam bảo vệ giữa sự kiện.

Trao đổi với truyền thông, Matty Healy thừa nhận có thói quen hôn người khác. Anh đang bỏ thói quen tiếp xúc thân mật với người hâm mộ vì Taylor Swift có thể sẽ cùng anh biểu diễn trên sân khấu.

“Tôi sẽ không hôn bất kỳ ai trước mặt Taylor Swift. Việc làm này của tôi thể hiện sự tôn trọng cô ấy”, Matty Healy khẳng định.

Taylor Swift và Matty Healy,

Cuối tháng 4, Taylor Swift và Matty Healy bị bắt gặp tay trong tay. Tại buổi gặp mặt nhạc sĩ Jack Antonoff cùng vị hôn thê Margaret Qualley ở New York, Mỹ, hai ca sĩ dành cho nhau những cử chỉ thân mật.

Ngày 16/5, hai ngôi sao cùng rời phòng thu âm trước sự chứng kiến của nhiều người hâm mộ. Ở show The Eras Tour, Taylor Swift nói "hạnh phúc hơn bao giờ hết", giữa tin tức cô hẹn hò giọng ca của nhóm The 1975.

Hiện tại, Taylor Swift và Matty Healy chưa lên tiếng về tin đồn yêu đương. Tuy nhiên, giữa buổi hòa nhạc vào tháng 5, nằm trong chuyến lưu diễn Eras Tour, Taylor Swift tuyên bố với người hâm mộ đang trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất.

“Tôi muốn nói với các bạn tôi chưa bao giờ hạnh phúc thế này trong mọi khía cạnh đời sống. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì là một phần của điều đó”, nữ ca sĩ nói.

Matty Healy sinh năm 1989 tại London (Anh), có bố và mẹ đều là diễn viên. Năm 2002, ca sĩ thành lập ban nhạc The 1975 cùng các bạn học. The 1975 được khán giả biết đến qua các ca khúc như About you, Somebody else.

Taylor Swift sinh năm 1989, là một trong những ca sĩ thành công nhất làng nhạc thế giới. Ở tuổi 34, nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên đã bán được hơn 200 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới, nhận được 11 giải Grammy, 1 giải Emmy, 29 giải thưởng Âm nhạc Billboard, 34 giải thưởng Âm nhạc Mỹ và 58 kỷ lục Guinness thế giới...