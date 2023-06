Nam ca sĩ Đài Loan Nhậm Hiền Tề (56 tuổi) có một đêm diễn khó quên vào ngày 28/5. Anh đã gặp lại cô gái mà mình từng cứu sống vào 22 năm trước.

Trong concert của Nhậm Hiền Tề, một cô gái 23 tuổi đứng lên chia sẻ câu chuyện cảm động trước hàng chục nghìn khán giả. Cô cho biết mình bị dị tật tim bẩm sinh từ khi 1 tuổi nhưng mãi không thể điều trị dứt điểm vì gia đình không có tiền.

Cô gái từng được Nhậm Hiền Tề cứu sống.

“Khi đó, ca sĩ Nhậm Hiền Tề xem được tin tức về tôi lúc trên đường đến concert ở Thẩm Dương. Anh đã quyên góp 30.000 NDT (khoảng 99,4 triệu đồng) để tôi có thể tiến hành phẫu thuật”, cô gái chia sẻ. Anh thậm chí còn gửi lời nhắn: “Hãy dũng cảm lên, hãy nhớ rằng tôi đang đợi bạn” trước khi cô bé năm đó lên bàn mổ.

Nhậm Hiền Tề bất ngờ khi gặp lại cô gái mình từng giúp đỡ.

Nhờ có số tiền đó, cô gái được cứu sống. Cô và gia đình luôn cảm thấy biết ơn Nhậm Hiền Tề vì cho mình một cuộc đời mới.

Nam ca sĩ tỏ ra vô cùng bất ngờ: “Bạn đã trưởng thành như thế này rồi ư?”. Cô gái sau đó đã yêu cầu Nhậm Hiền Tề biểu diễn bài hát Don’t Change nổi tiếng.

Câu chuyện giữa cô gái 23 tuổi và Nhậm Hiền Tề gây xúc động.

Nhiều khán giả không khỏi nghẹn ngào trước câu chuyện của Nhậm Hiền Tề. Họ dành nhiều lời khen ngợi cho nam ca sĩ vì sự tốt bụng, hào phóng. “Anh ấy làm việc thiện mà không cần suy nghĩ thiệt hơn”, “Tôi nguyện là người hâm mộ của một người tốt như Nhậm Hiền Tề cả đời”, “Quả không sai khi thần tượng Nhậm Hiền Tề”,… là những bình luận của người hâm mộ.

Nhậm Hiền Tề từng giúp đỡ một người cha tìm con trai bị lạc.

Nhậm Hiền Tề là ca sĩ, diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) được nhiều người yêu thích. Các bài hát của anh như The sad Pacific, To too softwworthy, Hey girl look this way… thậm chí còn trở thành một phần thanh xuân của không ít khán giả. Bên cạnh tài năng ca hát, Nhậm Hiền Tề còn được yêu mến vì thường xuyên làm tình nguyện và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, các gia đình có con bị lạc.