Nam công nhân tử vong bất thường dưới hầm đá sâu trăm mét ở Bình Dương

Đến tối nay (12/4), Công an TP Dĩ An và lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương mới đưa được thi thể một nam công nhân tử vong dưới hầm khai thác đá lên mặt đất.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận khu vực phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, do cả đêm không thấy anh Nguyễn Thanh Hoá (41 tuổi, quê Đồng Tháp) về ngủ tại khu vực lán trại công trình khai thác đá ở đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) nên trưa nay các công nhân đi tìm.

Khi xuống khu vực khai thác sâu khoảng 100m, nhóm công nhân tìm thấy quần áo của anh Hóa, đồng thời phát hiện thi thể anh này nằm úp mặt ở bờ vực.

Sự việc sau đó được thông báo cho lực lượng chức năng để phong toả hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm.

Do khu vực xảy ra vụ việc là hầm khai thác đá sâu dưới lòng đất, nước sâu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn mới đưa được thi thể nạn nhân lên mặt đất.

Sau nhiều giờ đồng hồ, thi thể nạn nhân mới được đưa lên mặt đất - Ảnh: Đ.X

Được biết, nạn nhân là công nhân làm việc tại khu vực này, thường ngủ tại lán trại. Vào chiều ngày 11/4, anh này đi bộ qua nhà trọ của người quen để chơi, tới khoảng 17h thì ra về. Đến sáng nay, các công nhân không thấy anh Hóa nên cùng nhau đi tìm thì phát hiện vụ việc.

Xuân An