Nam diễn viên ‘Đồi gió hú’: Sự nghiệp rực rỡ, vợ phản bội nhiều lần

Laurence Olivier được Viện phim Mỹ (AFI) xếp thứ 14 trong số 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại. Bên cạnh sự nghiệp thành công, câu chuyện tình yêu ở Hollywood của Laurence Olivier và Vivien Leigh nhắc đến như chuyện tình lãng mạn với một kết thúc buồn.

Đồi gió hú (Wuthering Heights - 1939) là bộ phim điện ảnh đen trắng chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của nữ văn sĩ người Anh Emily Bronte (1847). Nội dung Đồi gió hú xoay quanh câu chuyện tình yêu không thành giữa Heathcliff (Laurence Olivier thủ vai) và Catherine (Merle Oberon thủ vai). Lấy bối cảnh là đồng quê Yorkshire hoang vu, câu chuyện kể về sự ngang trái trong tình yêu, vòng xoáy thù hận, phê phán định kiến về giai cấp và những mặt tối của xã hội đương thời.

Đoạn Trailer phim Đồi gió hú (Wuthering Heights) 1939.

Trong phim, Laurence Olivier vào vai chàng Heathcliff được gia đình nữ chính nhận nuôi từ bé. Trong quá trình lớn lên bên nhau, Heathcliff và Catherine nảy sinh tình cảm nhưng không thể đến với nhau. Khi Catherine lấy người khác, Heathcliff đem lòng thù hận. Tình yêu mù quáng và những hận thù không thể hóa giải đã mang lại bi kịch cho anh và người anh yêu.

Laurence Olivier vào vai chàng Heathcliff đóng cặp cùng Merle Oberon.



Một trong những diễn viên nổi tiếng được yêu thích nhất thế kỉ XX

Laurence Olivier sinh ngày 22/5/1907 tại Surrey, Anh. Ông xuất thân trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Năm 1924, Laurence Olivier nhập học tại Trường đào tạo diễn thuyết và nghệ thuật sân khấu. Năm 1929, ông ra mắt sân khấu Broadway trong phim Murder on the second floor (Giết người trên tầng hai).

Trong khoảng thời gian đầu, dù tham dự khá nhiều dự án phim của Hollywood, Laurence không gây nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình. Sau đó, Olivier chỉ đóng các vở kịch của Shakespeare, ông trở nên nổi tiếng diễn và là viên kịch hàng đầu ở Anh lúc bấy giờ. Đến năm 1939, nam diễn viên trở lại Hollywood và bắt đầu quay Đồi gió hú - dự án giúp Laurence Olivier được đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Laurence Olivier được đề cử Giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Heathcliff trong Đồi gió hú.

Trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai, Laurence gia nhập Lực lượng Phòng không của Hạm đội Hải quân Hoàng gia Anh. Năm 1947, Olivier được Hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ nhờ những đóng góp trong chiến tranh. Năm 1948, bộ phim Hamlet do Laurence đạo diễn và đóng chính giành được giải thưởng Phim hay nhất của Viện hàn lâm Hoa Kỳ và là tác phẩm nước ngoài đầu tiên đạt được giải thưởng cao quý này. Năm 1999, Laurence Olivier được Viện phim Mỹ (AFI) xếp thứ 14 trong số 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại.

Một phân đoạn của Olivier trong bộ phim Hamlet.

Laurence Olivier được Viện phim Mỹ (AFI) xếp thứ 14 trong số 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại.

Chuyện tình sóng gió

Laurence Olivier kết hôn với người vợ đầu - nữ diễn viên Jill Esmond vào năm 1930, họ có một con trai là Tarquin Olivier.

Laurence Olivier và người vợ đầu - nữ diễn viên Jill Esmond.

Cặp đôi có một con chung là Tarquin Olivier.

Trong thời gian từ năm 1936, Laurence gặp gỡ và phải lòng nữ diễn viên Vivien Leigh. Cả hai gặp nhau sau một buổi biểu diễn của Vivien ở London. Vào thời điểm này, Olivier đã kết hôn với Jill Esmond, Vivien Leigh cũng đã kết hôn và có một con. Cả hai thích nhau và bí mật hẹn hò.

Laurence Olivier bí mật hẹn hò nữ diễn viên Vivien Leigh từ năm 1936.

Khi Laurence được mời đóng vai Heathcliff trong Đồi gió hú ở Mỹ, và Vivien đang công tác tại Anh. Cả hai thường xuyên trao đổi thư tình cho nhau. Theo The Guardian, trong một bức thư không ghi ngày tháng mà các chuyên gia tin rằng được viết từ năm 1938 - 1939, Olivier viết: “Tôi thức dậy hoàn toàn cuồng nhiệt với khao khát dành cho em, tình yêu của tôi… Ôi Chúa ơi, tôi đã muốn có em đến nhường nào". Leigh đáp lại: “Em yêu anh còn nhiều hơn thế. Em yêu anh, ôi yêu tất cả mọi thứ bằng cách nào đó, với một linh hồn đặc biệt".

Những bức thư tình mà Laurence và Vivien viết cho nhau.

Năm 1940, cả Laurence chính thức ly hôn với Jill Esmond và kết hôn với Vivien Leigh. Trong thời gian này cặp đôi gánh chịu nhiều sự chỉ trích của dư luận. Dù vậy, cả hai vẫn cùng nhau vượt qua và có mối tình lãng mạn đầy biến động.

Laurence và Vivien chính thức kết hôn vào năm 1940.

Năm 1953, Vivien Leigh tham gia phim Elephant Walk với nam diễn viên người Úc gốc Anh Peter Finch. Nữ diễn viên lúc này có biểu hiện mắc chứng suy nhược thần kinh và được đưa về nước, sau đó đã thú nhận đã ngoại tình với Peter. Nữ diễn viên có những hành vi thất thường như khỏa thân đi lang thang trong vườn vào ban đêm và lên giường với người lạ, theo The Hollywood Reporter. Dù vậy, cuộc hôn nhân của họ vẫn tiếp tục.

Đến năm 1958, Vivien bắt đầu qua lại với nam diễn viên Jack Merivale. Đối mặt với sự phản bội nhiều lần của Vivien, Laurence Olivier cũng ngoại tình với nữ diễn viên Joan Plowright, người kém ông 22 tuổi. Olivier và Leigh chính thức ly hôn tháng 12/1960.

Dù không còn bên nhau, cả hai vẫn trao đổi thư từ và xem nhau như bạn. Khi Vivien mất, Laurence đang điều trị ung thư vội vã rời bệnh viện đến nhà riêng của bà. Ông giúp tổ chức tang lễ và ở lại với Leigh cho đến khi bà được đưa đi.

Laurence Olivier và Vivien Leigh làm thủ tục ly hôn vào tháng 5/1960 sau gần hai thập kỷ bên nhau.

Năm 1961, nam diễn viên kết hôn với Joan Plowright. Cuộc hôn nhân kéo dài cho đến khi ông qua đời vào năm 1989. Cả hai có ba người con, cậu con trai Richard Kerr và hai con gái là Tamsin Agnes Margaret và Julie-Kate.

Năm 1961, Laurence tái hôn với nữ diễn viên Joan Plowright.

Cả hai có ba người con, cậu con trai Richard Olivier và hai con gái là Tamsin Olivier và Julie Kate Olivier.

Cuộc sống tuổi xế chiều

Ở tuổi xế chiều, Laurence mắc bệnh huyết khối và viêm da cơ. Năm 1967, ông bị ung thư tuyến tiền liệt, sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Dù vậy, Olivier vẫn tiếp tục công việc để đảm bảo tài chính. Ông chuyển từ các vai chính sang các vai phụ, khách mời và đóng quảng cáo.

Olivier ở tuổi xế chiều phải chống chọi với nhiều bệnh tật.

Năm 1976, khi bệnh tình dần khỏi, Laurence Olivier quay trở lại các dự án phim lớn. Năm 1984, ông xuất bản cuốn tự truyện về cuộc đời mình với tên gọi Lời thú nhận của một diễn viên (Confessions of an actor).

Năm 1984, Laurence xuất bản cuốn tự truyện Lời thú nhận của một diễn viên.

Năm 1989, Olivier tham gia bộ phim cuối cùng là War Requiem của Derek Jarman. Laurence Olivier qua đời ngày 11/7/1989 tại West Sussex. Lễ hỏa táng của nam diễn viên được tổ chức 3 ngày sau đó và tro cốt của ông được chôn cất tại Tu viện Poets 'Corner.

Thanh Ngân