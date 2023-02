Nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 28

Hiện tại, chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam diễn viên. Cơ quan chức năng đang điều tra bổ sung vụ việc.

Trước đó, TMZ đưa tin Austin Majors qua đời khi đang trú trong nhà dành cho những người vô gia cư tại Los Angeles. Trang này khẳng định không có dấu hiệu Austin Majors bị hại và cho rằng sao nhí một thời chết vì sử dụng một lượng lớn chất Fentanyl.

Fentanyl là thuốc giảm đau thường được sử dụng phổ biến sau phẫu thuật. Thuốc có chức năng tương tự như Morphine, có hiệu quả gấp 100 lần. Người bệnh chỉ được phép sử dụng Fentanyl khi có đơn từ bác sĩ.

Austin Majors trong phim 'NYPD Blue'.

Nam diễn viên sinh năm 1995 được khán giả nhớ đến nhờ vai Theo Sipowicz trong series phim NYPD Blue. Austin Majors góp mặt trong 48 tập phim được phát sóng từ năm 1999-2004 và giành giải Nghệ sĩ trẻ xuất sắc năm 2002 nhờ vai diễn này. Anh cũng từng lồng tiếng cho nhân vật Jim hồi nhỏ trong phim Treasure Planet của Disney.

Austin Majors còn góp mặt trong nhiều series truyền hình như: ER, According to Jim, Desperate Housewives cũng như các phim Dead Silence, The Ant Bully, Nevada... Vai diễn cuối cùng Austin Majors là phiên bản năm 12 tuổi của nhân vật Barney do Neil Patrick Harris đóng trong How I Met Your Mother phát sóng năm 2009.

An Na - Theo People