Mới đây, nam diễn viên Tây Ban Nha Gabriel Guevara đã bị bắt tại Liên hoan phim Venice. Hiện tại, đại diện của Gabriel Guevara vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này.

Diễn viên Gabriel Guevara.

Gabriel Guevara đến Italy để nhận giải Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất do Filming Italy trao. Giải thưởng này không liên quan gì đến Liên hoan phim Venice và bị hủy bỏ ngay sau khi nam diễn viên bị bắt giữ.

Liên quan đến sự việc này, ban tổ chức Liên hoan phim Venice khẳng định: “Sự hiện diện của nam diễn viên Gabriel Guevara tại Venice không có liên quan đến bất kỳ sự kiện hoặc tác phẩm nào trong Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 80".

Gabriel Guevara có thể bị dẫn độ về nước.

Được biết, tòa phúc thẩm Venice sẽ phải đưa ra phán quyết về vụ án của nam diễn viên trước khi anh có thể bị dẫn độ về nước. Hiện tại, Gabriel Guevara đang được bảo vệ và chi tiết về các cáo buộc tấn công tình dục của anh không được công bố.

Gabriel Guevara là nam diễn viên nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Mặc dù mới chỉ 22 tuổi nhưng anh đã góp mặt trong nhiều bộ phim như: Skam, May Fault, How to Screw it All Up, You’re Nothing Special…

Với diện mạo bảnh bao cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, Gabriel Guevara có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Hiện tại, Gabriel Guevara đang trong mối quan hệ tình cảm với người mẫu kiêm diễn viên 21 tuổi Argentina Agostina Goñi.

Bộ phim 'My fault' giúp tên tuổi của Gabriel Guevara vụt sáng thành sao:

Hà Vy