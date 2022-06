Nam diễn viên 'Người giàu cũng khóc': 2 lần ly hôn, vợ ba kém 25 tuổi

Người giàu cũng khóc (Los Ricos También Lloran) là phim truyền hình dài tập sản xuất tại Mexico năm 1979. Nội dung phim xoay quay cuộc đời truân chuyên của nàng Mariana Villareal và câu chuyện tình yêu với chàng Luis Alberto (Rogelio Guerra thủ vai). Say đắm vẻ đẹp và phẩm chất cao quý của Mariana, chàng công tử đào hoa, lăng nhăng thay đổi để giành lấy trái tim người đẹp.

Poster phim “Người giàu cũng khóc” .

Thời điểm đó, Người giàu cũng khóc được hơn 50 quốc gia trên thế giới mua bản quyền phát sóng, trong đó có Việt Nam. Bộ phim phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam thập niên 1990 và được khán giả yêu thích.

Rogelio Guerra và Verónica Castro tạo thành cặp đôi hoàn hảo khiến nhiều khán giả yêu thích.

Sự nghiệp diễn xuất

Rogelio Guerra sinh ngày 8/10/1936 tại Aguascalientes, Mexico, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đầu thập niên 60. Với vẻ ngoài điển trai, nam tính và mạnh mẽ, ông thường xuyên nhận những vai anh hùng của miền Tây nước Mỹ. Dù có khả năng diễn xuất và ngoại hình, sự nghiệp của ông chỉ dừng ở các vai diễn phụ ít người biết đến.

Năm 1979, Rogelio gây chú ý với bộ phim Người giàu cũng khóc khi vào vai Luis Alberto - con trai của triệu phú Alberto Salvatierra – người đã cưu mang Mariana Villareal (Verónica Castro thủ vai). Thành công vang dội của bộ phim đưa tên tuổi các diễn viên lên tầm cao mới.

Thiếu gia Luis Alberto trong “Người giàu cũng khóc”.

Trong hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, Rogelio tham gia hơn 100 dự án phim truyền hình, điện ảnh, kịch với nhiều vai diễn lớn nhỏ. Ông còn được mời tham gia những bộ phim điện ảnh và truyền hình do Mỹ sản xuất như Cantinflas, Luis felipe tovar, The Lord of the rings… Bên cạnh diễn xuất, ông điều hành nhà hát, vẽ tranh, điêu khắc và mở lớp dạy diễn xuất cho trẻ em và người lớn. Thu nhập của ông thời điểm đó hơn 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) mỗi tháng và hiện sở hữu khối tài sản khoảng 100 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng)

Rogelio Guerra nhận lồng tiếng cho nhân vật Theoden - The Lord of the Rings.

Hôn nhân và gia đình

Rogelio Guerra kết hôn với người vợ đầu là ca sĩ Durcy Denys nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 15 ngày. Họ có một con trai là Uscanga Guerra. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "First Hand" của Grupo Imagen, Uscanga chia sẻ anh chỉ gặp mặt bố mình khi 45 tuổi.

Mặc dù không có mối quan hệ thân thiết với bố và những người con khác của ông, Uscanga Guerra luôn sẵn sàng giúp đỡ các em trai, em gái của mình khi cần thiết.

Con trai cả của Rogelio Guerra trong chương trình "First Hand" của Grupo Imagen:

Guerra kết hôn với người vợ thứ hai là diễn viên, vũ công Otilia Larrañaga vào năm 1968. Cả hai có một con gái tên là Otilia. Cặp đôi ly hôn năm 1974 chỉ sau 6 năm chung sống. Cả hai rất kín tiếng, ít khi chia sẻ về đối phương cũng như về con gái. Otilia cũng rất hiếm khi xuất hiện cùng cha mẹ trước truyền thông, cô lựa chọn cuộc sống bình thường và theo học Đại học ở một trường danh tiếng tại Mexico.

Nhan sắc của nữ diễn viên, vũ công Otilia Larrañaga - người thứ 2 của Rogelio Guerra.

Hình ảnh hiếm hoi trên mạng xã hội của Rogelio Guerra và con gái.

Rogelio còn có một cô con gái khác là Phaedra Guerra Johnson, kết quả của mối tình giữa anh và nữ diễn viên Phaedra Johnson (tên của hai mẹ con trùng nhau). Cả hai không tiến tới hôn nhân và chia tay ít lâu sau khi Phaedra ra đời. Không như người con trai cả, Phaedra vẫn duy trì qua lại và gần gũi với bố và các anh chị em khác.

Phaedra (áo đỏ) vẫn duy trì qua lại và gần gũi với bố và các anh chị em khác.

Năm 1984, Rogelio Guerra tái hôn với Maribel Robles kém ông 25 tuổi. Ông từng chia sẻ cả hai yêu nhau khi Maribel chỉ mới 14 tuổi. Thời điểm đó, họ vấp phải sự ngăn cản của người thân Maribel và dư luận do khoảng cách tuổi tác. Dù vậy, cả hai đã vượt qua, kết hôn khi Maribel thành niên. Họ sống hạnh phúc hơn 20 năm và có hai người con trai là Aldo Guerra và Carlo Guerra.

Rogelio Guerra và người vợ kém ông 25 tuổi.

Cả hai người con trai đều nối nghiệp bố trở thành diễn viên. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Aldo Guerra và Carlo Guerra đều không quá nổi trội.

Cả Aldo Guerra và Carlo Guerra đều nối nghiệp bố trở thành diễn viên.

Cuộc sống tuổi xế chiều

Năm 2013, Rogelio Guerra nghỉ hưu và tập trung điều trị bệnh Alzheimer và huyết khối nhẹ. Ông sống cùng vợ tại thủ đô Mexico và trải qua khoảng thời gian cuối đời êm đềm. Rogelio cùng vợ thường tham gia hoạt động xã hội, công ích và thỉnh thoảng xuất hiện trước truyền thông trong những sự kiện đặc biệt.

Rogelio Guerra và vợ tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Rogelio Guerra không đi lại và nói chuyện sau khi bị đột quỵ:

Năm 2015, Rogelio bị đột quỵ, vợ và các con luôn bên cạnh chăm sóc và cùng ông chống chọi với bệnh tật. Đầu tháng 2/2018, ông phải tiến hành phẫu thuật cắt túi mật. Ông mất ngày 28/2/2018 ở tuổi 82.

Thanh Ngân